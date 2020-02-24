A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

"Assange'ın işlediği tek suç dünyaya gerçeği söylemekti"

Kategori Kategori: Küresel | Yorumlar 0 Yorum | 24 Şubat 2020 13:59:47

Wikileaks kurucusu Assange'ın ABD'ye iade davası başladı … Wikileaks'in kurucu genel yayın yönetmeni Julian Assange, ABD'nin iadesini talep etmesinin ardından başlatılan süreçte ilk kez hâkim karşısına çıktı. Washington'da öfkeye sebep olan gizli belge sızıntısının üzerinden 10 yıl geçtikten sonra ilk kez iadesinin görüldüğü bir duruşmaya çıkan Assange, hâkim karşısına gri ve mavi bir takım elbiseyle, sakalı traş edilmiş bir şekilde çıktı.

Assange'ın avukatlarından Jennifer Robinson, bu davanın araştırmacı gazetecilerin kullandığı teknikleri "suç ilân edilmesi" riski yarattığını ifade etti. Robinson, Wikileaks'in yayınladığı belgelerin ABD'nin Irak ve Afganistan'da yaptıklarına ışık tuttuğunu da ifade etti.



’Teminat cinayeti’’ adıyla Wikileaks’in dünyaya servis ettiği video, Irak’ta ABD askerlerinin bir hava taşıtından gülerek ve şakalaşarak 2’si Reuters muhabiri olmak üzere 12 ila 18 sivili vurarak öldürdüğünü gösteriyordu.

Robinson, "Burada teminat cinayetlerinden, savaş suçu kanıtlarından bahsediyoruz. Bunlar hükûmetleri işlediği suçlardan sorumlu tutmak isteyenler için çok önemli kaynaklar" diye konuştu.

ABD hükûmetini temsil eden avukatlar ise "gazetecilik, yasaları ihlal etmek için bir mazaret değildir" dedi.



Kalabalık bir grup, Wikileaks kurucusunun tutulduğu Belmarsh Cezaevi ve mahkeme binasının önünde Assange'ın tutukluluğuna karşı eylemler düzenledi. Grubun içinde Assange'ın babası ile eski Yunanistan Maliye Bakanı ve DiEM 25 hareketi lideri Yanis Varufakis de yer aldı. Cezaevi'nin önünde konuşan Varufakis, "Assange'ın işlediği tek suç dünyaya gerçeği söylemekti. Buna gazetecilik deniyor" ifadelerini kullandı. Assange'ın babası ise oğlunun ABD'ye iade edilmesinin "idam cezasından farksız" olacağını söyledi.

Aylarca sürebileceği düşünülen iade davasında hâkim, Assange'ın yargılanmak üzere ABD'ye gönderip, gönderilmemesine karar verecek

ABD'de kendisine 18 tane casusluk suçlaması yöneltilen Assange, iade edilmesi durumunda onlarca yıl hapis yatabilir.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






"Koronavirüs 92 milyon insanın ölümüne neden olabilir, Kara Veba gibi bir insani kriz kapıda "
Ben de oradaydım, Gezi'deydim!!!
Chinatown’da Panik
Korona alarmı! Durum kontrolden çıkıyor…
Çin'deki yeni virüsün belirtileri neler, nasıl ortaya çıktı ve neden ölümlere yol açıyor?
BND ve CIA'in istihbarat skandalı ifşa edildi
Göçmen kaçakçılığı sektör oldu: "Yüzde yüz garantili, risk yok"
ABD Kasım Süleymani'niyi öldürüldü!!!
Erdoğan'dan Libya'ya askeri destek açıklaması
Kişisel siyasi çıkarı için görevini kötüye kullandı…

Türkiye’de gıda fiyatları giyime fark attı
Gıda fiyatlarında yıllık enflasyon %36.9
Türkiye ekonomisi: Tünelin ucunda ışık var mı?
Ekonomik kaygı bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu!
Türk Lirası tehlikeli eşikte…
Bir hikayem olmasın - 2019’a veda ederken
Avustralya’nın ilk sualtı oteli Büyük Set Resifi’nde açıldı
Lila, Lenu, Sisifos
Uzun yaşamanın sırrına erdim
Ölüme ve mezarlıklara bakış açınızı değiştirme vakti!

Leonardo da Vinci Hazar Türkü olabilir
Ay çöreği
Tarih Sizi Bekliyor! Toledo'nun Hayali!
‘Anlatamıyorum’u dünyanın en çok okunan ikinci şiiri
Zamannın ruhuna aykırı bir sergi
“KAOTİKA”
İnsan, Kıyısı olmayan derya - Kuşkularımı gider
Tarihsel olan nesnel olmaya kapalı mı?
Algı çok tanık tek
Bir Süreç Olarak İnsan

Yaşam alanları yok olan 100'den fazla türün "acil yardıma" ihtiyacı var!!!
Avrupa kentleri, sıcak hava dalgalarına uyum sağlamanın yollarını arıyor
Eylemsizliğin Maliyeti: 2050’de yılda 200 milyon kişi yardıma muhtaç olacak
Hayvanlar küresel ısınmaya ayak uyduramıyor!
7 ayda bir yıllık doğal kaynak kullanıldı!
5G teknolojisi, radyasyon ve güvenlik açığı
Akıllı Kontakt Lensler Bakış Açınızı Değiştirecek
Google dünyayı değiştirecek keşfi duyurdu: “Kuantum üstünlüğüne ulaştık”
Google’ın kuantum bilgisayar devrimi nedir? Dünyayı nasıl değiştirebilir?
Dünyanın ilk 5G hoteli Gold Coast’ta

Beyin bağlantılarını inceleyen en büyük ve ayrıntılı harita yayınlandı…
Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'
Yeni Canlı Makineler Geliyor!
Uzayda beklenmedik kütleçekimsel dalga patlaması saptandı
170.000 yıllık pişirilmiş bitki kalıntıları Afrika’da bulundu
Türkiye'de "mutluyum" diyenlerin oranı 16 yılın en düşük seviyesinde
Sık Rastlanan Aşı Karşıtı İddialar 3: Aşıların yan etkileri ile ilgili endişeler ve komplo teorileri
Sık Rastlanan Aşı Karşıtı İddialar 2: Aşıların içeriği ve hazırlanma süreçleri
Sık Rastlanan Aşı Karşıtı İddialar 1: Aşıların lüzum ve etkinliği
Her altı çocuktan biri savaş bölgesinde yaşıyor

Kötülüğün Sıradanlığı: Sıradan İnsanlar Neden Gaddarlık Yapıyor?
Bir ırkçının beyni nasıl işler?
Türk ulusunu Araplaştırma projesi
Nâzım Hikmet Paris’te
Küba Devrimi 61 yaşında
Dizi Dizi Kitaplar
Deprem Odağı
Zarardan Dönersen Kârdır
Çek Bir Acılı İstanbul
Kim Deli Kim Akıllı

Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler
Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar
İpek Yolu'nun kalbi: Özbekistan


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 