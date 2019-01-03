Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 03 Ocak 2019 07:40:08









‘Nomophobia’… Telefon bağlantısını kaybetme korkusu anlamına gelen bu kelime ‘Gender gap’ ‘Ekocide’ ve ‘No-platforming’ gibi rakipleri arasından sıyrılarak 2018’in kelimesi oldu.







2008'de Britanya'da ortaya çıkan kelime ‘No mobile phone phobia' (Cep telefonsuz kalma korkusu) cümlesinin kısaltması olarak kabul görüyor. Söz konusu kelime 2018'in başında Cambridge'in online sözlüğüne eklenmişti.

Cambridge editörleri, katılımcıların ‘Nomophobia’ yönünde oy kullanmasını, dünya çapında çoğu insanın yaşadığı endişeli tecrübelerden sonra buna bir ad vermek istemesine yordu.







Sözlüğün editörleri, ‘Nomofobi’nin bilimsel bir kelime olmadığını da belirterek klinik derecedeki aşırı korkudan ziyade kaygıyı temsil ettiğini açıkladı.

Her yıl Cambridge Dictionary editörleri tarafından seçilen 4 kelime katılımcıların oylarıyla belli oluyor. Yılın kelimeleri 2017'de 'Popülizm', 2016'da 'Paronayak', 2015'teyse 'Kemer sıkma'ydı. Bu yıl ise 'Gender gap' 'Ekocide' ve 'No-platforming' arasından sıyrılan 'Nomophobia yılın kelimesi oldu. Britanya'nın en yetkin sözlüklerinden Cambridge Dictionary, 2018'in kelimesini açıkladı;