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Pekin yapay zeka ilkeleri bildirgesi

Kategori Kategori: Yapay Zeka | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Deniz Günal | 08 Haziran 2019 13:48:08

Aydınlanma değerlerinin yalnızca Batı uygarlığının değil, Doğu’dan Batı’ya tüm insanlığın mirası ve umudu olduğu geçtiğimiz günlerde bir kez daha kanıtlandı. Çin Halk Cumhuriyeti de Yapay Zeka etik değerleri üzerine bir bildirge yayınladı. Pekin Yapay Zeka İlkeleri geçen cumartesi günü Pekin Yapay Zeka Akademisi’nce açıklandı. Bu akademi Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığınca destekleniyor.



Bugüne değin, Pekin yapay zekayı kullanarak yurttaşlarını izlemeye başladığı için ciddi eleştirilerle karşılaşıyordu. Yayınladıkları Pekin Yapay Zeka İlkeleri ile, Çinli bilimciler ve mühendisler, bu konuyu uygar dünyanın diğer üyeleri denli önemsediklerini kanıtladı. Uzmanlar, bu bildirgedeki değerlerin Batılı ülkelerce hazırlanmış olan yapay zeka değerlere benzerliğini sevindirici buluyorlar.

Pekin’in Yapay Zeka İlkeleri bildirgesinde, ayrım gözetmeden tüm insanların, onlarla birlikte çevre ve doğanın da korunup gözetilmesi gereken unsurlar olarak yer aldığı görülüyor.

Bildirge şöyle:

“Yapay Zekanın (YZ) gelişimi, tüm toplumun, tüm insanlığın ve çevrenin geleceğini ilgilendirmektedir. Aşağıdaki ilkeler, YZ'nin araştırılması, geliştirilmesi, kullanılması, yönetilmesi ve uzun dönemli planlanmasına yönelik bir girişim olarak, ortak bir geleceği olan bir insan toplumunun kurulmasını ve sağlıklı gelişimini, tüm insanlık ve doğa adına desteklemek amacıyla önerilmektedir.

Araştırma ve Geliştirme
YZ 'nın araştırma ve geliştirme çalışmaları (Ar-Ge) aşağıdaki ilkelere uymalıdır:

İyi işler  yapmak:
YZ, toplumun ve insan uygarlığının ilerlemesini sağlamak, doğanın ve toplumun sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek, tüm insanlığa ve çevreye yarar sağlamak,  toplumun ve doğanın refahını artırmak için tasarlanmalı ve geliştirilmelidir.

İnsanlık için:
YZ' nın Ar-Ge'si insanlığa hizmet etmeli ve insanlık değerlerinin yanı sıra insanlığın genel çıkarlarına da uymalıdır. Bireyin yaşamının gizliliğine, onuruna, özgürlüğüne, özerkliğine ve haklarına yeterince saygı gösterilmelidir. YZ, insana karşı, ondan yararlanmak veya ona zarar vermek için kullanılmamalıdır.

Sorumlu olmak:
YZ'nın araştırmacıları ve geliştiricileri, ürünlerinin getirdiği olası ahlaksal, yasal ve sosyal etkiler ve riskleri gerektiğince değerlendirmiş olmalı, bunları azaltmak ve önlemek için somut adımlar atmalıdırlar.

Olası tehlikelerin gözetimi:
Verilerin güvenliğini, YZ sisteminin kendisinin ve kullanıldığı dış ortamların güvenliğini sağlamak için YZ sistemlerinin olgunluğunu, sağlamlığını, güvenilirliğini ve denetlenebilirliğini geliştirmek için sürekli çaba gösterilmelidir.

Etik Olmak:
YZ Ar-Ge’si, sistemi güvenilir duruma getirmek için etik tasarım yaklaşımlarını benimsemelidir. Bu, YZ sistemini mümkün olduğunca adil kılmak, olası ayrımcılığı ve önyargıları azaltmak, şeffaflığını, açıklanabilirliğini ve öngörülebilirliğini geliştirmek ve sistemi daha izlenebilir, denetlenebilir ve hesap verebilir kılmak özelliklerini içerebilir  ama bunlarla sınırlı kalamaz.

Farklılıklara açık ve kapsayıcı Olmak:
YZ' nın gelişimi çeşitliliği ve kapsayıcılığı yansıtmalı ve özellikle YZ uygulamalarında kolayca gözardı edilebilecek veya yeterince temsil edilmeyecek olan insanları da kapsayacak biçimde, olanaklı olduğunca çok insana yarar sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Aç ve paylaş:
Yapay zekâ gelişiminin yararlarını en büyük ölçüde paylaşmak,  farklı bölgeler ve endüstrilere eşit gelişim fırsatlarını sağlamak için, veri ve platform tekellerinden kaçınmak ve açık yapay zeka platformları oluşturmak teşvik edilmektedir.

