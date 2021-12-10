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Apple'dan iPhone Uygulamalarına Dev Zam: 1 Dolarlık Uygulama 17 TL Oldu

Kategori Kategori: Teknoloji | Yorumlar 0 Yorum | 10 Aralık 2021 04:57:54

Apple, Türk Lirası’nın yaşadığı değer kaybı nedeniyle App Store’daki fiyat tarifesinde güncelleme yaptı. Güncellemeyle birlikte 1 dolarlık uygulama, 17 TL oldu. Tüm fiyatlar ele alındığında en az %50’lik zamlar yapıldı. Türk Lirası’nın değer kaybı yaşamasıyla birlikte dövizde çok kısa sürede ciddi oranda yükseliş gerçekleşmişti. Özellikle ülkemizin ürün ve hammadde ithalatında ağırlıklı olarak kullandığı dolardaki yükseliş, hemen her ürünün fiyatında yükselişe neden olmuştu.



Doların yükselmesi, elektronik cihazların da fiyatlarını yükseltmişti. Apple, dolar artışıyla birlikte fiyatlarını güncelleyen ilk şirket olmuştu.

Fakat Apple, bugün pek çok kullanıcının çekindiği ve gelecek günlerde farklı platformlarda da olmasından korktuğumuz bir duyuruyu da paylaştı. Şirket, geliştiricilerine yaptığı duyuruda App Store’da uygulama fiyatları ve uygulama içi satın alma fiyatlarının artış yapılacağını açıkladı. Apple, içler acıtan fiyat listesini de paylaştı.

Apple, yeni fiyatlandırmayla birlikte uygulama ve uygulama içi satın alma fiyatlarında ciddi oranda artış yaptı. Fiyat tarifesinde yer alan fiyatlar, ABD’deki fiyatlara göre de önemli bir ipucunu verdi. Apple, 1 dolarlık bir uygulamanın Türkiye’deki fiyatını 17 TL olarak belirledi. Türkiye’deki fiyat tarifesi artık şu şekilde olacak:

    Alternate Tier A: 1,99 TL - > 2,99 TL (en ucuz uygulamaların fiyatı)
    Alternate Tier B: 4,99 TL -> 4,99 TL
    Tier 1: 10,99 TL -> 16,99 TL
    Tier 2: 22,99 TL -> 34,99 TL
    Tier 3: 34,99 TL -> 49,99 TL
    Tier 4: 44,99 TL -> 69,99 TL
    Tier 5: 54,99 TL -> 84,99 TL
    Tier 6: 69,99 TL -> 99,99 TL
    Tier 7: 79,99 TL -> 119,99 TL
    Tier 8: 89, 99 TL -> 129,99 TL
    Tier 9: 99,99 TL -> 149,99 TL
    Tier 87: 10.999.99 TL -> 16.999.99 TL (en pahalı)

Geliştiriciler, istedikleri herhangi bir zamanda App Store Connect üzerinden uygulamaların ve uygulama içi satın almaların fiyatlarını değiştirebilecekler. Eğer abonelik hizmeti sunuluyorsa, geliştirici, abonelik fiyatını mevcut aboneler için aynı tutmayı tercih edebilecek.

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