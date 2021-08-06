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Yananlar

Kategori Kategori: Yaşam | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Deniz Günal | 06 Ağustos 2021 05:18:29

Bir orman yanınca ağaçlar yanar değil mi, ormanların kuytularındaki asırlık ağaçlar, yeni gelişen genç fidanlar, içindeki hayvanlar yanar? Ağaç deyip, hayvan deyip geçmesi kolay ama hepsinin kendi öyküleri var. Onları tanımıyor, bilmiyor, öykülerini okuyamıyorsak bizden aşağı, değersiz oldukları için değil, cahil olduğumuz için.

İnsan olmanın kaçınılmazı parçası olduğu doğayı tanımak ve sevmek. Aslında o sevgi genlerinde işli insanın ama beslenmeyip, doğa dışı kurgulara  yöneltilince kuruyor, insanı eksik, yoksul, neşesiz ve kötülükle yaşamaya zorunlu bırakarak hem de.. 



Öyle bile olsa yılmamak, sürekli anımsatmakta yarar var.

Orman, “yansa da yanmasa da olur uzaktaki yeşil bir leke” değildir. Orman yaşamdır, candır, sevgidir, umuttur.

Bir Orman yanınca;

Kızılçam, Sarıçam, Karaçam, Fıstıkçamı yanar;
Sedir, Göknar, Ladin, Ardıç, Akasya,
Porsuk, Servi, Meşe,  Gürgen, Dişbudak, Kestane,
bir orman yanınca Çınar, Huş,  Ihlamur, Sığla, Kavak, Kayın yanar.

Bir orman yanınca, ormanların, dağların ev sahipleri, asıl sahipleri de yanar.

Kartal, Doğan, Baykuş, Turna, Sığırcık, Ardıç, Bıldırcın, Saka, Kaz, Ördek, Çulluk, Yarasa da yanar;
Kirpi, Sincap, Kaplumbağa,
Karaca, Geyik, Tilki, Yaban Koyunu, Dağ Keçisi,  Yaban Domuzu, Tavşan, Fare, Sansar,
Yılan, Kertenkele, Semender, Akrep, Kurbağa,  
Arı, Akrep, Kelebek, Börtü Böcek yanar.

Hangi birini, para basarak yerine koyabilirsiniz. Para ile tek bir sivri sineğin kanadını yaratabilir misiniz?

Ormanlarda yaşayan, yaşamını hayvancılık, ormancılık, tarımla sağlayan köylülerimizin yanan evleri, ahırları, hayvanları, kovanları, arılarının hangilerini parayla yerine koyabilirsiniz?

Hangi acıyı para basarak silebilirsiniz. Ağılında dumandan zehirlenmiş koyunlarını, keçilerini bulan köylünün yüreğindeki ezikliği, yanmış bitmiş, kararmış dağlarındaki tek başınalığı parayla silebilir misiniz?

Tüm birikimleri ile büyük şehirlerden kaçıp bir köy ya da kasabada yeni yaşam kurmuş insanların, yaşam arkadaşları olan kedi, köpek, kaplumbağa, tavuk, horozlarının yanmış bedenleri, evlerinin külleri ile karşılaştıklarında yaşadıkları bitikliği para ile silebilir misiniz?

Bir ev yanınca;

O evle insanın anıları da yanar.

Bir ev yanınca kitaplar, mektuplar, aile fotoğrafları, çocukların oyuncakları, küçülmüş saklanmış giysileri, atalardan kalmış saklanmış değerler, duvarlardaki tablolar, alınmış verilecek armağanlar; evin her köşesine sinmiş, çağrışımlarla insanın gününü zenginleştiren anılar, düşler yanar. Yalnızca, temel, duvar, çatı değildir ki ev. Yuvadır.

Asla dolmayacak büyük bir boşluk bırakır yangında yitirilenler. Başka bir eve geçebilmek, açıkta kalmamak, yeni eşyalar alabilmek gerekir elbette ama geçmişlerini yitirmiş insanların acılarını küçük göremez, parayla karşılayabileceğinizi düşünemezsiniz. Geleceklerine umut duyabilmeleri için katkıda bulunacağınızı alçakgönüllük içinde belirtebilirsiniz o kadar.
 
Oysa bir saray yanarsa....

Onunla baskı, zulüm, haksızlık, yağma, talan, korkutma düzeninin temelleri de yanar;
Umutsuzluk, ezilmişlik, sıkıştırılıp bırakılmışlık, çaresizlik yanar.

Bir saray yanarsa, bir halk ayağa kalkar ve geleceğini yeniden kurar.  
Kartalı, Turnası, Kurdu, Geyiği, Keçisi, Horozu ile;
Dağları, Gölleri, Irmakları, Koyları, Körfezleri ile;
Zeytin Ağaçları, Kızılağaçları, Kestanesi, Meşesi, Fıstığı ile,
Köyü, Yaylası, Kasabası, Kenti ile;
Her bir köşesinde rengarenk zenginlikleri içindeki insanları ile;
Yumak olur, SEVGİYLE, SAYGIYLA, ERDEMLE yaşanacak bir geleceği kurar.

 
6 Ağustos, 2021
Melbourne

Dipçe:
Kaynaklarım
Gönül isterdi ki yanan ormanlarımızdaki tüm ağaç türlerinin adlarını, tüm bitki türlerinin, hayvanların adlarını yazabilseydim. O zaman çok uzun bir dizin olurdu. Ama bu bilgiye tam olarak ulaşamadım da.
Kaynak olarak yokladığım, Tarım ve Orman Bakanlığı sitesinde ne yazık ki avcılıkla ilgili daha çok bilgi, ve Orman Bakanlığında çalışan bıyıklılıklar ilgili daha çok görsel var.
Yine de Nuhun Gemisi sitesinde umut var. Erişimi, kullanımı kolay bir duruma dönüştürülmesi gerek.   
http://www.nuhungemisi.gov.tr/

Yararlı bulduğum bir başka kaynak ise Ege Orman Vakfı’na ait. Kendilerine teşekkür ederim.
https://www.egeorman.org.tr/agac-turleri.aspx

Cahillere iki çift söz:
“Allah, sahilleri günahkarlardan dolayı yakıyor”  diyenlere... Hiç bir dinin Tanrısı masum canlıları yakacak kadar kötü değil.  Kötü olan sizsiniz. Cahillik kötülüğü kötülük de cahilliği besler.  Ama kurtulabilirsiniz. Gidin, ellerinizle yangın söndürmeye çalışan köylülere, gönüllülere yardım edin. Çekilen acıları yakından görmekle, başkaları için özveride bulunmakla, alın teri dökmekle  vicdanınızın üzerindeki kör pas çöpten arınacağınıza eminim.


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