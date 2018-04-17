Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 17 Nisan 2018 05:48:52





Esma: H. bey işletme diplomam geldi, aynı dediğiniz gibi kalın diploma kağıdına baskı yapılmış, ben sanırım noter onaylı olanı vereceğim, tekrar teşekkürler



Suat: Haluk bey bu diploma özel sektör de kullanıp sorun yaşayan hiç oldumu



Merve: Üniversite diplomam geldi 1 günde kendisine çok teşekkür ederim. Bu zaman da internetten böyle dürüst insanlarla karşılaşmak oldukça zor, teşekkürler



Cem: Hemsirelik onlisans veya lisans ucreti kayitli orjinal ne kadar?



Ramazan: İnsaat muhendisi diplomasi almak istiyorum 52 yasindayim diploma ucreti ne kadar olur. Birde hangi okuldan gostereceksiniz. ulke olarak turkiye. 1 .imotosyon olacak



Doğan: selam lise diplomasi için aramiştim bu konuyla ilgili ararsaniz sevinirim yaşım 52 ve ücret lütfen teşekkürler

Sahte diploma haberleri son zamanlarda artmaya başladı. İnternet üzerinden, noter onaylı sahte üniversite diploması 500 TL'ye, noter onaylı olmayanı ise 400 TL'ye satılıyor... Son zamanlarda artan sahte diploma haberlerinin üzerine Sol Haber Portalı sahte diploma satan bir internet sitesiyle iletişime geçti.Sahte üniversite diplomasının nasıl elde edileceğine ilişkin soru soran Sol muhabiri Whatsapp üzerinden hayli "kapsamlı" bir yanıt aldı:Diplomalar sahtedir, belediye, devlet, askeriye, polislik, güvenlik görevlisi gibi devletin kamu ve kuruluşlarında asla geçerli değildir. Ve bizde gerçeği yoktur. Hazırlanan diplomalar yüksek baskı kalite ile hazırlanmakta ve sadece ÖZEL sektör de geçerlidir. Diplomayı vereceğiniz yere Asla Aslını değil fotokopisini vermelisiniz. Fotokopi de ceza yoktur. Aslını verirseniz ceza durumu oluşabilir.Noter onaylı Üniversite diploması fiyatı 500 TL dir. Noter onaysız üniversite diploması fiyatı 400 TL dir. Kesinlikle pazarlık söz konusu değildir. Türkiyede rakibimiz yoktur. Bizim dışımızda hiç kimse ödeme almadan size örnek göndermez. Biz hazır eder örneği atarız sonra ücret talep ederiz.Ödeme yöntemi sadece Tüm internet bankacılığında olan CEBE Havale sistemi ile gerçekleşmektedir, ve havale gibi bir ödeme seçeneği yoktur lütfen tekrar tekrar nasıl ödenecek diye sormayınız. Diplomalar aynı gün içinde hazır edilir ve kargo ile adresinize posta edilmektedir. Kapıda ödeme elden teslimat gibi seçenekler yoktur. Aşağıdaki linke tıkayarak gerekli bilgileri doldurup gönderdiğiniz de aynı gün içinde diplomanız hazır edilir ve size örneği atılır. Kargo saatleri içerisinde ödeme sonrası kargo edilir.RESMİ KURUMLAR İÇİN AYRI, ÖZEL KURUMLAR İÇİN AYRI!Sahte diploma satan bir diğer site biraz daha iddialı. Hem resmi kurumlar hem de özel kurumlar için iki ayrı diploma hazırladığını belirtiyorlar:İmitasyon diplomalarımız özel sektörde ki tüm iş başvurularınız da, belge ve sertifika başvurularınızda, diploma isteyen ve herhangi bir mezuniyet gerektiren diğer tüm konularda size yeterli olacaktır. Edineceğiniz bu diplomaları dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. İlkokul, lise ve üniversite diploması olmak üzere hazırlanan diplomalarımızı gerçek diplomalardan ayırt etmek imkansızdır. Diplomayı vereceğiniz yere göre risk oluşturup oluşturmaması sizin sorumluluğunuzdadır.Diğer diploma türümüz olan resmi sistemlere kayıt edilen birinci sınıf kalitedeki diplomalarımız ise yalnızca lise ve üniversite diploması olarak hazırlanmaktadır. Açık öğretim diploması olarak hazırlanan bu gerçek diplomalar kuşe kağıda baskılı, hologramlı, mühürlü, ıslak imzalı, seri numaralı olarak adınıza düzenlenir ve gerekli tüm resmi sistemlere adınıza kaydedilir. Satın alacağınız bu diplomalarla özel sektörde ve kamuda kolaylıkla iş bulabilirsiniz.İLGİNÇ MESAJLARİnternet üzerinden sahte diploma alan kişilerin bazı yazışmaları "güvenilirlik" hissi yaratmak için bu sitelerde kısmen sansürlenerek kullanılıyor.O yazışmalardan ve site forumlarına yazılanlan bazı ilginç mesajlar şöyle: