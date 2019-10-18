Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 18 Ekim 2019 00:20:16

Fakat Avustralya hükümetinin yeni yayımladığı belgelere göre daha iki ay kadar önce hayvanın tekrar görüldüğü bildirildi.









Kaynak : Jane Dalton www.independent.co.uk/news









80 yıl önce neslinin tükendiği söylenen efsanevi Tazmanya kaplanı geri döndü… Yeni yayımlanan belgeler, Avustralya'da neredeyse Loch Ness Canavarı statüsüne erişen bu büyük etoburun yeniden görüldüğünü bildiriyor. Neslinin tükendiğine inanılan bir hayvanın tekrar görüldüğünü söyleyen 8 ayrı ihbar, uzmanları hayvanın hayatta olup olmadığını düşünmeye itti.Avustralya'da neredeyse Loch Ness Canavarı statüsüne ulaşmış çizgili, keseli ve büyük bir etobur olan Tazmanya kaplanının son örneği 1936'da, esaret altındayken öldüğünde türün neslinin tükendiği düşünülmüştü.Thylacine (keseli kurt) adı verilen tür, büyük bir kedi, tilki ve kurt melezine benziyordu. Sarımsı kahverengi kürkleri, güçlü çeneleri ve (tıpkı kangurular gibi) yavruları için keseleri vardı.Son üç yılda kaydedilen sekiz ihbardan biri şubat ayında Tazmanya adasını ziyaret eden ve yaratıklardan birini yolun karşısına geçerken gördüklerini söyleyen Batı Avustralyalı bir çiftten geldi.İhbara göre hayvan “birkaç defa dönüp araca baktı” ve “12-15 saniye boyunca açık görüş alanındaydı."Arabadaki iki kişi de “gördükleri hayvanın bir Thylacine olduğundan yüzde 100 emindi."Ayrıca hayvanın sırtından aşağı doğru uzanan çizgileri olduğu kaydedildi.CNN'nin haberine göre aynı ay yapılan başka bir ihbarda da uzaktaki sisin içinde ilerleyen çizgili, “kedi benzeri bir yaratıktan" bahsedildi.Görgü tanığı “Kırsal alanda çiftliklerde çalıştığım için birçok hayvanla karşılaşmaya alışkınım ... ama o gün Tazmanya'da gördüğüme benzer bir şeye hiç rastlamadım” diye konuştu.Başka bir sürücü de 2017'de, Kuzeybatı Tazmanya'da, Thylacine olabilecek bir yaratık gördüğünü bildirmişti. Sürücünün kendinden emin bir şekilde "Eğer o şey bir kediyse harbiden de büyük bir kediydi" dediği kaydedilmişti.En yakın tarihli vakaysa temmuzda yaşandı. Tazmanya'nın güneyinde, eyaletin başkenti Hobart yakınlarında bir adam, Tazmanya kaplanına ait gibi duran bir ayak izi gördüğünü bildirdi.Avustralya Müzesi'ne göre, hem Tazmanya'ya hem de Avustralya anakarasına özgü Tazmanya kaplanı, Thylacinidae ailesinin modern zamanlara kadar varlığını sürdüren tek üyesiydi.19. yüzyılda Avrupalı koloniciler, binlerce Tazmanya kaplanını koyunlara saldırdıkları için öldürmüştü.Türünün son örneği sanılan bir Tazmanya kaplanı, 1936'da Hobart Hayvanat Bahçesi'nde öldü. Ne var ki hayvanın tekrar görüldüğüne dair kanıtlanmamış birçok iddia, Tazmanya kültüründe ona efsanevi bir nitelik kazandırdı.Tazmanya'nın Temel Sanayi, Park, Su ve Çevre İdaresi, bildirilen 8 vakayı detaylandıran bir belge yayımladı.2002'de Avustralya Müzesi'nden bilim insanları Tazmanya kaplanının DNA'sını kopyalamış ve türün klonlama teknolojisiyle bir gün yeniden canlanması olasılığının önünü açmıştı.