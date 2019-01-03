A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Cambridge Dictionary 2018’in kelimesini seçti; ‘Nomophobia’

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 03 Ocak 2019 07:40:08

Her yıl Cambridge Dictionary editörleri tarafından seçilen 4 kelime katılımcıların oylarıyla belli oluyor. Yılın kelimeleri 2017'de 'Popülizm', 2016'da 'Paronayak', 2015'teyse 'Kemer sıkma'ydı. Bu yıl ise 'Gender gap' 'Ekocide' ve 'No-platforming' arasından sıyrılan 'Nomophobia yılın kelimesi oldu. Britanya'nın en yetkin sözlüklerinden Cambridge Dictionary, 2018'in kelimesini açıkladı;



‘Nomophobia’… Telefon bağlantısını kaybetme korkusu anlamına gelen bu kelime ‘Gender gap’ ‘Ekocide’ ve ‘No-platforming’ gibi rakipleri arasından sıyrılarak 2018’in kelimesi oldu.

2008'de Britanya'da ortaya çıkan kelime ‘No mobile phone phobia' (Cep telefonsuz kalma korkusu) cümlesinin kısaltması olarak kabul görüyor. Söz konusu kelime 2018'in başında Cambridge'in online sözlüğüne eklenmişti.

Cambridge editörleri, katılımcıların ‘Nomophobia’ yönünde oy kullanmasını, dünya çapında çoğu insanın yaşadığı endişeli tecrübelerden sonra buna bir ad vermek istemesine yordu.

Sözlüğün editörleri, ‘Nomofobi’nin bilimsel bir kelime olmadığını da belirterek klinik derecedeki aşırı korkudan ziyade kaygıyı temsil ettiğini açıkladı.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Cambridge Dictionary 2018’in kelimesini seçti; ‘Nomophobia’
Minik Kelebek
Çingene Kızı’nın Çalınan Parçaları Sonunda Türkiye’de
'Devlet 80 IQ'yla memur alıyor, suç örgütlerinde 120 IQ var'
Fenerbahçe’den dev hareket! Dünyada bir ilk…
New York Times: Varlıklı ve yetenekli Türkler ülkeyi terk ediyor
Hacker grubundan tehdit: 11 Eylül hakkındaki gerçekleri tüm dünya öğrenir
2019’da Türkiye Diyanet ve Saraya çalışacak
“Yakında aç ve boş midelerin devrimini görecekler!”
Bir isyanın anatomisi: Kim bu Sarı Yelekliler?

Dört gün çalış, üç gün tatil…
IMF: Küresel ekonomi için fırtına bulutları toplanıyor
Harç bitti, Yapı paydos!!!
Türkiye’de inşaatta alarm zilleri çalıyor
Yerli sermaye kaçıyor: 9 ayda Türkiye’den 20 milyar dolar çıktı
Avrupa'da neden sokak hayvanı yok?
ÇOCUK
Tek kullanımlık naylon poşetleri tüm mağazalarından kaldırıyor
Kadınlık hallerı, yaşanmışlıklar : Oğlum ölüyor galiba
Dünyanın en eski şişe mesajı Avustralya'daki kumsalda bulundu

Türkiye’de 2018’in en çok okunan kitaplar
'3'üncü Boyutta Turhan Selçuk Çizgi Kahramanları'
Dede Korkut UNESCO listesine girdi
Umutsuz ve kitapsız olmayın
Türk Mitolojisinde Erlik Hanın Yeri Tasviri ve Kökeni
Algı çok tanık tek
Bir Süreç Olarak İnsan
Ütopya: Ayakları yerde, başı gökte
Atatürk ve Hegel : İki aklın buluşma noktaları
Mutluluk mu dedi biri…

2018 İklim Raporu: Dünya'yı kurtarabilecek son nesil biziz
Avustralya’da öğrencile gelecekleri için sokaktaydı…
Küresel ısınma için belirlenen hedeften uzaklaşılıyor
Yağma ve talanın süresi 49 yıla çıktı
Mercan kayalıkları için 400 milyon dolar
Avustralya’ya süper hızlı tren geliyor.
Yapay zeka etik kodları yayınlandı
2020 yılında Çin kendi GPS sistemine sahip olacak
Kripto para üretiyor olabilirsiniz!
Milyonlarca kişi cep telefonu ile tehlikede!

Avustralya’ya İlk Gelenlerin Olası Rotası Belirlendi
Yarı insan yarı maymun!
İnsan beyninde daha önce bilinmeyen bir bölge keşfedildi
Çin’de yapay zeka okul müfredatına giriyor
Yedi Neşeli Ahtapot
Avustralya 15., Rwanda 46., Pakistan 93., Türkiye 94. Sırada…
Türkiye 25 basamak birden geriledi
Dünyada 258 milyon kişi göçmen olarak yaşıyor
Kadınların en fazla öldürüldüğü yer: Kendi evleri
Amerika’dan sonra Türkiye ikinci

“YENİ YIL”
Fransızlar dirgenlerini Macron'a doğrulttu
Tarihin ilk işçi grevi III. Ramses’i sarsmıştı.
Bir zamanlar sığınaktı
Işıltı
SANAT
Kontrol Listesi
Ahlaksız Teklif
VATAN
Bir acı Hicaz

Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar
İpek Yolu'nun kalbi: Özbekistan
Osman Hamdi Bey.
Ahilik
Nogay Türklerinden Atasözleri


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar









Basa git
 