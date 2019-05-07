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Erdoğan demokrasiyi kaldırıyor

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 07 Mayıs 2019 09:25:27

Dünya basını, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimlerin iptal ve yenilenme kararına geniş yer ayırdı. Alman dergisi Der Spiegel "Türkiye'de iktidar değişimi artık demokratik yollardan mümkün değil. İstanbul seçimlerinin iptalinden çıkan sonuç bu" yorumunu yaptı. İstanbul’da Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı seçimlerin iptal ve yenilenme kararı dünya basınında geniş yer buldu.



Avrupa ve Amerikan basını, kararı ‘demokrasiye darbe’ olarak yorumladı. Öne çıkan yorumlar şöyle:

BBC: ERDOĞAN İÇİN RİSKLİ BİR STRATEJİ

İngiliz özerk yayın kuruluşu BBC’nin İstanbul muhabiri Mark Lowen, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un kaybını hiçbir zaman karşı gelmeden kabul etmeyecekti” diye başladığı analizinde şu yorumu yaptı:

“Erdoğan ülkenin ekonomik güç merkezini geri almakta kararlı. Fakat bu, risklerle dolu bir strateji. Geçen yıl yüzde 30’dan fazla değer kaybeden Türk Lirası yeniden çöktü. Resesyondaki bir ekonomi belirsizlikle pek mücadele edemez. Nihayetinde, Erdoğan’a İstanbul’u kaybettiren şey zaten ekonomik sorunlardı.

Dahası, geçen ay mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu’nun popülaritesi hızla artıyor. Seçmen tabanının ötesine ulaştı ve bu rolü kolaylıkla benimsedi. Yeniden seçim -destekçilerinin birçoğunun korktuğu usulsüzlerin yaşanmayacağını varsayarsak- İmamoğlu’nun daha farklı bir zafer kazanmasına yol açabilir.

Ve Erdoğan’ın kendi partisi bu konuda derinden bölünmüş durumda. Ona en sadık kişiler, zaferlerinin çalındığını düşünüyor. Fakat partinin diğer kanatları kaybettiklerini kabule diyor ve sonuçları reddetmenin, Türkiye’de demokrasiden geriye kalan şeyin tabutuna bir çakılan bir diğer çivi olacağını söylüyor.”

FT: YATIRIMCILARIN GÜVENİ DAHA DA SARSILACAK

İngiliz gazetesi Financial Times ise kararın ‘siyasi kargaşa olasılığını artırdığını’ yazdı. Haberde, kararın “Türk demokrasisinin durumu konusunda Erdoğan’a yönelik eleştirileri artıracağı” yorumu yapıldı. Haberde, “Türkiye’de seçimler nadiren iptal ediliyor ve geçen yıl yetkileri artırılmış bir Cumhurbaşkanı olarak seçilip, parlamentonun iradesinin zayıflatıldığı bir sisteme geçildikten sonra, Türk demokrasisinin durumu konusunda Erdoğan’a yönelik eleştiriler artacak gibi duruyor.” Haberde, kararın zaten endişeli olan yatırımcıların güvenini daha da sarsacağı belirtiliyor.

NYT: EKONOMİK KRİZ İHTİMALİ ARTTI

New York Times gazetesi ise YSK kararının “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ezici bir mağlubiyeti sildiği ancak sosyal kargaşa ve yeni bir ekonomik kriz ihtimalini artırdığı” yorumunu yaptı. Gazete, kararın YSK üyelerinin baskı altında tutulduğu kanısını pekiştirdiğini yazdı.

DER SPIEGEL: ERDOĞAN DEMOKRASİYİ KALDIRIYOR

Alman dergisi Der Spiegel’de ‘Erdoğan demokrasiyi kaldırıyor’ başlığıyla yayımlanan makalede şu ifadeler kullanıldı:
“Türkiye’de iktidar değişimi artık demokratik yollardan mümkün değil. İstanbul seçimlerinin iptalinden çıkan sonuç bu. Ülke ciddi bir krizle karşı karşıya.”

Maximillian Popp imzalı makalede, ‘Erdoğan’ın kazandığı sürece Türkiye’nin en iyi, en şeffaf, en güvenilir ve en demokratik seçim sistemine sahip olduğunu söylediği’ belirtildi; “Şimdi her şey bir anda değişti” denildi. İstanbul’daki iptal kararı ‘Türkiye için kara gün’ olarak tanımlanırken, “Türkiye, yakın tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyor… Erdoğan, iktidarı teslim etmek yerine ülkesini ateşe vermeye daha istekli” denildi.

TAGESSPIEGEL: SADECE AK PARTİ KAYBETTİ DİYE YENİLENİYOR

Berlin’de yayımlanan Tagesspiegel gazetesi ise ‘Türkiye’de seçimlerin anlamını yitirdiğini’ ve sadece AK Parti’nin kaybetmesi nedeniyle seçimlerin yenileneceğini belirtiyor. Gazete bu kararın ekonomik ve siyasi sonuçları olacağına dikkat çekiyor.

“Seçimlerin yenilenmesiyle Türkiye özgür seçim ve seçmenin tercihini kabul etmek gibi demokrasinin önemli prensiplerine veda ediyor. Bu şimdiye kadar her şeyin yolunda olduğu anlamına da gelmiyor. Erdoğan hükümeti demokrasilerde iktidar sahiplerinden bağımsız olması gereken kurumları geçen yıllarda adım adım kontrolü altına aldı. Yargı ve medya hizaya getirildi, parlamentonun gücü elinden alındı, seçilmiş siyasetçiler hapse atıldı ve son olarak seçilen Kürt belediye başkanlarına mazbata verilmedi.

Bu Türkiye’nin iç politikası açısından bir felaket olmasının yanı sıra ekonomik krizi de kötüleştirecek. Çünkü bu keyfilik yatırımcıları korkutuyor. Dış politikada da bir dönem yıkılıyor. Türkiye artık bir demokrasi olarak kabul edilemez. Batı Ankara ile ilişkilerini gözden geçirmeli.”

FAZ: 7 HAZİRAN’DA DA AYNISI YAPILDI

Frankfurter Allgemine Zeitung AKP’nin seçimleri yineleyerek kazanma yöntemini daha önce de uyguladığını hatırlatıyor ve  Erdoğan’ın isteğine karşı gelinmesinin mümkün olmadığına işaret ediyor.

“Bu Türk usulü demokrasi: İstenilen sonuç alınana kadar seçim yapmak. Bu yöntem Erdoğan’ın partisi AKP parlamentoda çoğunluğu kaybettiği ve seçimlerin yenilenmesiyle seçimleri yeniden kazandığı 2015’te de işe yaramıştı… 31 Mart seçimleri öncesinde AKP’ye yakın çevreler AKP’nin kaybedemeyeceğini ve muhalif CHP’nin kazanamayacağını dile getiriyordu. Bu Yüksek Seçim Kurulu üzerinde baskı yapmış olmalı ki bu acı cümle gerçeğe dönüştü… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteğini yerine getirmemeye kim cüret edebilir ki? Yandaşları açısından önemli bir rüşvet kaynağı olan İstanbul’un geri alınması, inandırıcılığından daha önemli.”



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