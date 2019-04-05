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Assange için şok iddia…

Kategori Kategori: Küresel | Yorumlar 0 Yorum | 05 Nisan 2019 09:45:21

Wikileaks, kurucusu Julian Assange'ın sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nden günler hatta saatler içinde çıkarılacağını iddia edildi. Wikileaks’in Twitter hesabından yapılan açıklamada, üst düzey bir Ekvador yetkilisinin, “Assange’ın günler hatta saatler içinde elçilik binasından çıkarılacağını ve gözaltına alınması için İngiltere ile anlaşmaya varıldığını” söylediği ileri sürüldü. Wikileaks’in blog sitesindeki açıklamada ise bu kararın, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno’nun, kardeşi tarafından oluşturulan bir off shore hesabını kullandığına dair iddiaların üstünü kapatma girişimi olduğu savunuldu.



Açıklamada, Assange’nin avukatı Carlos Poveda’nın “INA Belgeleri olarak adlandırılan Moreno hakkındaki iddialara ilişkin sızıntılarla müvekkilinin bir ilgisinin bulunmadığını, zira artık Wikileaks’in editörü olmadığını” dile getirdiği de belirtildi.

Ekvador Devlet Başkanı Moreno, üç gün önce yaptığı açıklamada, Wikileaks’i, özel görüşmelerini ve telefon konuşmalarını gizlice dinlemek, yıllar önce Avrupa’da çekilen kendisinin ve ailesinin fotoğraflarını sosyal medyaya sızdırmakla suçlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 2012’den beri Londra’nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliği’nin bir odasında yaşıyor.

İngiliz mahkemesi, Assange’ın 2010’da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç’e iadesine karar vermişti. Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012’de İsveç’e iadesi halinde ABD’ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’ne sığınmıştı.

İsveç mahkemesi 2017’de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange’ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.

Ekvador hükümeti tarafından Mart 2018’de yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange’ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti.

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