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Fenerbahçe’den dev hareket! Dünyada bir ilk…

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 09 Kasım 2018 17:00:01

Fenerbahçe Spor Kulübü, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından yürütülen HeForShe hareketi ile birlikte küresel bir iş birliğini hayata geçirdi. Tüpraş’ın desteğiyle gerçekleşen iş birliği ile Fenerbahçe, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ulusal ve küresel spor kulüplerine öncü olacak.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin Eylül 2014'te başlattığı ve Koç Topluluğu'nun Türkiye'deki ana destekçisi olduğu HeForShe hareketi ile küresel bir iş birliğini hayata geçirdi. Fenerbahçe, kol reklamında ücretsiz bir şekilde ‘HeForShe’ kampanyasına yer verecek. Fenerbahçe, dünyada bunu yapan ilk kulüp olacak.



Dünya çapında 25 milyonu aşkın taraftarı ile büyük bir sivil toplum gücüne sahip Fenerbahçe Spor Kulübü, bu iş birliği ve yapılan anlaşma kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kitleleri harekete geçirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe, kapsayıcı spor kulübü olarak sahipleneceği eşitlik mesajları ve geçireceği dönüşümle bu alanda ulusal ve küresel spor kulüplerine öncü olacak. Kulübün futbol takımı da 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu boyunca, Tüpraş desteğiyle HeForShe logosunu sağ kolunda taşıyacak. Detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak olan anlaşma ile Fenerbahçe Spor Kulübü, toplumsal cinsiyet eşitliğini spor camiasının gündeminde tutacak olan pek çok çalışmayı da hayata geçirecek.



Fenerbahçeli futbolcular HeForShe logosunun sağ kolda yer aldığı formaları ile ilk kez 11 Kasım Pazar günü gerçekleşecek Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçında sahaya çıkacak. BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kadın Birimi İcra Direktörü Baş Danışmanı ve HeForShe Küresel Direktörü Elizabeth Nyamayaro da bu maçı izlemek için Türkiye'ye gelecek.

Türkiye'nin en büyük sanayi şirketi olarak 2015 yılından beri toplumsal cinsiyet eşitliği odağında çalışmalar gerçekleştiren, 2017 yılında Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni imzalayan Tüpraş, kadınların güçlenmesi için hem iş yerinde, hem topluma yönelik birçok proje yürütüyor. HeForShe hareketi ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün spor dünyasında öncülük yapacağı bu yeni iş birliği, Tüpraş'ın toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik desteğinin en son adımını oluşturuyor.


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