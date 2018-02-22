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Buyrun: Google'u ilk Sultan Abdülhamid Han icat etmiş

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 22 Şubat 2018 06:03:46

Prof. Sofuoğlu'nun iddiası: Google'ı ilk icat eden Sultan Abdülhamid Han'dır… Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, "Google'ı kullanan, ilk icat eden Sultan Abdülhamid Han'dır" iddiasında bulundu. Sofuoğlu, Kütahya Belediyesince Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Vefatının 100. Yılında Ulu Hakan 2. Abdülhamid Han Konferansı'nda, Osmanlı'nın bıraktığı 'tertemiz miras ve öz geçmişin' bir 'mirasyedi gibi yırtılıp atıldığını' savundu.



Abdülhamid Han'ın, imkansızlıklardan dolayı gidemediği yerlerin fotoğraflarını çektirerek izlediğini anlatan Sofuoğlu, şu iddialarda bulundu:

"Google'ı kullanan, ilk icat eden Sultan Abdülhamid Han'dır. Gidemiyor, ulaşım imkanları yok, gitse sorun olacak payitahtta. Ne yapıyor; fotoğrafını çektiriyor, izliyor. Oradan bir şey üretiyor. Google'ın ilk mucidi bu anlamda Sultan Abdülhamid Han'dır. 'Coğrafya kaderdir' deniliyor ya coğrafyanın da psikolojisi var. Sultan Abdülhamid Han bir 10 yıl daha tahtta kalsaydı biz dünyanın en zengin devletiydik. Niye? Birinci Dünya Savaşı olacaktı ve girmeyecektik. Onlar parça parça olacaktı. Kendisi söylüyor, 'Yıllardır bu anı bekliyordum' diye. Girmeyecekti savaşa. Dünyanın en zengin petrol yatakları Yemen'e kadar halen bizimdi."

TORUNU: BELKİ HAZIRLADIĞI BİRÇOK ŞEYİ İLERİDE GÖRECEĞİZ

Sultan 2. Abdülhamid'in beşinci kuşaktan torunu Nilhan Osmanoğlu ise dedesi Abdülhamid Han'ı anlamanın bugünü de anlamak olduğunu öne sürdü.

O dönemin saldırı şekillerine, düşmanın nasıl hareket ettiğine bakıldığında bugünün de anlaşılabileceğini ileri süren Osmanoğlu, "Bakın biz Sultan Abdülhamid Han'ı 100 sene sonra konuşabiliyoruz. İlmi siyasetini 100 sene sonra anlayabiliyoruz. Bugün masada konuşulan, Birleşmiş Milletlerin masada konuştukları Kudüs meselesini biz 100 sene sonra Sultan Abdülhamid Han'ın hazırladığını görüyoruz. Daha belki nicelerini hazırlamıştır, daha birçoğunu göreceğiz" diye konuştu.

Konferansın sonunda Prof. Dr. Sofuoğlu ile Osmanoğlu'na hediyeler takdim edildi.

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