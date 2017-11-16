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Bütün sağlık bilgilerinize internette bir yerde erişmek mümkün mü?

Kategori Kategori: Avustralya | Yorumlar 0 Yorum | 16 Kasım 2017 10:21:49

Avustralya Hükümetinin 'My Health Record' uygulaması, sağlık bilgilerinizin internette özet olarak bulunacağı yeni bir girişim olacak. 2018 yılından itibaren her Avustralyalının internette özel bir hesabı olacak ve buraya doktorların sağlığınıza ilişkin yazdıklarını, siz de görebileceksiniz. Özellikle İngilizceniz iyi değilse, doktorun size söylediği her şeyi hatırlamak ve anlamak güç olabilir.

Avustralya Hükümeti'nin yeni uygulaması My Health Record ile, sağlığınıza ilişkin özet bilgileri siz de internette görebileceksiniz.



Australian Digital Health Agency'den Dr Monica Trujillo, uygulamayla kendi sağlık bilgilerinize istediğiniz zaman internetten ulaşabileceğinizi söylüyor. SBS Radyosu'na konuşan Trujillo, "Uygulama, güvenlik ağı gibi bir şey olacak, bütün bilgiler orada olacak. Doktoru gördükten sonra internetten sağlığınız hakkında yazılanları görebileceksiniz. Doktora gittiğinizde gergin olursunuz, söylenenlerin ancak yüzde 30'unu hatırlarsınız. Ama bu yolla yazılanlara bakarak bir şeyi kaçırmamış olursunuz" diye de ekliyor.

Hayat kurtaran bir araç

Doktorlar, muayene sonrası bilgileri özet olarak hesabınıza yükler, olayları yazar, reçeteleri ekler. Bu hesaba girerek bilgilerinizi güncelleyebilir, doktorun yazdıklarını görebilir, notlar ekleyebilirsiniz.

Acil durumlarda bu bilgiler hayatınızı kurtarabilir.

Çocuğu olanlar, kendi hesapları içinde çocuklarının sağlıklarına ilişkin bilgilerini de bulabilir.

Aynı durum bakıcılar için de geçerlidir. Bakıcılar, sorumlu oldukları kişiye ilişkin bütün sağlık bilgilerini hatırlayamayabilir. Ayrıca, bakıcının olmadığı bir acil durumda bakıcılık işini bir başkası yüklenebilir ve bu kişi, hastanın bilgilerine, kullandığı ilaçlara ilişkin bilgisi olmadığı için zorluklarla karşılaşabilir. İnternetteki bilgilerle hastanın bütün bilgilerine sahip olan sağlık görevlileri, en doğru müdahaleyi hemen yapabilir.

Avustralya'ya yeni gelenler için büyük olanak

Sağlık hesabınıza uygun gördüğünüz bir kişi de girebilir.

"Ben de göçmenim," diyor Dr. Monica Trujillo ve ekliyor, "Annem ve babam İspanyolca konuşuyor. Beni bakıcıları olarak tayin edebilir ve aile doktorunu gördükten sonra doktorun hesaplarına yazdıklarına beraber bakabiliriz, ben onlara doktorun yazdıklarını açıklayabilirim."

İnternette sağlık kaydına sahip olarak, pek çok tıbbi terimi bilmek ve daha önce gördüğünüz doktorların teşhislerini doktorunuza anlatmak zorunda kalmazsınız. Çünkü gittiğiniz doktor muayenede sizinle konuşurken size ilişkin bilgileri de ekranda görür.



Kayıt

My Health Record'u kullanabilmek için medicare kartınız olmalı ve bu kartla kaydolmalısınız.

Kaydolma yolları:
- İnternette: My Health Record website.

- Telefonda: 1800 723 471 numarayı arayın veya 13 14 50'den Translating and Interpreting Services'i arayıp bağlantı kurmalarını isteyin.

- Veya bizzat aile doktorunuz aracılığıyla veya bir Medicare hizmetleri veren bir merkez aracılığıyla kayıt yaptırabilirsiniz.

Özel bilgilerin korunması endişesi

Medicare kartınızla internette hesabınızı açtıktan sonra, özel bilgiler ayarlarınızı oluşturmanız önemlidir. Yani, belge ve bilgilerinizi doktorlar dahil kimlerin görebileceğini; hangi doktorun, hangi belgeye ulaşabileceğini belirlemeniz gerek. Ayrıca, izin verdiğiniz bir kişi hesabınıza girerse, size uyarı mesajı da gelir.

Hükümet, 2018 yılından itibaren herkes için bir My Health Record hesabı açacaktır. Eğer böyle bir hesabınız olmasını istemiyorsanız, bunu ayrıca belirtmelisiniz. Eğer hesabınız olmasını istiyorsanız, internet sayfasına gidip hesap açmalı ve özel bilgiler ayarlarınızı istediğiniz şekilde oluşturmalısınız.

Hesabının olmasını istemeyenlerin sistemden çıkması için 2018 yılı ortasına kadar süresi olacaktır. Uygulamanın ne zaman başlayacağını öğrenmek için, e mail adresinizi buraya kaydedin.

Kaynak : sbs.com.au | Audrey Bourget, İsmail Kayhan


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