Kullanım YZ kullanımı aşağıdaki ilkelere uymalıdır:

Akıllıca ve Düzgün Kullanın:
YZ sistem kullanıcıları, sistemin tasarımına göre işlemesini sağlayacak bilgi ve yeteneklerle, olası kötü ve kötüye kullanımı önleyebilecek anlayışa sahip olmalıdır.

Bilgilendirilmiş onam:
YZ kullanıcılarının, sistemin kendi hakları ve çıkarları üzerindeki etkisi konusunda yeterince bilgilendirilmiş olarak onam vermeleri için her türlü adım atılmalıdır. Beklenmeyen durumlar ortaya çıktığında, kullanıcıların  haklarının ve çıkarlarının ihlal edilmemesini sağlamak için uygun veri ve hizmet iptal düzenekleri kurulmalıdır.

Eğitim ve Öğretim:
YZ sistemlerinin tüm paydaşları, YZ gelişiminin psikolojik, duygusal ve teknik açıdan etkisine uyum sağlamalarına yardımcı olacak eğitim ve öğretim alabilmelidir.


Yönetim
YZ yönetimi, aşağıdaki ilkelere uymalıdır:

İnsanların işe girme ve çalışma haklarının düzenlenmesi:
YZ'nın insanların bir iş bulma, işte çalışma üzerinde olası olumsuz etkisini azaltmaya yönelik kapsayıcı bir tutum izlenmelidir. İnsanların yoğun çalıştığı alanlar üzerinde büyük etkisi olabilecek YZ uygulamalarının yaşama geçmesine ilişkin ölçülü bir tavır alınmalıdır. İnsan-YZ uyumu ve insanların özellikleri ve üstünlüklerinin tam olarak kullanılabileceği yeni çalışma biçimleri üzerine araştırmalar teşvik edilmelidir.

Uyum ve İşbirliği: 
Bilim dalları, sektörler, örgütler ve bölgeler arası, küresel ve kapsamlı bir YZ yönetişim çevre-dizgesi oluşturmak için işbirliği etkin olarak geliştirilmelidir.  Bu kötü niyetli bir YZ ırkını önlemek, YZ yönetişim deneyimini paylaşmak ve YZ' nın etkisi altındaki “Ortakyaşama uygun duruma gelme" felsefesiyle hep birlikte başa çıkabilmek için gereklidir.

Uyarlama ve Ölçme:
YZ ilkelerini, politikalarını ve yönetmelikleri, YZ gelişimine göre sürekli gözden geçirmeli, yeni gelişmelere uyarlamalıdır. YZ' nın yönetişim önlemleri YZ’nin gelişimiyle eşleşmeli, böylece hem doğru kullanımı önündeki engelleri kaldırmalı hem de topluma ve doğaya yararlı olmasını sağlamalıdır.

Altbölümler ve Uygulama:
Daha özel ve ayrıntılı kılavuzlar oluşturmak için YZ uygulamalarının çeşitli alanları ve senaryoları etkin olarak düşünülmelidir. Bu, YZ araştırma, geliştirme ve uygulama yaşam döngüsü boyunca etkin bir şekilde teşvik edilmelidir.

Uzun Dönemli Planlama:
Artırılmış Zeka, Yapay Genel Zeka ve Süper Zeka'nın gizilgücü ve tehlikleri üzerine sürekli araştırma teşvik edilmelidir. YZ’nin gelecekte her zaman topluma ve doğaya yararlı olmasını sağlamak için elverişli tasarımlar düşünülmelidir.”


Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’ne yakın gelecekte Yapay Zeka İlkeleri ve Etik Değerleri ile bir ek yapılması gerekecek sanırım. Elbette bu ilkeler üzerinde düşünmek, tartışmak, düşünce birliğine varmak gerekli. Bir gün bu ilkelerin tüm uluslarca onamlanacağını umut edelim ama ilkelerin yaşama geçmesi ve titizlikle uygulanması kolay olmayacak. Öyle görünüyor ki, ilerde insanların çalışacakları iş dallarının başında yapay zeka gözetim ve denetlenmesi yeralacak. Bir zamanlar bilim-kurgu’nun olan alan artık gerçek yaşamlarımızın içine sızdı.

Bekleyip göreceğiz demek istemiyorum. Beklemeyelim, daha iyi bir yaşam için yaşamımızın her alanındaki gelişmelere etki ederek görelim.

Her şey çok güzel olsun!

Kaynak: https://www.baai.ac.cn/_blog

Hazırlayan: Deniz Günal

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