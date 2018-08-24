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#BeniBulAnne

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 24 Ağustos 2018 21:56:51

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini yıllardır soran Cumartesi Anneleri, 700’üncü kez bir araya gelecek. Yurttaşlar her hafta cumartesi günü İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Galatasaray Meydanı’nda toplanarak yakınlarının akıbetini soruyor. Bugün, 25 Ağustos’ta ise 700’üncü hafta doldurulmuş olacak. Bunun öncesinde Twitter’dan ‘#BeniBulAnne’ etiketiyle eyleme çağrı yapıldı.



Cumartesi Anneleri "25 Ağustos'ta Galatasaray’a gelerek ya da yaşadığınız şehirlerde düzenlenecek dayanışma etkinliklerine katılarak hakikat adına, adalet adına, vicdan ve insanlık onuru adına yürüttüğümüz mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı ve "Sizi de kırmızı bir karanfille Galatasaray'a çağırıyoruz" çağrısında bulundu.

Cumartesi Anneleri  zorla kaybedilen çocuklarının, eşlerinin, kardeşlerinin akıbetini sormak amacıyla 1995 yılından bu yana Galatasaray Meydanı'nda biraraya geliyor.  

İlk kez 27 Mayıs 1995’te gözaltında işkenceyle öldürülen öğretmen Hasan Ocak’ın ailesi, hak savunucularıyla birlikte Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapmıştı.

Cumartesi Anneleri 1995-1999 yıllarında her Cumartesi saat 12:00'de "Kayıplar son bulsun, kayıpların akıbeti açıklansın, kaybedenler bulunsun ve yargılansın" talebiyle Galatasaray Lisesi önünde oturdular.  15 Ağustos 1998'de başlayan güvenlik güçlerinin saldırısı, yedi ay sürdü .

Her Cumartesi katılımcılar gözaltına alındı. 13 Mart 1999'da güvenlik güçlerinin saldırıları nedeniyle belirsiz bir süre Galatasaray oturmalarına ara verildi.  10 yıllık aradan sonra 31 Ocak 2009'da Cumartesi oturmaları yeniden başladı ve kesintisiz olarak devam ediyor.




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