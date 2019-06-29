Kategori: Yaşam | 0 Yorum | 29 Haziran 2019 12:35:15









23 yaşındaki üç öğrenci tarafından geliştirilen bu araç, Selanik’teki hastanelerde hastalar üzerinde kullanılmış ve olumlu sonuçlar vermiş. Şimdi bir ön-ürün olarak, teknolojisinin mükemmelleştirilerek piyasaya sunulmasını bekliyor.

Tomas, çok çalışarak ve doğru insanlardan yardım isteyerek her şeyin başarılabileceğini düşündüğü için umutsuz değil.





Yunanistan'ın Selanik Aristo Üniversitesi'nden üç öğrenci, Parkinson hastalığına yakalanmış olan kişilerde titreme belirtilerini azaltmaya, hatta ortadan kaldırmaya yarayacak bir araç yarattılar. Bir saat gibi kola takılabilen bu araç, hastaların sallanmasına engel olarak, onların yaşamlarını düzgün sürdürebilmelerini, kendilerine olan güvenlerini geri kazanmalarını sağlayacak.Bu araç, bugüne değin yapılan deneylerde, hastalık nedeniyle hangi kasların istem dışı tetiklendiğini algılayıp, bunlara karşı kasları harekete geçirerek, eldeki titremeyi dengeleyip hastaların titremesinde belirgin bir azalma sağlamış durumda.Öğrencilerden Tomas Bikias, Atina’nın Sesi’nde yaptığı açıklamada, Parkinson hastalığından muzdarip olan büyükbabasının yanında yaşarken, günlük hayatta ne kadar çok zorluk yaşadığını ve ruhsal olarak bunların onu ne kadar etkilediğini gördüğünü; bu deneyiminin, Aristo Üniversitesi Biyomedikal Teknoloji Laboratuvarı ile işbirliği yaparak, Parkinson hastalarına ilaç ve ameliyat fiyatlarının ve artan yan etkilerinin ötesine geçen bir çözüm sunacak bir araştırmaya yol açtığını söyledi.Genç araştırmacıya göre, bu araçla hastanın sorununa tam bir çözüm sunuyorlar; çünkü kullanımı kolay ve gizli olan bu aygıtla elin dengelenmesinin yanı sıra, onunla iletişim kuran bir de uygulama geliştirmişler. Aygıt, yapay zeka uygulaması kullanan bir bilgisayar yazılımı ile her hastanın durumuna ve gereksinimlerine göre titreme sıklığını azaltıyor.Geriye kalan tek soru, Yunanistan'da böyle bir ürünü pazarlamanın ne kadar kolay olduğu?Genç araştırmacı Tomas’a göre, Yunan üniversiteleri, öğrencilere çok yüksek bir bilişsel seviye sağlıyor, bir fikrin kavramını ve uygulamasını teşvik ediyor ancak daha sonra birçok zorluk ortaya çıkıyor. Temelde karşılaştıkları sorunlar, ürünlerini yaşama geçirebilmeleri için gereken mali kaynağın bulunması, danışmanlık sağlanması ve bürokratik etkenler. Bu arada Yunan ekonomisinin sorunları da durumlarını olumsuz etkiliyor.Bir mühendi olarak, kendisi için “iş kurmanın”, düşündüğü ve ürettiği çok iyi bir fikrin laboratuvardan çıkıp, dünyada olabildiğince çok insana yardımcı olabilecek noktaya gelmesi olduğunu düşünüyor.Bu ürünün çok kısa zamanda tüm dünyada Parkinson hastalarının kullanıma sunulacağını umuyoruz.Kaynak: greece.greekreporter.com