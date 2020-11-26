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The Queen's Gambit dizisiyle satranç seti satışlarında patlama yaşanıyor

Kategori Kategori: Yaşam | Yorumlar 0 Yorum | 26 Kasım 2020 22:29:00

Netflix'in bir satranç oyuncusunun hayatını anlatan The Queen's Gambit dizisiyle stranç oyununa olan ilgi dünyanın dört bir yanında yükseldi. Dizi sayesinde satranca olan ilginin bu şekilde artması satranç tahtası satışlarının ve online satranç müsabakalarının oynandığı ve izlendiği internet sitelerine talebin artmasını sağladı.

Online dizi ve film izleme platformu olan Netflix, bu hafta içerisinde yaptığı açıklamada The Queen's Gambit'in dünya çapında 28 gün içinde 62 milyon hane tarafından izlendiğini, böylece yapımıın platformunda şimdiye kadar en çok izlenen mini dizi olduğunu belirtti.



Netflix'te en çok izlenen yapımların verilerine yer veren internet sitelerine göre Türkiye'de de The Queen's Gambit, Türk yapımı Bir Başkadır ile platformun en çok izlenen dizilerinde ilk sırada yer alıyor.

Google'daki aramalara bakıldığında da Türkiye'de satranç aramasının dizinin platforma yüklendiği 23 Ekim tarihinden beri yükseldiği görülebiliyor.

Yazar Walter Tevis'in aynı adlı romanından uyarlanan dizide, Beth Harmon adlı kadın satranç oyuncusunun çocukluğu ve nasıl dünyanın en başarılı satranç oyuncularından biri olduğu anlatılıyor.

Dizinin bütün dünyada bu kadar çok izlenmesi ise satranç oyununa olan ilginin artmasını sağladı.

ABD merkezli NPR haber kuruluşuna göre dünyanın birçok ülkesine oyun satışı yapan Hollanda merkezli Goliath Games'in satranç tahtası satışları ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 178 yükseldi.

NPR'a konuşan Goliath Games'ın pazarlama müdürü Mary Higbe, kasım ayını dahil ettiklerinde satışların yüzde 1.048 arttığını söyledi.

eBay'de satışlar yüzde 215 arttı

Yine aynı haber sitesine bilgi veren oyuncak şirketi Spin Master ise dizi yayına girdiğinden beri satranç tahtası satışlarının üç katına çıktığını belirtti.

Açık artırma usulü alışveriş sitesi olan eBay'de ise dizi Netflix'e geldiğinden beri satışlar yüzde 215 artmış durumda.

New York Times gazetesine konuşan oyun pazarı analisti Juli Lennett, şirketlerin satranç tahtalarına gösterilen bu büyük ilgiye hazırlıklı olmadığını, o yüzden kısa süre içerisinde arzda sıkıntılar yaşanabileceğini aktarıyor.

Lennett'e göre satranç tahtası satın almak isteyen ya da hediye etmek isteyen varsa elini çabuk tutmalı.

Birkaç bin dolarlık tahta setler de ilgi görüyor

New York Times'ın aynı haberine göre ABD Satranç Federasyonu'nın satış birimi, The Queen's Gambit'in yayımlanmaya başlamasıyla fiyatı birkaç bin doları bulan tahta satranç setlerinin satışında yükseliş yaşandığını aktardı.

ABD Satranç Federasyonu'ndan gazeteye konuşan David Llada, "Tarihte hiç olmadığı kadar çok sayıda kişi satranç oynuyor" dedi.

Satranç müsabakalarını online izleyenlerin ve oynayanların sayısı halihazırda koronavirüs pandemisiyle yükselmişti.

The Queen's Gambit dizisiyle bu rakamlarda çok daha büyük artışlar yaşandı.

Bu yılın başında günlük olarak 11 milyon kişi satrancı online oynarken pandemiyle bu sayı 16-17 milyona kadar yükseldi.

Online satranç oynanabilen sitelere yapılan üyeliklerde ise yüzde 40 artış yaşandı.

Diğer yandan satranç ustalarının eski oyunlarına duyulan ilgi ve Twitch platformunda yayımlanan canlı satranç oyunlarını izleme saati de yükseldi.

"Hindistan'da fabrikalar çalışmıyor, arzda sıkıntı olabilir"

Wall Street Journal gazetesine konuşan online satranç eğitimi ve satranç oynama sitesi Chess.com'un iş geliştirme direktörü Nick Barton, "Neredeyse her gün yeni bir rekor kırıyoruz, kasım ayının neredeyse her günü yeni üye sayısında rekor kırıldı" açıklamasında bulundu.

Barton, neredeyse her gün başlangıç seviyesinde 100 bin yeni üyenin kayıt olduğunu, yeni gelenlerin yüzde 60'ının 18-24 yaş arasında bulunduğunu ve eskiye nazaran çok daha fazla kadın oyuncunun kayıt yaptırdığını aktardı.

The Chess Store adlı satranç seti satışı yapan internet sitesinin sahibi Jeff Myers, Wall Street Journal'a kasım ayında satışların bir önceki yıla göre üç katına çıktığını söyledi.

Myers, koronavirüs yüzünden arzda yavaşlama yaşanırken talepte patlama olduğunu, bu yüzden de envanterin gittikçe azaldığını aktardı:

"En iyi kalite Staunton tahta satranç parçalarını Hindistan'dan getiriyoruz, Hindistan ise kilitlenmiş durumda. Setleri üretmek için ağaçları kesemiyorlar, ağaçları oyan fabrikalar ise kapanmış durumda. Bu hızda satış yaparsak New York'tan gelmesi gereken satranç tahtaları bile Noel'e kadar yetmeyecek."

Kaynak : BBC

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