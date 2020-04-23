Kategori: Yaşam | 0 Yorum | 23 Nisan 2020 10:56:21









Bir İtalyan koltuk üreticisi, koronavirüsün uçaktaki yolcular arasında bulaşma riskini azaltmak için farklı bir oturma düzeni tasarladı.

Bu oturma düzeni, virüs taşıma ihtimali olan biriyle yan yana oturmaktan endişelenen yolcuları rahatlatabilir. Aviointeriors isimli firmanın Instagram hesabından yayımladığı “Janus” koltuk tasarımında, koronavirüsün yayılma riskini azaltmak için yolcular arasına cam bölmeler konduğu görüldü.









Worldometers’ta yer alan verilere göre dünya çapındaki koronavirüs vaka sayısı an itibarıyla 2 milyon 578 bin 233’e ulaştı. 179 bin 33 kişinin Kovid-19 yüzünden hayatını kaybettiği bildirilirken, 704 bin 921 kişinin de hastalığı yendiği bildirildi.

















Aviointeriors isimli firmanın Instagram hesabından yayımladığı “Janus” koltuk tasarımında, koronavirüsün yayılma riskini azaltmak için yolcular arasına cam bölmeler konduğu görüldü. Koronavirüs salgını yüzünden alınan tedbirlerin ne zaman sona ereceği kesin olarak bilinmese de, normal yaşantının devam edeceği günler için hazırlıklar mevcut. Bunlardan biri de aşının bulunmasından önce uçuşların başlama ihtimaline odaklanıyor.Ayrıca tasarıma göre yan yana oturan yolcular ters yönlere bakacak şekilde yerleştiriliyor. Yani üç koltuklu bir sırada ortada oturan yolcunun yüzü, diğerlerinin arka tarafına bakıyor.Firmanın yaptığı açıklamada, “Bu düzenleme, üç yolcunun da birbirinden izole edilmesini ve herkes için koruyucu bir bariyer oluşturan şeffaf bir malzemeden yapılmış bir kalkanla ayrılmasını sağlıyor” ifadeleri yer aldı.Market Watch’un aktardığına göre açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:"Her yolcunun koridordan geçen kişiler de dahil olmak üzere herkesten izole edilmiş kendi alanı var."