Halkbank’ın ABD’de yargılanamayacağına yönelik başvurusu New York Temyiz Mahkemesi’nde görülmeye başladı.

Latcovich, bu savını ABD'deki Yabancı Egemen Dokunulmazlık Yasası'na dayandırdı.









Halkbank'ın İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği suçlamasıyla ABD'de yargılanamayacağına yönelik başvurusu New York'taki Temyiz Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Pazartesi görülen duruşmaya New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ve Halkbank'ın avukatları katıldı. Reuters'ın haberine göre duruşmada Halkbank'ın avukatı Simon Latcovich, ABD hükümetinin Halkbank'ı yargılamaya yönelik yetkisi olmadığını, Halkbank'ın dokunulmazlık anlamında 'Türkiye ile eşdeğer olduğunu' savundu.Savcı Sidhardha Kamaraju ise bu kanunun sadece sivil davalarda geçerli olduğunu iddia ederek Temyiz Mahkemesi'nin bu başvuruyu reddetmesi gerektiğini dile getirdi.Halkbank kendisine yöneltilen İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki şirketleri kullanarak İran'a yönelik yaptırımları delme, dolandırıcılık, kara para aklama ve komplo kurma suçlamalarını reddediyor.Savcılar ise bankanın İran'ın yararına sahte gıda ticaretini kullanarak petrol gelirini önce altına daha sonra da nakde dönüştürdüğünü öne sürüyor.Halkbank'ın İran'a 1 milyar doları ABD finansal sistemi üzerinden olmak üzere 20 milyar dolar aktarılmasında yardımcı olduğu da iddia ediliyor.Halkbank, 1 Ekim'de Hakim Richard Berman tarafından davanın görülebileceğine yönelik verilen karara itiraz etmişti.Berman, Mehmet Hakan Atilla ve Reza Zarrab ile ilişkili davalara da bakmıştı.Mahkeme Halkbank'ı haklı bulursa, bir alt mahkeme olan New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yargı süreci duracak.Eğer karar Halkbank aleyhine çıkarsa, dava alt mahkemede görülmeye devam edecek.Mahkemenin ne zaman karar vereceği bilinmiyor.İddianame 2019'da açıklandıBankanın avukatları, bir üst mahkeme olan New York İkinci Bölge Mahkemesi'ne (Temyiz Mahkemesi), Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası kapsamında bankanın ABD'de yargılanamayacağı gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu.Mahkeme bu iddiayı inceleyerek en kısa zamanda kararını açıklayacağını bildirmişti.Başsavcılık ise "Halkbank'ın ABD'ye karşı suç işlediği, dolayısıyla ABD'de yargılanabileceği" görüşünü savunuyor.Halkbank aleyhine açılan davada, "ABD'yi dolandırmak amacıyla komplo kurmak, 'Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı İran'a para transferleri yaparak ihlal etmek için komplo kurmak, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankacılık ve finans sistemini dolandırmak amacıyla komplo kurmak, kara para aklamak, kara para aklamak amacıyla komplo kurmak" gibi suçlamalar yer alıyor.Halkbank aleyhinde 15 Ekim 2019 tarihinde açıklanan 45 sayfalık iddianamede, Halkbank yönetiminin Türk hükümetinin üst düzey yetkilileri tarafından desteklendiği ve korunduğu da iddia edilmişti.Hakan Atilla geçen ay istifa etmiştiABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle ABD'de 2018'de yargılanıp 28 ay tutuklu kalan Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 21 Ekim 2019'da atandığı Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'nden geçen ay istifa etti.Financial Times gazetesi, Hakan Atilla'nın istifa kararının ABD'deki Halkbank davası öncesi alındığına dikkat çekmişti.Atilla; ABD'de 2018'de görülen davada, "ABD ve özellikle de ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma", "Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma", "bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma", "bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma", "kara para aklamak için kumpas kurma" suçlarından suçlu bulunmuştu."Kara para aklama" suçlamasından aklanan Atilla, 28 ay tutuklu kaldıktan sonra Türkiye'ye dönmüştü.Kaynak : BBC