Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 08 Temmuz 2020 04:07:16





Günlük açıklanan veriler genelde hastanelerde Covid-19 tanısı konduktan sonra hayatını kaybedenleri sayarken bazı ülkeler yaşlı ve bakım evinde ölenleri de sayıya dahil ediyor. Fakat yine de herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ya da Covid-19 tanısı henüz konulmadan ölen ve hesaplamalara girmeyen çok sayıda kişi bulunuyor.

Fazladan ölümler olarak adlandırılan bu ortalamanın üzerine çıkma bazı ülkelerde diğerlerine göre çok daha keskin hissediliyor. İngiltere, İtalya, Fransa ve İspanya'da bu artışın çok yüksek olduğu görülüyor. Öte yandan Bulgaristan, Norveç ve Slovakya'da ölüm ortalamaları önceki yılların gerisinde kalmış.





















Fransa'da özellikle 3 bölgede ciddi bir artış gözlendi. Hastalığın yayılma noktası olarak gösterilen ülkenin doğusundaki Haut-Rhin'de artış yüzde 93 olurken Paris yakınlarındaki Seine Saint-Denis'de yüzde 90 ve Hauts-de-Seine bölgesinde yüzde 82 oldu. Öte yandan ülkedeki 20 civarındaki bölgede ortalama ölümlerde azalma gözlendi.





Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken ölüm sayısı da her geçen gün artıyor. Şu ana kadar resmi verilere göre 530 binden fazla kişi Covid-19'dan dolayı hayatını kaybetti. Fakat uzmanlar gerçek sayının bu rakamın çok üzerinde olduğunu belirtiyor. Avrupa Veri Gazeteciliği Ağı'nın resmi istatistikler üzerinden yaptığı bir çalışmaya göre sadece Avrupa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bini aşıyor.Bu nedenle istatistik uzmanları daha gerçekçi verilere ulaşmak için bir ülkedeki son beş yıldaki ölüm sayısı ortalamalarını alarak, bu sene görülen artışla karşılaştırıyor. Avrupa Veri Gazeteciliği Ağı'nın yaptığı çalışma Avrupa Birliği üyesi 20 ülkeyi kapsarken, bu yılın mart ve nisan ayı verilerini 2015 ve 2019 yılları arasındaki aynı dönemlerle karşılaştırıyor.Eurostat'ın daha az kapsamlı fakat hafta hafta değişimleri gösteren verileri ilk dalganın mart ve nisan aylarında yoğunlaştığını açık bir şekilde gösteriyor.Avrupa'nın büyük bir bölümünde ölüm ortalamasında artış olmadıBölgesel bazda bakıldığında fazladan ölümlerde çok fazla farklılık olduğu göze çarpıyor. Bu da hastalığın tüm Avrupa'da aynı oranda yayılmadığını gösteriyor.Bu bağlamda incelenen 500 bölgeden sadece 50'si fazladan ölümlerin yarıdan fazlasına ev sahipliği yapıyor. Bu bölgelerden 136'sında ölüm ortalamasında yüzde 25'in üzerinde gözle görülür bir artış yaşandı.Diğer taraftan geriye kalan birçok bölgede ölüm artış oranlarında korkutucu bir artış görülmedi.2020 yılından önceki yıllarla karşılaştırıldığında ölüm ortalamasında en fazla artış İtalya, İspanya, Fransa, Belçika ve İngiltere'de yaşandı. İtalya'da özellikle 14 bölgede ölüm ortalaması yüzde 80 ile yüzde 347 arasında artış gösterdi.FransaBelçikaBelçika'da da üç bölgenin ölüm ortalamasında ciddi oranda artış kaydedildi. Bunlar Fransa sınırındaki Mons'ra yüzde 85 olurken Hasselt'te yüzde 76, Brüksel bölgesinde yüzde 74 oldu.Öte yandan İngiltere'de ülke genelindeki ölüm ortalamasındaki artış homojen bi dağılım gösterdi. Genel olarak yüzde 25 ile 45 arasında artış yaşanırken tek istisna, ülkenin geri kalanından ayrı olan Kuzey İrlanda'da yüzde 23'lük artış gözlendi.Kaynak : euronews