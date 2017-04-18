Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 18 Nisan 2017 23:01:12

İki ay boyunca yaptığımız çalışmalar süresince "Sandık Bize Emanet" demiştik.



Gereğini yerine getirmenin gönül rahatlığıyla bu ön raporu bilgilerinize sunuyoruz.



16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan Anayasa Değişikliği Halk oylaması ile ilgili olarak; emaneti sahiplenen gönüllülerimizden gelen ve halihazırda toplam kullanılan oyların yaklaşık yüzde 25’ine karşılık gelen tutanak bilgileri Hayır ve Ötesi veri sistemine kaydedilmiş durumdadır.



Veri girişi işlemleri ve seçmen sandığı bazında veri analiz çalışmaları aynı titizlikle devam etmektedir.



Bu çerçevede, Hayır ve Ötesi gönüllülerinin temin ettiği ve veri sistemine girişi yapılan ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları tek tek incelenmiş; YSK verileriyle birlikte değerlendirilmek suretiyle aşağıdaki tespitler yapılmıştır.



Bu tespitler ön çalışma sonuçları olup, detay ve tam kapsamlı rapor tamamlanmasının hemen akabinde kamuoyunun dikkatine ayrıca sunulacaktır.



Tespit 1



YSK verilerine, aşağıda örnekleri de verilen, başta Şanlıurfa’nın Akçakale, Viranşehir, Hilvan ve Muş’un Hasköy, Yozgat’ın Çekerek ilçeleriyle, Sakarya’nın Akyazı ilçesi olmak üzere; 961 adet seçmen sandığında kullanılan oyların tamamı, yani yüzde 100’ü EVET mühürlü olup, HAYIR mühürlü oy adet ve yüzde olarak SIFIR’dır.



1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde, ihmal edilemeyecek derecede muhalefet partisi seçmenine sahip olduğu anlaşılan söz konusu sandıklardaki bu sonuç, hayatın olağan akışına ters olarak değerlendirilmektedir.



Bu çerçevede, söz konusu seçim sandıkların bulunduğu bölgelerde, daha önceki referandum ve seçimlerdeki seçmen davranışlarına yönelik mukayeseli çalışma devam etmektedir.



Tespite Konu Örnek Sandık Bilgileri



- Muş Merkez 1171 no’lu sandık

- Şanlıurfa Harran 1092 no’lu sandık

- Şanlıurfa Viranşehir 1262 no’lu sandık

- Şanlıurfa Akçakale 1005 no’lu sandık

- Şanlıurfa Viranşehir 1023 no’lu sandık

- Şanlıurfa Eyyübiye 2161 no’lu sandık

- Şanlıurfa Haliliye 2276 no’lu sandık

- Şanlıurfa Harran 1122 no’lu sandık

- Şanlıurfa Eyyübiye 2087 no’lu sandık

- Şanlıurfa Haliliye 2042 no’lu sandık

- Şanlıurfa Akçakale 1129 no’lu sandık

- Şanlıurfa Akçakale 1099 no’lu sandık

- Şanlıurfa Harran 1107 no’lu sandık

- Şanlıurfa Siverek 1321 no’lu sandık



Tespit 2



Yapılan incelemelerde, yukarıda söz konusu edilen ve oyların tamamı EVET çıkan 961 sandığın yüzde 30'unda, seçmenlerin tamamının yani yüzde 100’ünün firesiz sandığa gittiği anlaşılmaktadır.



Tüm seçmenin firesiz oy kullanmış gibi görüldüğü sandıklarda bulunan seçmenlere ulaşılarak oy kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesine yönelik çalışma devam etmektedir.



Tespit 3



Urfa ili Viranşehir İlçesinde kullanılan oylara ilişkin seçmen listelerinde yer alan seçmen imzalarının aynı olduğu; dolayısıyla tek elden çıktığı anlaşılmaktadır.



Bu durum, blok oy kullanıldığı gerçeğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koymaktadır.



Tespit 4



7 bin 48 adet seçmen sandığında, kullanılan oy sayısının ilgili sandıktaki seçmen sayısına eşit olduğu veya sandık görevlileri de dikkate alındığında, seçmen sayısı ve sandık görevlileri toplam sayısından da fazla olduğu tespit edilmiştir.



Söz konusu sandıklarda kullanılan oyların toplamı 1 milyon 672 bin 249'dur. Bu oyların yüzde 60,7'si "EVET" olarak gerçekleşmiştir.



