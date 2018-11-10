Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 10 Kasım 2018 03:17:35









Oğuz 'Gelin Yetenekli İnsanlarımızdan Kurtulalım' başlıklı konferansında 'her toplumda yüzde ikilik bir kesimin zeki olduğunu' söyledi.

Türkiye Zeka Vakfı’nı 26 yıl önce Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile birlikte kurduklarını söyleyen Oğuz, şöyle devam etti





Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz, İskenderun Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen konferansın konuşmacısıydı. Oğuz burada yaptığı açıklamada 'devlet dairelerinde işe alınanların IQ seviyelerinin 80-82 seviyesinde, suç örgütü üyelerinin ise IQ'sunun 120-130 olduğunu' belirtti.DHA'nın aktardığı bilgiye göre, Şeref Oğuz, "Bu Amerika’da da, Türkiye’de de böyle. Ama toplumların kaderini bu yüzde 2’ye nasıl davrandıkları belirliyor. Ya devlet başkanı yapıyorsun, cihan imparatoru oluyorsunuz, uygarların efendisi oluyorsun. Ya kuzgun leşe yapıyorsun. Bir ülkenin en büyük sermayesinin onlar olduğuna inanıyorum" dedi."Ben bir şey keşfettim. Bu zeki ve yetenekli insanları devlete, şirketlere sokmak için onlardan daha zeki ve yetenekli insanlara ihtiyaç var. Şöyle bir analoji kullandım. Siyah beyaz TV üzerinden renkli reklam yapmak nasıl imkansızsa, ya da sağır birini O Ses Türkiye’de jüri, ya da kör birini dünya güzellik yarışmasında jüri üyesi yapmak. Biliyorsunuz KPPS ile devlet insan alıyor."'Devletin 82 IQ ile aldığı birisi 120-130 IQ’lu bir haydutla ya da bir rakiple savaşmak durumunda.'Oğuz sözlerini şöyle sürdürdü:"Devletin ortalama aldığı kişinin IQ seviyesi 80-82. Çok enteresandır Almanya’daki devlet memurları sınavlarına baktık, 96 çıktı. Ve tuhaftır, suç örgütleri ile yapılmış araştırmalar var, onlar 120-130... Düşünebiliyor musunuz? 82 IQ ile aldığı birisi 120-130 IQ’lu bir haydutla ya da bir rakiple savaşmak zorunda. Bu Türkiye için gerçekten çok büyük bir sıkıntı."