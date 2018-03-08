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Restorana girenler çalışanların halini görünce şaştı kaldı

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 08 Mart 2018 00:58:41

Ayten Usta Gurme Restaurant çalışanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yüzlerine yaptırdıkları makyajlar ile kadına şiddete dikkat çekti. Tüm dünyada kutlanan Kadınlar Günü, bu restoranda farklı kutlanıyor. Kadına şiddet haberlerinin yok olmaması üzerine düşünülen uygulama ile 5 kadın çalışan yüzlerine makyaj yaptırdı.

Şiddet izlerinin yer aldığı makyajlar ile çalışan kadınlar, müşterilerden ise olumlu tepkiler aldı. Farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan çalışmada kullanılan makyajlar ise gerçeğini aratmadı.



İşletme Müdürü Cahide Ünal, kadına bir gün değil her gün değer veren bir işletmede yer aldıklarını söyledi. Bu yüzden çoğunlukla kadınlardan kurulu bir kadro ile yollarına devam ettiklerinden söz eden Ünal, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili işletmemizde böyle bir farkındalık oluşturmak istedik. Yüzlerimizi boyayarak müşterilerimizden bir tepki almak istedik. Zaten müşterilerimizin tepkilerini ölçerek işletmemizde güzel şeyler yapıyoruz. Müşterilerden gelen tepkiler de güzeldi, bizi desteklediklerini söylediler. O yüzden kadına bir gün değil her gün işletmemiz adına destek oluyoruz. Çünkü işletmemizde çalışanların geneli kadın ve onlara istihdam vermeye çalışıyoruz. O yüzden bize destek veren bütün kadın çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"Çalışanlarının yüzde 90'ı kadın"

Ayten Usta ise her gün kadına yönelik uygulanan şiddet haberlerinin oluştuğuna vurgu yaptı. Çalışanlarının önemli bir kısmının kadınlardan oluştuğunu anlatan Ayten Çetin, "Her gün kadına uygulanan şiddet haberlerini duyarak güne başlıyoruz.



Bizde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ayten Usta'daki mesai arkadaşlarımıza şiddetin izlerini gösteren profesyonel bir makyaj yaptık. Bugün buraya gelen misafirlerimize bununla ilgili bir farkındalık oluşturmak istedik. Buradaki amacımız kadına uygulanan şiddete dur demek ve dikkat çekmekti. Çalışanlarının yüzde 90'ı kadın ve Ayten Usta başarısını birlikte çalıştığımız kadın mesai arkadaşlarımıza borçlu. Dolayısıyla kadınların çalışma hayatında yer almasından biz çok mutluyuz" diye konuştu.







Kaynak : cumhuriyet.com.tr


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