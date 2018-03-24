Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 24 Mart 2018 07:11:35





Paran varsa öldürebilirsin: 10 işçinin canının bedeli 60 bin lira… Mecidiyeköy’de 2014’te Torunlar Center inşaatında asansörün 32. kattan yere çakılması sonucu hayatını kaybeden 10 işçinin ölümüyle ilgili davada karar çıktı. 16 sanık beraat etti. 10 sanık ise tali kusurlu oldukları gerekçesiyle 60 bin 800 TL adli para cezasına mahkûm edildi. Para cezası da 24 taksitte ödenecek.Mecidiyeköy’de 2014’ün eylül ayında Torunlar Center inşaatında asansörün yere çakılması sonucu hayatını kaybeden 10 işçinin ölümüyle ilgili davanın karar duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Torunlar GYO’nun avukatları Geda Majör Asansör Firması’nı suçlarken, firmanın avukatları ise yaşanan facianın sorumlusunun Torunlar GYO olduğunu söyledi. Mahkeme, 16 sanığın beraatine karar verdi. 9 sanık ise tali kusurlu oldukları gerekçesiyle 3 bin 40 gün üzerinden belirlenen, 60 bin 800’er lira adli para cezasına mahkûm edildi. Sanıkların, ekonomik durumunu, paranın satın alma gücünü ve cezanın miktarını dikkate alan mahkeme, para cezasının 24 ay taksitle ödenmesine karar verdi.Duruşma savcısı, geçen celse sunduğu esas hakkındaki görüşünü yineledi. Torunlar İnşaat’ın proje müdürü Murat Aytimur ve Geda Majör asansör firmasının teknik sorumlusu Önder Türksoy’un da aralarında olduğu 9 kişinin, “Bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 3 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Mağdur ailelerin avukatlarından Yıldız İmrek sorumluların en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Yaşanan faciada oğlu Hıdır Ali Genç’i kaybeden Mustafa Genç ise Torunlar Center inşaatında hiçbir önlem alınmadığını söyledi. Genç, inşaatta çalışan gençlerin “asansörün sürekli bozuk olduğunu” söylediklerini belirterek, “Çocuklarımız bilerek öldürüldü” dedi.Birbirlerini suçladılarTorunlar İnşaat’ın Proje Müdürü Murat Aytimur’un avukatları asansörün düşmesinde müvekilin kusurlu olmadığını iddia ederek asıl kusurlunun asansör firması olduğunu söylediler. Avukatlar, asansörün çalışmadığının asansör firmasına defalarca iletildiğini, firma ile e-posta üzerinden yapılan konuşmalar sonucu 29 Mayıs 2014 tarihinde asansör firmasından, “Dünyadaki bütün asansörlerden emin olduğumuz gibi buyrun siz de kullanın. Arıza giderilmiştir” şeklinde bir cevap geldiğini aktardılar. Asansör bakımı görevli Turgay Dalgıç’ın avukatı ise müvekkili hakkındaki iddiaları reddederek, “Asansöre en son Turgay Dalgıç binmiş diyorlar. Müvekkilim bile bile neden o asansöre binsin? Bu kaza asansör switch’lerinin çıkarılması sonucu oldu. Parmak izlerinin alınıp soruşturmanın genişletilmesini talep ediyorum” dedi. Geda Majör Asansör Firması’nın avukatları ise yaptıkları son savunmada Torunlar Center inşaatındaki iş güvenliği eksikliğine dikkat çekerek, suçlunun işveren olduğunu söylediler.8 yıl hapis paraya çevrildiMahkeme heyeti 16 sanık hakkında beraat kararı verdi. Sanıklar Önder Türksoy, Ümit Savul, Turgay Dalkılıç, Adem Akyıldız, Murat Aytimur, Bünyamin Keskin, Emre Öz, Ahmed Said Demir ve Mert Çanakçı, “Taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan 10’ar yıl hapis cezasına mahkûm edildi. Sanıkların geçmişi, sabıkasız oluşları ve duruşmalardaki davranışları ise takdir indirimi nedeni sayıldı. Ceza, 8’er yıl 4’er ay hapse indirildi. Mahkeme, sanıkların suçu taksirle işlediklerini belirterek, tali kusurlu oldukları gerekçesiyle de hapis cezasını 60 bin 800 TL adli para cezasına çevirdi. Haklarında ceza verilen sanıkların 3 ay süreyle meslekten uzaklaştırılmalarına da karar verildi. Bilirkişi raporunda tali kusurlu bulunan, yetkisiz personeli operatör olarak asansör kullanımında görevlendiren sorumlunun ve yetkisiz şahsın çalışmasına karşı çıkmayan iş güvenliği uzmanı hakkında da Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi.‘2 DURUŞMADA BİTİRDİLER’Acılı baba Mustafa Genç, karara tepki gösterdi. Genç, “Ben bu ülkede adalet olmadığını biliyordum. Bir kez daha tescillenmiş oldu” dedi. Avukat Yıldız İmrek ise kararın, işçi yaşamını, sermayenin kârı için, kâr hırsı berheva etmeye onay veren bir karar olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Karara itiraz edeceğiz. Karar, sorumluları adeta ödüllendiren bir karar olmuştur. Yargılamanın en başında Torunlar işvereni yargılamadan muaf tutuldu. Buna yönelik itirazımız Anayasa Mahkemesi’nde. Bu kararı veren 4. heyet, iki duruşmada davayı bitirdi.”