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Dünyaca ünlü Türk modacı Avustralya’yı kızdırdı

Kategori Kategori: Yaşam | Yorumlar 0 Yorum | 24 Haziran 2017 14:00:51

Türkiye'den çıkan dünyaca ünlü Les Benjamins markası Avustralya'da tartışma yarattı. Tartışmanın sebebi ise markanın Aborjinlere ait simgeleri ve koloni dönemini çağrıştıran ifadeleri kullanması. Dünyaca ünlü Türk modacı Bünyamin Aydın’ın yeni koleksiyonu Avustralya’da tartışma yarattı.



Paris’te markası Les Benjamins’in yeni koleksiyonunu tanıtan Aydın, yeni tasarımlarında Aborjin sanatı ve tarihinin yer aldığı desen ve çizimler kullandı.

Moda dünyasının önde gelenleri, lüks spor giyim markasının kültürel değerleri izinsiz kullandığını ve “1788” rakamının kullanılmasının gereksiz olduğunu ifade etti. Avrupa’nın Avustralya’ya yerleştiği tarih olan 1788’in bölgede yaşayanları rencide edebileceği ifade edilirken Aydın koleksiyonunu, “Sokak modası Aborjin kültürüyle buluştu” değerlendirmişti.



Avustralya  gazetesi The Sydney Morning Herald da bu koleksiyonu okuyucularına, “Türk markası Paris koleksiyonunda yerli sembollerini hatalı kullanmakla suçlandı” şeklinde duyurdu.

Vogue’da yazan Nick Remsin, “Aydın sokak giyim konseptine her zaman uluslararası bir bakış açısı kazandırıyor ve bu sezonda da Avustralya ve Yeni Zelanda’yı merkeze almış. Fakat bu alan biraz sıkıntılı çünkü kolonyalist yapının yerlilere zulüm ettiği hala tartışılıyor ve bu hala hassas bir konu. Bazı desenler gereksiz kullanılmış” dedi.



Geçtiğimiz ay dünyaca ünlü moda markası Chanel 2000 dolarlık bir bumerang tasarlamış ve üzerine logosunu yerleştirince büyük tepki çekmişti. Bu tepkinin ardından Chanel, özür dilemek zorunda kalmıştı. Birleşmiş Milletler’in Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, yakın zamanda kültürel değerlerin ticari olarak kullanılmasının uluslararası suç olarak kabul edilmesi için çalışmalara başladığını ilan etmişti.

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