Ukrayna olarak Polonya’nın yanında yer aldıklarını dile getiren Zelenskiy, “Rusya dünyaya karşı çıkıyor. Rusya bize ve ulaşabildiği herkese terörle saldırıyor.” ifadesini kullandı.





Beyaz Saray, Polonya'ya düşen füzeyle ilgili Polonya ile çalıştıklarını ve “uygun” adımları belirleyeceklerini açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Polonya topraklarına bir füzenin düştüğüne dair haberleri gördüklerini ve daha fazla bilgi toplamak için Polonya hükümeti ile çalıştıklarını belirtti. Watson “Şu anda haberleri ya da hiçbir detayı teyit edemeyiz. Ne yaşandığını ve gelecekte atacağımız uygun adımların ne olduğunu belirleyeceğiz.” ifadesini kullandı.









BELÇİKA: Belçika Başbakanı Alexander De Croo da “Polonya’daki olayı” kınadıklarını bildirdi. Sosyal medyadan açıklama yapan De Croo, Polonya halkına taziye dileklerini ileterek, “Hepimiz, bizi korumak için her zamankinden daha fazla birlik içinde ve donanımlı olan NATO ailesinin parçasıyız.” değerlendirmesini yaptı.





NATO üyesi Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne füzelerin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. NATO olayla ilgili "Bu haberleri araştırıyoruz ve müttefikimiz Polonya ile yakın koordinasyon içindeyiz" açıklamasını yaparken, Rusya iddiaları reddederek "Suçlamalar kasıtlı provokasyondur" duyurusunu yayınladı. Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşen füzeler nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi’ni acil olarak toplantıya çağırdı.” ifadesini kullandı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki tarafından acil olarak toplantıya çağrılan Ulusal Güvenlik Komitesi’nin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Müller, “Askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına karar verildi.” dedi.Polonya Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkanı Pawel Szrot, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın Milli Güvenlik Kurulunun toplanmasına karar verdiğini bildirdi. Szrot, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu toplantının saat 12.00’de gerçekleşeceğini kaydetti.Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’ya bağlı Ulusal Güvenlik Bürosunun Başkanı Jacek Siewiera da Duda’nın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştüğünü söyledi.Siewiera, görüşmede bir NATO ülkesinin, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı veya güvenliği tehdit altında olduğunu düşündüğünde müttefiklerle istişare istemesine imkan veren 4. maddenin gündeme geldiğini belirtti.Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin NATO üyesi olduğunu anımsatarak, NATO’nun 4. maddesini harekete geçirme seçeneğinin gündemde olduğunu söyledi.Morawiecki, ülkesinin Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne füze düşmesi nedeniyle acil toplanan Bakanlar Kurulunun ardından basına açıklamalarda bulundu.Polonya’nın, dünya tarihindeki en güçlü ittifak olan NATO’nun üyesi olduğunu vurgulayan Morawiecki, NATO’nun bir üyesinin, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı veya güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşündüğünde müttefiklerle istişare istemesine imkan veren 4. maddeyi harekete geçirme seçeneğinin masada olduğunu belirtti.Morawiecki, silahlı kuvvetlerin seçilmiş unsurlarının özellikle hava sahası gözetimi alanındaki savaş hazırlığını artırmaya karar verdiklerini dile getirdi.Polis, itfaiye ve sınır muhafızlarının da “hazır olma durumunun arttığını” ifade eden Morawiecki, manipülasyona karşı dikkatli olma ve itidal çağrısında bulundu.Morawiecki, Rusya’nın büyükelçisinin Polonya Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını bildirdi.Güvenlik güçleri ve uluslararası uzmanların sahadaki incelemelerinin sürdüğünü belirten Morawiecki, NATO müttefikleri ve Ukrayna ile iletişimde olduklarını kaydetti.