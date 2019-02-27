A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

"Irkçı, dolandırıcı ve düzenbaz"

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 27 Şubat 2019 22:53:21

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Temsilciler Meclisi'nde verdiği ifadede Trump'ı "ırkçılık, dolandırıcılık ve düzenbazlıkla" suçladı. Cohen, "Trump'u korumak için yaptığım şeylerden utanç duyuyorum" derken kendi vicdanını dinlemektense Trump'ın yasa dışı faaliyetlerini koruduğu ve sakladığı için utandığını belirtti.

Trump için 2007 yılında çalışmaya başlamaktan ve başkan seçilmesine giden yolda ona yardımcı olmaktan ötürü pişman olduğunu söyleyen Cohen, aynı zamanda Trump'ın kampanyası sırasında Moskova ile yürütülen emlak anlaşması görüşmelerinden haberdar olduğunu ve bu konuda yalan söylediğini aktardı.



Bu yüzden hem ailesinden hem de ülkesinden özür dilediğini söyleyen Cohen, Trump'ın sadece kendi çıkarları için çalışan biri olduğunu belirtti:

"Trump tamamen bir ırkçı. Bu ülke Trump'ın beyaz ırkçıları ve bağnazları koruduğunu gördü. Fakir ülkelere 'bok çukuru' dediğini de gördü. Özelde daha da fena. Bana bir keresinde Obama o zaman daha ABD başkanıyken 'Siyah biri tarafından yönetilen ve 'bok çukuru' olmayan bir ülke söyle' dedi, 'Siyahların çok aptal olduğu için kendisine hiçbir zaman oy vermeyeceklerini' söyledi."

Trump ise Cohen'in "hapiste yatacağı süreyi azaltmak için yalan söylediğini" savundu.

BBC Türkçe’nin haberine göre Vietnam'da Kuzey Kore lideri Kim Jong un ile gerçekleştirdiği zirve hazırlıklarından zaman ayırıp yazdığı Twitter mesajında, "Michal Cohen (maalesef) beni temsil eden çok sayıda avukattan biriydi. Başka müşterileri de vardı. Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından yalan ve sahtekarlık suçlarından barodan atıldı. Trump ile ilgisi olmayan kötü şeyler yaptı. Hapis süresini düşürmek için yalan söylüyor. Yalancının (Trump'ın Hillary Clinton'a hitap şekli) avukatını kullanarak" dedi.

Eski avukat Cohen, ayrıca Trump'ın kendisine seçim kampanyası fonlama yasalarına aykırı bir şekilde, Stormy Daniels adıyla bilinen porno yıldızına ilişkilerini örtbas etmesi için 130 bin dolar ödeme yapma talimatı verdiğini belirtti.

Cohen, Daniels'a yaptığı ödemenin karşılandığı çeklerin de Başkan Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ve Trump'ın baş mali yetkilisi Allen Weisselberg tarafından imzaladığını savundu.

Avukat Andy Wright, Cohen'in bu ifadesinin Donald Trump Jr.'ın seçim kampanyası fonlama yasalarını ihlalden yargılanabilmesi ihtimalini ortaya çıkarttığını belirtti.

Cohen'ın Temsilciler Meclisi'ne çıkmadan önce ifade taslağı medyaya sızmıştı.

Cohen ifadesinde Trump'ın iki yıl önceki başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton'a zarar verecek e-posta sızıntısını önceden bildiğini de söyledi.

8 Kasım'daki ABD başkanlık seçimi öncesinde, Demokrat aday Hillary Clinton'ın seçim kampanyasını yürüten John Podesta ve Demokratik Ulusal Komite'nin (DNC) e-postaları hacklenmişti. Yazışmalar, Wikileaks'te paylaşılmıştı.

Trump daha önce WikiLeaks'in Demokratik Ulusal Komitesi'nin (DNC) elektronik postalarını sızdıracağını önceden bilmediğini iddia etmişti.

Cohen, Temmuz 2016'da, Trump'ın uzun süredir siyasi danışmanlığını yapan Roger Stone aradığında Trump'ın ofisinde olduğunu anlattı.

22 Temmuz 2016'da WikiLeaks'in sızdırdığı DNC'nin iç yazışmaları, Clinton taraftarları ve diğer Demokrat Partili aday adayı Bernie Sanders destekçileri arasında bölünme yaratmıştı. Clinton adaylığı kazansa da, bu tartışma kampanyasına zarar vermişti.

Bir dönem Trump'ın sağ kolu olan Cohen'in iddiaları, Özel Savcı Robert Mueller'in, Trump'ın ekibinin 2016'daki seçim kampanyasında Rusya ile işbirliği yaptığı iddialarını araştırdığı soruşturmasının tamamlanmak üzere olduğu bir dönemde geldi.

Trump, kampanya ekibi ve Moskova arasında işbirliği olduğu iddialarını reddediyor ve Mueller'in soruşturmasını "cadı avı" diye tanımlıyor.

