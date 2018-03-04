Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 04 Mart 2018 08:55:04





İmamlara yeni görev: Meyhaneleri gezin… TBMM Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu'na katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, imamların meyhaneleri gezerek içkinin zararlarını anlatması gerektiğini belirtti.TBMM Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu'na katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, imamların meyhanaleri gezerek içkinin zararlarını anlatması gerektiğini belirterek, "Diyanet olarak biz bu görevimizi artırmak istiyoruz" dedi.Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Diyanet Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, ”1930’larda Nurosmaniye Cami İmamı Hasan Akkuş, yatsı namazı sonrası çilingir sofralarında mahallenin sarhoşlarını ziyaret edermiş. Konya'da Hacı Veyiszade de meyhaneye gidip, sohbet edermiş” dedi.Genel Müdür Albayrak önceki gün toplanan komisyonda milletvekillerine Diyanet'in bu konudaki çalışmalarını anlattı. Albayrak şunları söyledi:"Her türlü bağımlılığa karşı önleme ve talep azaltımı çalışması yapıyoruz. 83 bin imamımız, 13 bine yakın müezzin kayyumumuz var. Sabah ve yatsı namazına giden büyük şehirlerdeki imamlarımızın bağımlılarla merhabaları oluyor. 1930’larda Nurosmaniye Caminin İmamı Hasan Akkuş Hocaefendi, yatsı namazından sonra çilingir sofralarında mahallenin sarhoşlarını ziyaret edermiş. Konya'da da Hacı Veyiszade Mustafa Kurucu Hocaefendi insanları bağımlılıktan kurtarmak için meyhaneye gidip oradakilerle sohbet edermiş. İslam hukukunda Sedd-i Zerayi yani kötülüğün önünü kesme kavramı var. Diyanet olarak biz bu görevimizi artırmak istiyoruz. Yüzde 99'u müslüman bir ülkedeyiz ama gayrimüslim olan bir vatandaşımız da bu alanda bizden bir destek beklediğinde hiç şüphesiz tövbe zaten bütün dinlerin ortak durumudur. Onun da bizden destek alabileceği imkanının olduğunu düşünüyoruz. Bu imkanı vermek için de hazırız."Komisyon başkanı AKP Mersin milletvekili Yılmaz Tezcan ise "İmam ve hocalarımızın özellikle meyhanelerden, o mekanlara girip çıkmaktan biraz çekindiklerini görüyoruz. Ben Konya Selçuk Tıp Fakültesi mezunuyum. Orada çok sık anlatırlar. Hacı Veyiszade Hazretleri, ayyaş, sarhoş kimi görse selam verirmiş. Meyhanenin önünden geçerken bile sarhoşlara selam verirmiş. Yani o noktada bazı hocalarımızın bu tür iletişimden uzak olduğunu görüyoruz. Bunu biraz daha sıklaştırmak, yaygınlaştırmak gerekiyor" dedi.