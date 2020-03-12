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Dünya Sağlık Örgütü Covid-19'u pandemi (salgın) kategorisine aldı.

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 12 Mart 2020 00:45:33

Dünya Sağlık Örgütü DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Covid-19), pandemi (salgın) olarak nitelendirildiğini duyurdu. Koronavirüs salgınında dünya çapında 4 bin 200'ün üzerinde can kaybı yaşandı. Türkiye'de de salı gecesi ilk vaka tespit edildi. Cenevre'de açıklama yapan Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının "endişe verici seviyede yayılması ve ciddiyetinden derin endişe duyduklarını söyledi.



Ayrıca Tedros, virüse karşı yeteri kadar harekete geçilmediğini ve bu durumdan endişe duyduklarını belirterek, "Tüm ülkelere sesleniyorum; acil durum müdahale mekanizmalarınızı etkin hale getirin.

Salgının riskleri konusunda vatandaşlarınızla iletişim kurup kendilerini nasıl koruyabilecekleri hakkında bilgi verin. Hastanelerinizi hazır hale getirin. Sağlık çalışanlarınızı koruyun ve eğitin" ifadelerini kullandı.

Tedros, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Eğer tüm ülkeler müdahaleyle vatandaşlarını teşhis eder, test eder, tedavi eder, tecrit eder, izler ve harekete geçerse salgının gidişatını değiştirebiliriz."

İki hafta içinde, Çin dışında Covid-19 vaka sayının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat arttığını aktaran Tedros, Covid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" kararını açıkladı.

Pandeminin hafif ve dikkatsizce kullanılan bir kelime olmadığını vurgulayan Tedros Ghebreyesus, "Yanlış kullanılması durumunda mantıksız korkuya, mücadelenin bittiğine dair haksız kabullenmeye ve gereksiz acı ve ölüme yol açan bir kelimedir." değerlendirmesinde bulundu.

Pandemi ile epidemi arasındaki fark ne?

'Epidemi' kontrolden çıkan herhangi bir meseleyi tarif etmek için kullanılan oldukça genel bir kavram. Medikal alanda ise bir bölgede, bir toplumda veya bir grup insanda bir hastalığın yaygınlaştığı görülünce bunun 'epidemi' bir salgın olduğu kabul ediliyor.

'Pandemi' ise bölgeler ve gruplar üstü coğrafi bir salgın anlamına geliyor. Bir ülkenin tamamını veya dünyanın tamamını etkisi altına alan hastalıklar için kullanılıyor.




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