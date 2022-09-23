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“ Eat. Play. Cash back”

Kategori Kategori: Avustralya | Yorumlar 0 Yorum | 23 Eylül 2022 07:32:07

Avustralya Victoria’nın eyalet çapında yemek ve eğlence geri ödeme planı Pazartesi gününden itibaren geri döndü. Hak talebinde nasıl bulunacaksınız. Victoria’nın geri ödeme planı tüm eyalete çapında geri döndü. Akşam yemeği yiyenler ve eğlence severler faturalarından yüz dolardan fazlasını geri talep edebilecek. Yemek ve Eğlence Programı Pazartesi günü sabah saat 10.00’da başladı. Katılımcılar restoran, kafe ve bar faturalarında $125’a kadar yüzde 25’lik bir indirim talep edebilirler.



Uygun olmak için en az 40 dolar harcanmalı ve bir yemek sipariş edilmelidir.

NERELERİ DAHİL

Uygun konaklama işletmeleri arasında kafe, restoranlar, barlar, kayıtlı kulüpler, bira fabrikaları, şarap imalathaneleri, fast-food satış yerleri, yemek alanları ve sinemalar bulunmakta.

Yüzde 25 indirim, etkinlikler ve festivaller, sinemalar, sergiler, müzeler, galeriler, hayvanat bahçeleri, canlı konserler ve tema parklarında da talep edilebilir.

NERELERİ DAHİL DEĞİL

UberEats, DoorDash ve Providoor gibi eve teslimat şirketleri, bir marketten veya süpermarkette satın alınan yiyecekler dahil değildir. 25 milyon dolarlık program, tüm fonlar tükenene kadar devam edecek. Paranın tükenmemesi durumunda yemek ve eğlence programı 16 Aralık’ta sona erecek.

NE YAPMANIZ LAZIM

Yemek veya eğlencelerinden $125’a kadar nakit para iadesi talep etmek için Victorialıların Business Victoria web sitesini ziyaret etmesi gerekir. Talepte bulunanların soruları cevapladıktan sonra ayrıca ayrıntılı bir makbuz yüklemesi de gerekir. Yüzde 25’lik geri ödeme, beş iş günü içinde belirtilen banka hesabına yatırılacak.

Victorialılar, eyaletin bir önceki programlarından birinde para iadesi almış olsalar bile bu programda tekrar talepte bulunabilirler.



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