Blok oy kullanımına ilişkin önceki tespitler de dikkate alındığında, oy kullanmaya gelmeyen seçmenler adına bilahare "EVET" yönünde oy kullanılmış olabileceği şüphesi; söz konusu 7 bin 48 adet sandık için ihmal edilmemesi gereken ve detaylı soruşturmaya muhtaç bir olasılık olarak değerlendirilmektedir.



Tespit 5



1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde, ihmal edilemeyecek derecede muhalefet partisi seçmenine sahip olduğu anlaşılan; ancak 16 Nisan 2016 Halkoylamasında 5 adetten düşük sayıda HAYIR oyunun çıktığı seçmen sandıkları tespit edilmiş olup; bir önceki seçimlerdeki oy verme davranışı ile mukayeseli inceleme devam etmektedir.



Salt bu verilerden de anlaşılacağı üzere yapılan usulsüzlük ve sahtekarlık oy pusulalarının mühürlü mü yoksa mühürsüz mü olduğunun çok ötesinde bir vehamete işaret etmektedir.



Tek başına bu tespitler bile Referandum iptaline ilişkin yeterince kanıt oluşturmaktadır.



Rapor tamamlandığında ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır.



Saygılarımızla.



HAYIR ve Ötesi

Başta rejim sistemindeki köklü değişiklikler olmak üzere bir dizi değişiklik için 16 Nisan'da gerçekleştiren anayasa değişikliği halk oylamasında YSK tarafından alınan skandal karara dair tartışmalar devam ediyor. YSK tarafından gerçekleştirilen skandalda, mühürsüz zarf ve oy pusulalarının 'geçerli' sayılayacığı ifade edilmiş ve bu da seçime dair çok sayıda şaibeyi de beraberinde getirmişti.Birçok seçimde olduğu gibi adil bir seçim için gönüllülük esasına göre çalışan Hayır ve Ötesi, 16 Nisan halk oylamasına dair hazırladığı ön raporu yayımladı.Gönüllülerinin temin ettiği ve veri sistemine girişi yapılan ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarının tek tek incelendiğini belirten Hayır ve Ötesi, YSK verileriyle birlikte değerlendirilmek suretiyle bir dizi tespitte bulundu.Hayır ve Ötesi tarafından yayımlanan ön raporda referanduma dair yapılan tespitlere göre,Urfa’nın Akçakale, Viranşehir, Hilvan ve Muş’un Hasköy, Yozgat’ın Çekerek ilçeleriyle, Sakarya’nın Akyazı ilçesi olmak üzere; 961 adet seçmen sandığında kullanılan oyların tamamı, yani yüzde 100’ü EVET mühürlü olup, HAYIR mühürlü oy adet ve yüzde olarak SIFIR’dır.Bu belirtilen sandıklarda tüm seçmenlerin tamamının sandığa gittiği seçim tutanaklarında ifade edilirken, Hayır ve Ötesi bu seçmenlerin tamamının sandığa gidip gitmediklerine dair çalışmalar yürüttüğünü duyurdu.Ön raporda, Urfa ili, Viranşehir İlçesinde kullanılan oylara ilişkin seçmen listelerinde yer alan seçmen imzalarının aynı olduğu; dolayısıyla tek elden çıktığı anlaşıldığı bilgisi yer aldı. Bu durum, blok oy kullanıldığı gerçeğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koymaktadır.Yine ön raporda yer alan tesptilerden birisi, 7 bin 48 adet seçmen sandığında, kullanılan oy sayısının ilgili sandıktaki seçmen sayısına eşit olduğu veya sandık görevlileri de dikkate alındığında, seçmen sayısı ve sandık görevlileri toplam sayısından da fazla olduğu tespit edilmiştir.1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde, ihmal edilemeyecek derecede muhalefet partisi seçmenine sahip olduğu anlaşılan; ancak 16 Nisan 2016 Halkoylamasında 5 adetten düşük sayıda HAYIR oyunun çıktığı seçmen sandıkları tespit edilmiş olup; bir önceki seçimlerdeki oy verme davranışı ile mukayeseli inceleme devam etmektedir.Hayır ve Ötesi'nin 16 Nisan 2017 anayasa değişikliği halk oylamasına dair yayımladığı ara rapor şöyle: