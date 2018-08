Kategori: Dünya | 0 Yorum | 14 Ağustos 2018 11:54:13









Bloomberg'de yayımlanan Nate Lanxon imzalı haberde, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın "ABD'nin elektronik ürünlerini boykot edeceğiz" açıklaması irdeleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamada "ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız. Onların iPhonu varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var." açıklaması, dış basında da yankı buldu. Bloomberg'in konuyla ilgili yaptığı haberde, Erdoğan'ın boykot çağrısı, "Amerikan teknolojisinin her yerde olduğunu gözardı ediyor" başlığıyla değerlendiriliyor.Bloomberg'in haberine göre, Vestel cihazları, California merkezli Qualcomm Inc. tarafından üretilen çipler, New York merkezli Corning Inc. tarafından üretilen dokunmatik ekranlar da dahil olmak üzere, Amerikan şirketler tarafından geliştirilen çok sayıda bileşen kullanılarak üretiliyor.Haberde, bu parçalara alternatiflerin olduğu ve Vestel'in bazı telefonlarında bunları kullandığı ifade ediliyor. Örnek olarak ise ABD'li Qualcomm'un çiplerinin yerine bazı telefonlarda Tayvanlı MediaTek'in çiplerinin de tercih edildiği belirtiliyor.Haberin devamında işletim sistemine değiniliyor ve Vestel'in, Alphabet'in alt şirketi olan Google tarafından geliştirilen Android işletim sistemini kullandığı belirtiliyor ve "bunu değiştirmenin zor olduğu" vurgulanıyor.Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Vestel'in hisselerin yüzde 9 oranında yükseldiği kaydedilen haberde, şirketin değerini 450 milyon dolara yükselttiği ifade ediliyor.Vestel’in 'eski iPhone gibi görünen' Venus telefonlarının Apple’ın küresel rakipleri arasında olmadığının rahatlıkla söylenebileceğinin belirtildiği haberde, HalkYatırım'dan bir analiste dayandırılan bilgiye göre, Apple'ın 2017'de 200 milyon iPhone sattığı ve bunun neredeyse Türkiye'nin nüfusunun 3 katı olduğunun altı çiziliyor.