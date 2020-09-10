Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 10 Eylül 2020 04:50:19









Basın açıklaması yapan Morrison, Avustralyalıların umuda ihtiyacını olduğunu belirterek, "Bugün, Avustralyalıların sağlığını koronavirüs pandemisine karşı korumak için önemli bir başka adım daha attık" ifadelerini kullandı.

Günlük Covid-19 vaka sayısı son 10 haftanın en düşük seviyesine ulaşan Avustralya'da Başbakan Scott Morrison, AstraZeneca tarafından geliştirilen potansiyel Covid-19 aşısının ilk serisini ocak ayında almayı beklediklerini açıkladı. Başbakan Morrison, hükümetin biyoteknoloji şirketi CSL ile biri AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen, diğeriyse CSL ile Queensland Üniversitesi tarafından geliştirilen 2 aşının üretimi için anlaştığını belirtti.Morrison, CSL'nin AstraZeneca tarafından geliştirilen ve şu anda İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da son aşama klinik denemeleri yapılan aşının 3.8 milyon dozunu 2021'in ocak ya da şubat aylarında teslim etmesini beklediklerini bildirdi.Morrison, CSL ve AstraZeneca tarafından geliştirilen her iki aşının da klinik denemelerden geçmesi durumunda, Avustralya'nın toplam 85 milyon doz için 1.7 milyar Avustralya Doları (1.24 milyar Amerikan Doları) harcayacağını söyledi.Sağlık Bakanı Greg Hunt ise her iki aşının da geliştirilmesine öncülük eden bilim insanlarının, aşıların uzun yıllar koruma sağlayacağına dair kanıtlar bulduğunu açıkladı.Kaynak: euronews.com