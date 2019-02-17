Kripto para kartı çıktı.

Kategori: Avustralya | 0 Yorum | 17 Şubat 2019 03:16:06

ATM’den para çekme işlemlerinde de müşterilerin çektiği para miktarı myCryptoWallet platformundaki hesaplarından düşülüyor.









Kripto Parayla alışveriş için “Kripto Para Kartı”. Avustralya’nın önde gelen kripto para borsası myCryptoWallet, yeni hizmetiyle müşterilerine kripto para birimleriyle alışveriş yapma ve 30 binden çok ATM’den para çekme olanağı sağlıyor. myCryptoWallet’ın piyasaya sürdüğü myCryptoCard ile müşterilerin, Avustralya’nın resmi uluslararası ödeme sistemi olan EFTPOS’un geçerli olduğu her yerde kripto para birimi ile ödeme yapabileceği belirtiDiğer kripto para birimleri kartlarından farklı olarak myCrptoCard yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmıyor ve müşterilerine Bitcoin’in yanında Ethereum, Ripple, Litecoin ve Power Ledger ile de işlem yapma olanağı sunuyor.Şirketin CEO’su Koenigsmann yaptığı açıklamada; “Kripto para birimlerini günlük hayatın bir parçası haline getirme kapsamında büyük bir adım atıyoruz. Kartlar, müşterilere nerede veya ne zaman olursa olsun, kripto para birimlerini yasal paraya çevirme zahmetine katlanmadan işlem yapma olanağı sunuyor.” dedi.Öte yandan myCryptoWallet’ın platformuna yakın zamanda 50 yeni kripto para birimi eklemeyi planladığı belirtiliyor.