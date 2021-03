Kategori: Sinema | 0 Yorum | 15 Mart 2021 14:44:29

Pandemi nedeniyle bu yıl ödül törenleri genelde sinema dünyasının önemli isimlerinin, yönetmenlerin ve oyuncuların evlerden bağlandığı programlar aracılığıyla gerçekleştirildi.









Böylece Oscar tarihinde ilk defa İngilizce olmayan bir film en iyi film Oscar'ını kazandı.









2021 Oscar adayları tam listesi





2021 yılı Oscar ödülleri adayları açıklandı. Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar ödüllerine kimlerin ve hangi filmlerin aday olacağı bugün belli oldu. Oyuncu Priyanka Chopra ve müzisyen eşi Nick Jonas adayları internetten de canlı yayınlanan bir programla duyurdu. Akademi'nin dağıttığı ödüller bu yıl pandemi nedeniyle nisan ayına ertelenmişti.Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri'nin 92'ncisi geçen yıl ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenmişti.Oscar Ödülleri'nin 92 yıllık tarihinde ilk defa İngilizce dışındaki bir dilde çekilen bir film en iyi film ödülünü kazanmıştı: Bong Joon Ho'nun yönettiği, Güney Kore yapımı Parazit filmi en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film kategorilerinde Oscar ödülünü kazandı.Gecenin en büyük sürprizi, en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film ödülünü Bong Joon Ho'nun yönettiği Güney Kore yapımı Parazit filminin alması olmuştu.The FatherJudas and the Black MessiahMankMinariNomadlandPromising Young WomanSound of MetalThe Trial of the Chicago 7Riz Ahmed - Sound of MetalChadwick Boseman - Ma Rainey's Black BottomAnthony Hopkins - The FatherGary Oldman - MankSteven Yeun - MinariViola Davis - Ma Rainey's Black BottomAndra Day - The United States vs Billie HolidayVanessa Kirby - Pieces of a WomanFrances McDormand - NomadlandCarey Mulligan - Promising Young WomanSacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7Daniel Kaluuya - Judas and the Black MessiahLeslie Odom Jr - One Night in MiamiPaul Raci - Sound of MetalLakeith Stanfield - Judas and the Black MessiahMaria Bakalova - Borat Subsequent MoviefilmGlenn Close - Hillbilly ElegyOlivia Colman - The FatherAmanda Seyfried - MankYoun Yuh-jung - MinariThomas Vinterberg - Another RoundDavid Fincher - MankLee Isaac Chung - MinariChloé Zhao - NomadlandEmerald Fennell - Promising Young WomanBorat Subsequent MoviefilmThe FatherNomadlandOne Night in MiamiThe White TigerJudas and the Black MessiahMinariPromising Young Woman (Yetenekli Genç Kadın)Sound of MetalThe Trial of the Chicago 7OnwardOver the MoonA Shaun the Sheep Movie: FarmageddonSoulWolfwalkersCollectiveCrip CampThe Mole AgentMy Octopus TeacherTimeAnother RoundBetter DaysCollectiveThe Man Who Sold His SkinQuo Vadis, Aida?Judas and the Black MessiahMankNews of the WorldNomadlandThe Trial of the Chicago 7EmmaMa Rainey's Black BottomMankMulanPinnochioThe FatherNomadlandPromising Young WomanSound of MetalThe Trial of the Chicago 7EmmaHillbilly ElegyMa Rainey's Black BottomMankPinocchioDa 5 BloodsMankMinariNews of the WorldSoul"Fight for You" - Judas and the Black Messiah"Hear My Voice" - The Trial of the Chicago 7"Husavik" - Eurovision Song Contest"Io Si (Seen)" - The Life Ahead"Speak Now" - One Night in Miami...The FatherMa Rainey's Black BottomMankNews of the WorldTenetGreyhoundMankNews of the WorldSoulSound of MetalLove and MonstersThe Midnight SkyMulanThe One and Only IvanTenetBurrowGenius LociIf Anything Happens I Love YouOperaYes-PeopleColetteA Concerto Is a ConversationDo Not SplitHunger WardA Love Song for LatashaFeeling ThroughThe Letter RoomThe PresentTwo Distant StrangersWhite Eye