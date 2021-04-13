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Kanada, Türkiye'ye İHA üretimi için teknoloji ihracatı iznini iptal etti

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 13 Nisan 2021 01:58:59

Kanada, Türkiye'ye insansız hava aracı üretimi için teknoloji ihracat edilmesi iznini iptal etti. Kanada, Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarının Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'a karşı kullanıldığı haberlerinin ardından bu durumu araştırmak için ihracata ekim ayında ara vermişti.

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau, Türkiye'de üretilen İHA (insansız hava aracı) ve SİHA'ların (silahlı insansız hava aracı) Dağlık Karabağ'da kullanıldığının tespit edilmesi üzerine ihracat izninin iptal edildiğini açıkladı.



Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Garneau, "Teknolojinin bu şekilde kullanımı Kanada'nın dış politikasıyla da, Türkiye'nin verdiği son kullanıcı taahhütleriyle de uyuşmamaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hafta başında Kanada'yı dondurulan izinleri tekrar vermeye davet etmişti.

Kanadalı mevkidaşı Garnau ile görüşen Çavuşoğlu, ihracat kısıtlamaları konusunda Kanada'nın tutumundan duyulan rahatsızlığı ileterek bu durumun gözden geçirilmesini istemişti.

Görüşmenin ardından Kanada, dondurulmuş olan ihracat izinlerini iptal etti.

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "NATO müttefiklerimizin yapıcı olmayan, ikili ilişkilerimizin kötü etkilenmesine ve ittifak dayanışmasının zarar görmesine yol açacak adımlardan kaçınmalarını bekleriz" dedi.

Kanadalı L3HarrisWescam şirketi, Türkiye'ye insansız hava araçlarında kullanılan görüntüleme ve hedef alma sistemlerini satıyordu.

Kanada Türk SİHA'larının Libya'da da kullanıldığını ve bunun BM'nin ambargosunu ihlal ettiğini belirtti.

Kanada daha önce de Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları nedeniyle Ekim 2019'da ihracat izinlerini askıya almış, Mayıs 2020'de izinler tekrar verilmişti.

Türkiye ve Kanada, NATO üyesi iki müttefik ülke.

Kaynak : BBC

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Kanada, Türkiye'ye İHA üretimi için teknoloji ihracatı iznini iptal etti
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