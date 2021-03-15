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İşte 2021 Oscar adayları tam liste

Kategori Kategori: Sinema | Yorumlar 0 Yorum | 15 Mart 2021 14:44:29

2021 yılı Oscar ödülleri adayları açıklandı. Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar ödüllerine kimlerin ve hangi filmlerin aday olacağı bugün belli oldu. Oyuncu Priyanka Chopra ve müzisyen eşi Nick Jonas adayları internetten de canlı yayınlanan bir programla duyurdu. Akademi'nin dağıttığı ödüller bu yıl pandemi nedeniyle nisan ayına ertelenmişti.

Pandemi nedeniyle bu yıl ödül törenleri genelde sinema dünyasının önemli isimlerinin, yönetmenlerin ve oyuncuların evlerden bağlandığı programlar aracılığıyla gerçekleştirildi.



Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri'nin 92'ncisi geçen yıl ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenmişti.

Oscar Ödülleri'nin 92 yıllık tarihinde ilk defa İngilizce dışındaki bir dilde çekilen bir film en iyi film ödülünü kazanmıştı: Bong Joon Ho'nun yönettiği, Güney Kore yapımı Parazit filmi en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film kategorilerinde Oscar ödülünü kazandı.

Gecenin en büyük sürprizi, en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film ödülünü Bong Joon Ho'nun yönettiği Güney Kore yapımı Parazit filminin alması olmuştu.

Böylece Oscar tarihinde ilk defa İngilizce olmayan bir film en iyi film Oscar'ını kazandı.



2021 Oscar adayları tam listesi

En iyi film:
    The Father
    Judas and the Black Messiah
    Mank
    Minari
    Nomadland
    Promising Young Woman
    Sound of Metal
    The Trial of the Chicago 7

En iyi erkek oyuncu:
    Riz Ahmed - Sound of Metal
    Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom
    Anthony Hopkins - The Father
    Gary Oldman - Mank
    Steven Yeun - Minari

En iyi kadın oyuncu:
    Viola Davis - Ma Rainey's Black Bottom
    Andra Day - The United States vs Billie Holiday
    Vanessa Kirby - Pieces of a Woman
    Frances McDormand - Nomadland
    Carey Mulligan - Promising Young Woman

En iyi yardımcı erkek oyuncu:
    Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7
    Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah
    Leslie Odom Jr - One Night in Miami…
    Paul Raci - Sound of Metal
    Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah

En iyi yardımcı kadın oyuncu:
    Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm
    Glenn Close - Hillbilly Elegy
    Olivia Colman - The Father
    Amanda Seyfried - Mank
    Youn Yuh-jung - Minari

En iyi yönetmen:
    Thomas Vinterberg - Another Round
    David Fincher - Mank
    Lee Isaac Chung - Minari
    Chloé Zhao - Nomadland
    Emerald Fennell - Promising Young Woman

En iyi uyarlama senaryo:
    Borat Subsequent Moviefilm
    The Father
    Nomadland
    One Night in Miami…
    The White Tiger

En iyi özgün senaryo:
    Judas and the Black Messiah
    Minari
    Promising Young Woman (Yetenekli Genç Kadın)
    Sound of Metal
    The Trial of the Chicago 7

En iyi animasyon:
    Onward
    Over the Moon
    A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon
    Soul
    Wolfwalkers

En iyi belgesel:
    Collective
    Crip Camp
    The Mole Agent
    My Octopus Teacher
    Time

Yabancı dilde en iyi film:
    Another Round
    Better Days
    Collective
    The Man Who Sold His Skin
    Quo Vadis, Aida?

En iyi sinematografi:
    Judas and the Black Messiah
    Mank
    News of the World
    Nomadland
    The Trial of the Chicago 7

En iyi kostüm tasarımı:
    Emma
    Ma Rainey's Black Bottom
    Mank
    Mulan
    Pinnochio

En iyi film kurgusu:
    The Father
    Nomadland
    Promising Young Woman
    Sound of Metal
    The Trial of the Chicago 7

En iyi makyaj ve saç tasarımı:
    Emma
    Hillbilly Elegy
    Ma Rainey's Black Bottom
    Mank
    Pinocchio

En iyi özgün müzik:
    Da 5 Bloods
    Mank
    Minari
    News of the World
    Soul

En iyi özgün şarkı:
    "Fight for You" - Judas and the Black Messiah
    "Hear My Voice" - The Trial of the Chicago 7
    "Husavik" - Eurovision Song Contest
    "Io Si (Seen)" - The Life Ahead
    "Speak Now" - One Night in Miami...

En iyi yapım tasarımı:
    The Father
    Ma Rainey's Black Bottom
    Mank
    News of the World
    Tenet

En iyi ses kurgusu:
    Greyhound
    Mank
    News of the World
    Soul
    Sound of Metal

En iyi görsel efekt:
    Love and Monsters
    The Midnight Sky
    Mulan
    The One and Only Ivan
    Tenet

En iyi kısa animasyon:
    Burrow
    Genius Loci
    If Anything Happens I Love You
    Opera
    Yes-People

En iyi kısa belgesel:
    Colette
    A Concerto Is a Conversation
    Do Not Split
    Hunger Ward
    A Love Song for Latasha

En iyi kısa film:
    Feeling Through
    The Letter Room
    The Present
    Two Distant Strangers
    White Eye

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