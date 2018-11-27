Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 27 Kasım 2018 21:03:27

Çingene Kızı mozaiğinin 12 adet parçasını taşıyan, THY’nin Şikago-İstanbul oradanda Zeugma Mozaik Müzesi’nde sergilenmek üzere Gaziantep’e gönderildi.









Bir görüşe göre bu figür, Toprak Ana Gaia olabileceği gibi, başının yanındaki asma filizlerinden dolayı Dionysos şenliklerinde yer alan Mainad da olabilir.













ABD’nin Ohio eyaletindeki bir üniversitede tutulan Çingene Kızı Mozaiği’nin çalınan parçaları Türkiye’ye getirildi. ABD’nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesinde sergilenen “Çingene Kızı” mozaiğinin çalınan parçaları, yetkililer tarafından teslim alındı ve Türkiye’ye getirildi.Zeugma Mozaik Müzesi’nde hazırlıklar tamamlandıABD’nin Chicago kentinden 26 Kasım’da THY uçağıyla Gaziantep’e getirilecek “Çingene Kızı” mozaiğinin kayıp parçalarının sergileneceği Zeugma Mozaik Müzesi’nde hazırlıkların tamamlandı.Gaziantep’in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi sınırları içindeki Zeugma Antik Kenti’nden yurt dışına kaçırılan “Çingene Kızı” mozaiğinin kayıp 12 parçasının Türkiye’ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD’nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında protokol imzalanmıştı.Defineciler görememişÇingene Kızı mozaiği, Zeugma Antik Kenti kazılarına o dönem başkanlık eden emekli öğretim üyesi Rifat Ergeç ve ekibi tarafından, 1998 yılındaki kurtarma kazıları sırasında, bir vatandaşın gösterdiği Kelekağzı bölgesinde açılan yaklaşık 15 metrekarelik tahrip edilmiş mozaiğin üzerindeki kırık bir sütunun kaldırılmasıyla tesadüfen bulundu.Bir villanın yemek odasının zeminindeki birçok bölümü tahrip edilmiş mozaiği, kaçakçıların, üzerindeki sütun nedeniyle fark etmediği belirlendi. Kulağındaki küpeler, iri gözleri ve başındaki bağ nedeniyle “Çingene Kızı” olarak adlandırılan mozaik, bulunduğu günden beri Gaziantep’in tanıtımına büyük katkı sağlıyor.Çingene Kızı MozaiğiÇingene Kızı Mozaiği, Zeugma Antik Kenti’nde bulunan bir villanın yemek odasının tabanını süslüyordu. Zeugma Antik Kenti’nde 1998 yılı sonbaharında yapılan kurtarma kazılarında bulundu. Şu anda Zeugma Mozaik Müzesi’nin ikinci katındaki özel bir odada sergileniyor.Büyük ölçüde tahribata uğrayan mozaikten günümüze sadece bir kadın başı figürü kaldı. Bu mozaikte kadın figürü sağına doğru bakmakta, kabarık saçları ortadan ikiye ayrılmış ve ensesinden bir eşarpla bağlanmış. Dar alınlı, elmacık kemikleri çıkık ve dolgun yüzlü. Kulaklarında iç içe geçmiş iri halka küpe bulunuyor.