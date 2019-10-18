A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Tazmanya kaplanı geri döndü…

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 18 Ekim 2019 00:20:16

80 yıl önce neslinin tükendiği söylenen efsanevi Tazmanya kaplanı geri döndü… Yeni yayımlanan belgeler, Avustralya'da neredeyse Loch Ness Canavarı statüsüne erişen bu büyük etoburun yeniden görüldüğünü bildiriyor. Neslinin tükendiğine inanılan bir hayvanın tekrar görüldüğünü söyleyen 8 ayrı ihbar, uzmanları hayvanın hayatta olup olmadığını düşünmeye itti.

Avustralya'da neredeyse Loch Ness Canavarı statüsüne ulaşmış çizgili, keseli ve büyük bir etobur olan Tazmanya kaplanının son örneği 1936'da, esaret altındayken öldüğünde türün neslinin tükendiği düşünülmüştü.

Fakat Avustralya hükümetinin yeni yayımladığı belgelere göre daha iki ay kadar önce hayvanın tekrar görüldüğü bildirildi.



Thylacine (keseli kurt) adı verilen tür, büyük bir kedi, tilki ve kurt melezine benziyordu. Sarımsı kahverengi kürkleri, güçlü çeneleri ve (tıpkı kangurular gibi) yavruları için keseleri vardı.

Son üç yılda kaydedilen sekiz ihbardan biri şubat ayında Tazmanya adasını ziyaret eden ve yaratıklardan birini yolun karşısına geçerken gördüklerini söyleyen Batı Avustralyalı bir çiftten geldi.

İhbara göre hayvan “birkaç defa dönüp araca baktı” ve “12-15 saniye boyunca açık görüş alanındaydı."

Arabadaki iki kişi de “gördükleri hayvanın bir Thylacine olduğundan yüzde 100 emindi."

Ayrıca hayvanın sırtından aşağı doğru uzanan çizgileri olduğu kaydedildi.

CNN'nin haberine göre aynı ay yapılan başka bir ihbarda da uzaktaki sisin içinde ilerleyen çizgili, “kedi benzeri bir yaratıktan" bahsedildi.

Görgü tanığı “Kırsal alanda çiftliklerde çalıştığım için birçok hayvanla karşılaşmaya alışkınım ... ama o gün Tazmanya'da gördüğüme benzer bir şeye hiç rastlamadım” diye konuştu.

Başka bir sürücü de 2017'de, Kuzeybatı Tazmanya'da, Thylacine olabilecek bir yaratık gördüğünü bildirmişti. Sürücünün kendinden emin bir şekilde "Eğer o şey bir kediyse harbiden de büyük bir kediydi" dediği kaydedilmişti.

En yakın tarihli vakaysa temmuzda yaşandı. Tazmanya'nın güneyinde, eyaletin başkenti Hobart yakınlarında bir adam, Tazmanya kaplanına ait gibi duran bir ayak izi gördüğünü bildirdi.

Avustralya Müzesi'ne göre, hem Tazmanya'ya hem de Avustralya anakarasına özgü Tazmanya kaplanı, Thylacinidae ailesinin modern zamanlara kadar varlığını sürdüren tek üyesiydi.

19. yüzyılda Avrupalı koloniciler, binlerce Tazmanya kaplanını koyunlara saldırdıkları için öldürmüştü.

Türünün son örneği sanılan bir Tazmanya kaplanı, 1936'da Hobart Hayvanat Bahçesi'nde öldü. Ne var ki hayvanın tekrar görüldüğüne dair kanıtlanmamış birçok iddia, Tazmanya kültüründe ona efsanevi bir nitelik kazandırdı.

Tazmanya'nın Temel Sanayi, Park, Su ve Çevre İdaresi, bildirilen 8 vakayı detaylandıran bir belge yayımladı.

2002'de Avustralya Müzesi'nden bilim insanları Tazmanya kaplanının DNA'sını kopyalamış ve türün klonlama teknolojisiyle bir gün yeniden canlanması olasılığının önünü açmıştı.

Kaynak : Jane Dalton www.independent.co.uk/news


Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Tazmanya kaplanı geri döndü…
"36 saatten az sürede 50 ila 80 milyon insanın ölümüne yol açabilir"
Yasak ama cezası yok
Cesaret bulaşıcıdır…
Avrupalı Türk kadınlar ayaklandırdı: "Şerefsizini ifşa et"
İspanya göçmenler için iyi bir seçim mi?
ABD IŞİD militanlarından kurtulmaya çalışıyor
Irak'ta protestolar: Neden başladı, nasıl yayıldı?
Devletlerin yeni manipülasyon aracı: İnternet
AB vatandaşları ABD ve Rusya arasında taraf olmayı reddediyor

Türkiye ekonomisi: Tünelin ucunda ışık var mı?
Ekonomik kaygı bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu!
Türk Lirası tehlikeli eşikte…
Borç Hazine’nin kamçısı!!!
İşsizlik rakamları açıklandı. %3.4 artış!
Lila, Lenu, Sisifos
Uzun yaşamanın sırrına erdim
Ölüme ve mezarlıklara bakış açınızı değiştirme vakti!
Yavaş seyahat nedir, nasıl yapılır?
Parkinson hastaları için umut

Leonardo da Vinci Hazar Türkü olabilir
Ay çöreği
Tarih Sizi Bekliyor! Toledo'nun Hayali!
‘Anlatamıyorum’u dünyanın en çok okunan ikinci şiiri
Zamannın ruhuna aykırı bir sergi
İnsan, Kıyısı olmayan derya - Kuşkularımı gider
Tarihsel olan nesnel olmaya kapalı mı?
Algı çok tanık tek
Bir Süreç Olarak İnsan
Ütopya: Ayakları yerde, başı gökte

Avrupa kentleri, sıcak hava dalgalarına uyum sağlamanın yollarını arıyor
Eylemsizliğin Maliyeti: 2050’de yılda 200 milyon kişi yardıma muhtaç olacak
Hayvanlar küresel ısınmaya ayak uyduramıyor!
7 ayda bir yıllık doğal kaynak kullanıldı!
Türkiye, Avrupa'nın ve ABD'nin çöplüğü oldu
Google’ın kuantum bilgisayar devrimi nedir? Dünyayı nasıl değiştirebilir?
Dünyanın ilk 5G hoteli Gold Coast’ta
Uzay yolcusu kalmasın
Yemek sanatından dövüş sanatından dem vuranlara gelsin. İşte size bilim sanatı.
Anı yakalamak

Üç Cinsiyetli Bir Solucan Bir Keşfedildi
Beyin implantları: Nöral devrim mi, düşünce kontrolü mü?
Ölü bedenler çiftliği
Laboratuvarda mutant kertenkele üretildi
Troya'da 11. katman keşfedildi ve kentin tarihi 600 yıl geriye gitti
'Saray' da kar etmedi!
Kamu İstihdam Raporu: Her 10 kamu işçisinden 9'u erkek!
Dünya tektonik hareketlerle okyanus sularını yutuyor: Deprem riski artabilir
Çocuk istismarında % 1021 arttış!!!
Türkiye'de okul kitaplarında dini ve cinsiyetçi ögeler arttı

Donald Trump barış getirebilecek mi?
Rumeli Türküleri Avustralya’da
Doğan Özgüden : özgürlük örneği, hakiki vicdanımız
Reuter mi Karşı-Reuter mi?
Güç Beyin Hasarına Yol Açar mı?
Düşüş
Bir Harekatın Anatomisi
Bir Çocuk Oyunu
Dümdük
Dinleme adabı

Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler
Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar
İpek Yolu'nun kalbi: Özbekistan


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 