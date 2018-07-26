Kategori: Avustralya | 0 Yorum | 26 Temmuz 2018 06:27:36









Yani, enflasyon, ücret artışını “sıfırladı.”

Avustralya’da enflasyon ve ücret artışı eşitlendi. Yani, enflasyon aldığınız ücret artışını götürdü. Avustralya’da ücretlerin gerçekte artmadığı ortaya çıktı. Avustralya İstatistik Bürosu’nun son rakamlarına göre enflasyon, Haziran ayını içine alan üç ayda, binde 4 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 2.1 oldu. Büronun açıkladığı en son ücret artış ortalama rakamı da aynı: Yüzde 2.1.Eğer özel sektörde çalışıyorsanız, ücret artışı bu sektörde daha düşük olduğu için, gerçekte binde 2 yoksallaştınız.Avustralya İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ACTU) Sekreteri Sally MacManus, son rakamların, bütün işçilerin ücretlerinin artması gerektiğini kanıtladığını söyledi.Sally McManus, “Gerçek ücret artışı şu anda “sıfır”. Sistem, şiddetle ücret artışı talep eden çalışanları görmemezlikten geliyor. Avustralya’nın çalışan sınıfı, ulaşım, sağlık, evde masaya yiyecek koyma mücadelesi vermemeli. Avustralyalıların ücretleri artırılmalı,” dedi.İş çevreleri ise sendikaların rakamları işlerine geldiği gibi yorumladığını öne sürüyor.Australian Chamber of Commerce and Industry'den James Pearson, “gerçek şu ki; Avustralya’nın işgücünün neredeyse dörtte biri, Fair Work Commission'un son kararıyla birlikte Temmuz ayından itibaren yüzde 3.5 ücret zammı aldı. Bu artış enflasyonun çok üzerinde” dedi.Haziran ayında enflasyonun 0.4 artmasına benzin, sigara fiyatları ve sağlık sigortası artışları neden oldu. Söz konusu çeyrekte benzene gelen yüzde 6.9’luk zam, artışta en önemli kalemi oluşturdu.İçki, sigara, kıyafet, ayakkabı, sağlık ve ulaşım alanındaki artış, tatil seyahati, otel, motorlu araç ve sebze fiyatlarındaki düşme dengeledi.Elektrik fiyatları da dağıtım şirketlerinin uyguladığı indirimler nedeniyle Sydney, Melbourne ve Adelaide’de düştü.Fiyatlar, yıllık bazda yüzde 2.8 ile en çok Canberra’da arttı. Bu kenti 2.7 ile Adelaide, 2.5 ile Melbourne, 2.1 ile Sydney izledi.Her şeye rağmen rakamlar iç karartıcı değil. Mali çevreler yıllık enflasyonu yüzde 2.3 beklerken, rakam yüzde 2.1’de kaldı.CommSec'den Craig James, Merkez Bankası’nın resmi faiz oranlarında artışa gitmesinin, en azından gelecek yılın ilk aylarına kadar beklenmemesi gerektiğini söyledi.Kaynak : SBS | Ismail Kayhan