Mualler, Roger Stone'a WikiLeaks e-postaları konusunda başkalarıyla yaptığı görüşmelerle ilgili Kongre'ye yalan söyleme suçlamasında bulunmuştu.

Stone, Wikileaks e-postalarını önceden bildiğini reddetmiş, ancak Reuters Haber Ajansı'nın incelediği telefon mesajları Stone'un birkaç kez Assange ile iletişim kurmaya çalıştığını göstermişti.

Cohen, ifadesinde Trump'ı birçok konuda suçlasa da Trump'ın kampanya ekibinin Rusya ile işbirliği yaptığına dair doğrudan bir kanıta sahip olmadığını belirtti.

New York'taki federal savcılar ve Özel Savcı Robert Mueller tarafından, kampanya fonlaması ihlalleri, vergi kaçakçılığı ve Kongre'ye Trump'ın şirketlerinin Moskova'daki planları konusunda yalan söylemek suçlamalarından üç yıl hapis cezasına çarptırılan Cohen, Mayıs'ta hapse girecek.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: 10 / 1 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Tarihi eserler yıkılıp yeniden yapılabilir mi?
"Irkçı, dolandırıcı ve düzenbaz"
4 milyon 187 bin kişi kim?
Araç plakalarında emoji kullanma dönemi başlıyor
Avustralya’ya bir Ödül Daha!
Yemen savaşındaki Alman silahları belgelendi
Yolsuzluk, baskı, hak ihlalleri: Türkiye- AB üyelik müzakereleri askıya alınsın raporu
Beşşar el Esad "Erdoğan ABD’nin Uşağıdır".
ABD'nin kalbinde sosyalistlerin zaferi
Trump’in yapay zeka atağı

Erdoğan'ın Harcamaları 25 Kat Arttı!
Kripto para kartı çıktı.
Bile bile lades : Üçüncü havalimanı battı
Türkiye’de son 5 yılda 516 bin esnaf iflas etti
Açlık sınırı 2 bin lirayı geçti!
2019’da bizi bekleyen ölümcül 10 tehlike
2050'de, 60 yaşın üzerinde 2,1 milyar insan var olacak
Neden bazı ülkelerde 'çay' bazı ülkelerde 'tea'?
Kız kıza muhabbet, haftada en az iki kez!
Avrupa'da neden sokak hayvanı yok?

Sansüre karşı ‘Yollara Düştük’ belgeseli erişime açıldı!
Türkiye’de 2018’in en çok okunan kitaplar
'3'üncü Boyutta Turhan Selçuk Çizgi Kahramanları'
Dede Korkut UNESCO listesine girdi
Umutsuz ve kitapsız olmayın
Algı çok tanık tek
Bir Süreç Olarak İnsan
Ütopya: Ayakları yerde, başı gökte
Atatürk ve Hegel : İki aklın buluşma noktaları
Mutluluk mu dedi biri…

‘Uyurgezer’ adımlarla felakete doğru
Dünyanın turnusol kâğıdı
2018 İklim Raporu: Dünya'yı kurtarabilecek son nesil biziz
Avustralya’da öğrencile gelecekleri için sokaktaydı…
Küresel ısınma için belirlenen hedeften uzaklaşılıyor
Pasaport yerine geçecek yüz tanıma yazılımı geliyor
En yüksek radyasyon seviyesine sahip akıllı telefonlar açıklandı
Dışkıdan Tuğlaya
Dünya futbol tarihinde bir ilk!
Facebook #10YearsChallenge masum olmayabilir.

“Karbon keşfi” ile, karbondioksiti, kömüre dönüştürdüler…
Düşünceleri okuyan teknoloji bulundu
İlk defa genetiği değiştirilmiş bir primat klonladı
İnsan organizmasında bilinmeyen bir kan damarı tipi bulundu
Kemikte bir yol var
Türkiye, Rusya, Brezilya ve Endonezya ile aynı kategoride
Türkiye ekonomik özgürlükte sınıfta kaldık
Yeni döneme ABD, Rusya ve Çin'in silahlanma yarışı mı damga vuracak?
Dünyanın en güçlü dili İngilizce
Türkiye'nin "Bağımlılık Risk Profili Haritası" açıklandı

Umudum yok İnadım var!
Göbeklitepe’yi Yapanlar Kimdi?
Hızlı moda ,ucuz giysi, ağır bedel
'Sarı yelekliler herkesi şaşırttı ama sol örgütleri daha çok şaşırttı'
“Sarı Yelekliler” / Rüzgar Dolu Sarı Yeleklerinde
ENSAR
ALGI...
Eko...
Teminat
2019 RAKAMLAR

Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar
İpek Yolu'nun kalbi: Özbekistan
Osman Hamdi Bey.
Ahilik


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar









Basa git
 