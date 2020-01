Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 01 Ocak 2020 09:37:52













İtfaiye ekipleri ücra bölgelerde yaşayan bazı insanlara ulaşılamadığı yolunda bir uyarı yaptı. Bazı yerlere yangınlar nedeniyle oluşan sis nedeniyle yollardan ve hava araçlarıyla ulaşım mümkün olmuyor.









4 bin insan mahsur kaldı





Avustralya'yı kasıp kavuran ve bir türlü kontrol altına alınamayan orman yangınları dehşet boyutlara vardı... Güneydoğu kıyı hattı boyunca en az 200 ev yanıp kül oldu. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor. Avustralya'nin güneydoğusunda bulunan Victoria eyaletine bağlı East Gippsland bölgesinde en az 43 ev, New South Wales eyaletinde ise 176 ev kül oldu.Yıllın son günü alevlerin sardığı Mallacoouta’da mahsur kalan binlerce insan sahillere akın etmişti. Şartlar biraz iyileşirken, Victoria eyaletinde kapanan önemli bir yol, insanların tahliye edilmesi için iki saatliğine tekrar açıldı.Yeni yılın ilk saatlerinde New South Wales eyaletinde 112 yangının devam ettiği belirtilirken, ülke genelinde süren yangınlarda ölü sayısı 15’e yükseldi.Aşırı sıcaklar, rüzgâr ve yıldırım düşmesi nedeniyle artan ve yayılan orman yangınları sonucu 4 milyon hektar alan yandı.Avustralya'da aylardır devam eden orman yangınlarının sebep olduğu panik bitmek bilmiyor... Victoria'nın East Gippsland bölgesindeki yangın yüzünden gökyüzü kıpkırmızı bir renge bürünürken 4 bin insanın plajda mahsur kaldığı açıklandı.Avustralya’da Ağustos ayından beri devam eden orman yangınlarından korkutan görüntüler geliyor Ülke genelinde aylardır devam eden yangınlarda 3 milyon 700 bin hektarlık alan kül olurken en az 13 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.Binlerce evin alevlerin arasında kaldığı Victoria’daki East Gippsland bölgesinde ise korku, bitkinlik ve panik devam ediyor. Resmi makamlar bölgede devam eden yangından kaçmak isteyen yaklaşık 4 bin kişinin Mallacoota sahillerinde mahsur kaldığını açıkladı.Yetkililer bölgede çok sayıda evin yandığını ve 4 kişinin de kayıp olduğunu duyururken gökyüzü kırmızı bir renge büründü. Sosyal medyada paylaşılan ve haber ajansları ve medya kuruluşları tarafından da paylaşılan video ve fotoğraflarda gökyüzünün kıpkırmızı olduğu ve görüş mesafesinin çok düşük olduğu açıklandı.Basına konuşan bazı Avustralyalılar, “Alevler yaklaşınca evlerimizi terk edip sahile koştuk. Denize girerek yangından kaçmayı düşündük. Şu an beklemedeyiz” ifadesini kullandı.Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde hava sıcaklığının 40 santigrat dereceyi geçmesi ve fırtına ile birlikte yıldırımların da etkisiyle bölgede 200 yangın çıktığı belirtildi.New South Wales’in Komiser Yardımcısı Gary Worboy, Badja orman yangınlarında evlerini alevlerden korumak isteyen bir baba oğlun yaşamını yitirdiğini açıkladı. Worboy, “Cobargo’da yaşayan iki kişi yaşamını yitirdi. Bu çok trajik bir durum. Sabah saatlerinde yangınla mücadele ederken yaşamlarını yitirdiler” açıklamasını yaptı.