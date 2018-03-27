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Avustralya, iki Rus diplomatı sınır dışı ediyor

Kategori Kategori: Avustralya | Yorumlar 0 Yorum | 27 Mart 2018 04:10:53

Başbakan Malcolm Turnbull, iki diplomatın casusluk yaptığını, Avustralya’dan ayrılmaları için yedi gün süre verildiğini söyledi. Sınır dışı kararının, çift yönlü çalışan ve İngiltere’de yaşayan Rus ajanının zehirli gazla öldürülmesi girişimi sonrasında batı ülkelerinin dünya çapında başlattığı tepkinin bir parçası olduğuna dikkat çekiliyor.

ABD, İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri bugün 100’den fazla Rus diplomat hakkında sınır dışı kararı verdi.



Başbakan ve Dışişleri Bakanı Julie Bishop tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İki Rus diplomatın gizli istihbarat görevlisi olarak çalıştığı tesbit edilmiştir. Söz konusu diplomatlar, Viyana Anlaşması gereğince, statüleriyle uyumlu olmayan bu aktiviteleri nedeniyle  Avustralya Hüküğmeti tarafından sınır dışı edilecektir. Bu iki görevliden yedi gün içinde Avustralya’yı terk etmeleri istenecektir" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, kararın "saldırının şok edici doğasına" tepkiyi yansıttığı da vurgulandı.  

Açıklamada şunlar da belirtildi:

"Kararda, İngiliz Hükümetinin 4 Mart’ta kullanılan maddenin askeri amaçla Rusya’da üretilen sinir gazı olduğu yönündeki tesbiti de rol oynamıştır. Egemen bir ülkede böyle bir saldırı hoş görülemez. Rusya’nın, uluslararası yasalar çerçevesinde tüm kimyasal silah programını açıklamasını talep ediyoruz."

Canberra’daki Rusya Büyükelçiliği, Salı sabahı SBS News’in sorularını yanıtlamayı reddetti.

Hükümetin sınır dışı kararını Muhalefet Lideri Bill Shorten da destekledi.

Shorten, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu sabah Başbakan karar konusunda bana bilgi verdi. Güvenlik kurumlarıyla da konuştum. Bu kararı destekliyorum" dedi.

Rusya karşıtı cepheye Avustralya’da katıldı

Sinir gazı saldırısına tepki olarak,  Pazartesi günü İngiltere, ABD ve diğer bazı Avrupa ülkeleri beklenmedik bir kararla çok sayıda casus olduklarından şüphelenilen Rus diplomatı sınır dışı etmeyi kararlaştırdı.

21 ülke, diplomat kimliği altında ajanlık yaptığından şüphelenilen en az 114 Rusu sınır dışı edeceğini açıkladı.

Washinton’un sınır dışı etme kararı aldığı Rus diplomat sayısı 60’ı buldu.

İngiltere’ye çalışan eski Rus ajanı Sergei Skripal ve kızının zehirlenmesine tepki olarak Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alan ülkeler arasında Kanada, Ukrayna, Arnavutluk ve Avrupa ülkelerinin çoğunluğu bulunuyor.

Rusya, suikast girişiminde rol aldığı iddaialarını reddediyor. Rusya, batı ülkeleri tarafından alınan önlemlere aynı şekilde karşılık vereceğini açıkladı.

Skripal ve kızı Yulie, hastanede hayat mücadelesi veriyor.

Kaynak : SBS | James Elton - Pym, Ismail Kayhan


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