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter hesabından, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile konuşarak taziyelerini ilettiğini bildirdi. NATO’nun durumu gözlemlediğini ve müttefiklerin yakın dayanışma içerisinde olduğunu belirten Stoltenberg, “Tüm gerçeklerin tespit edilmesi önemli.” değerlendirmesini yaptı.NATO’dan daha önce yapılan açıklamada “Bu haberleri araştırıyoruz ve müttefikimiz Polonya ile yakın koordinasyon içindeyiz.” ifadesi kullanılmıştı.Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter hesabından, “Bir füze ya da diğer bir mühimmatın Polonya’da can alması haberleriyle şoke oldum.” paylaşımı yaptı.Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Michel, “Polonya’nın yanındayız. Polonyalı yetkililerle, AB Konseyi üyeleriyle ve diğer müttefiklerle iletişimdeyim.” mesajını paylaştı.Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Polonya topraklarına düşen füzeyle ilgili değerlendirmelere yer verildi.Söz konusu füzenin Rusya’ya ait olmadığının vurgulandığı açıklamada, “Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur. Gerginliği daha da tırmandırmak amaçlanmaktadır. Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır.” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, Polonya medyasının Przewodow köyündeki olay yerinden yayınladıkları enkazın da Rus silahlarıyla hiçbir ilgisi olmadığı belirtildi.Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, G20 Liderler Zirvesi için Endonezya’da ABD Başkanı Joe bulunan Biden’ın, söz konusu haberler hakkında Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştüğü bildirildi.Biden’ın, olayda yaşanan can kayıplarından dolayı taziyelerini ilettiğine işaret edilen açıklamada, “Cumhurbaşkanı Duda, Ukrayna sınırında yaşanan patlama ile ilgili devam eden soruşturmayı anlattı.” ifadesi kullanıldı.Açıklamada, Biden’ın soruşturma sürecinde Polonya’ya her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söylediği aktarılarak, “Biden, ABD’nin NATO’ya kati bağlılığını bir kez daha vurguladı. İki lider, soruşturma sürerken uygun adımların belirlenmesi konusunda yakın temas halinde olma konusunda mutabık kaldı.” denildi.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, Rus güçlerinin bugün ülkesine karşı füze saldırıları gerçekleştirdiğini belirtti.Rus kuvvetlerince Ukrayna’nın çeşitli bölgelerine toplam 90 füzenin fırlatıldığını kaydeden Zelenskiy, saldırılar sonucu enerji ve sivil altyapıların hasar gördüğünü ifade etti.Rus füzelerinin bugün Polonya topraklarına da isabet ettiğini ileri süren Zelenskiy, şöyle devam etti:“Terör, ulusal sınırlarımızla sınırlı kalmıyor. Rus füzeleri Polonya’yı vurdu. Ukrayna, kaç kez terör devletinin ülkemizle sınırlı kalmayacağını, Rus terörünün daha da ileri gitmesinin an meselesi olduğunu söylemişti. Rusya cezasız kaldığını ne kadar uzun süre hissederse Rus füzeleri herkes için o kadar fazla tehdit olacaktır. NATO’nun topraklarına füze fırlatılması, bu ortak güvenliğe yönelik bir Rus füze saldırısıdır. Bu çok önemli bir tırmanış. Harekete geçmeliyiz.”ABD istihbaratından isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili ise, Rusya'nın gün içerisinde Ukrayna'ya fırlattığı füzelerden bazılarının Polonya topraklarına düştüğünü ve olayda iki kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığına paralel olarak bölgede tam olarak ne olduğunu incelemeye devam ettiklerini ifade etti.Patel, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın henüz Polonyalı mevkidaşı ile görüşmediğini, yaşanan olayla ilgili bilgi toplamak üzere Polonya ile çalışacaklarını dile getirdi. Patel, söz konusu haberleri oldukça ciddiye aldıklarını ve olayın “son derece kaygı verici” olduğunu dile getirdi.Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder ise “İki Rus füzesinin Polonya'da Ukrayna sınırına yakın bir yere düştüğünü iddia eden haberlerden haberdarız. Şu anda bu haberleri teyit edecek bilgi elimizde yok ve bunları inceliyoruz. Elimizde güncel bilgi olduğunda bunları paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.ABD'nin NATO'nun her karışını koruyacağına ilişkin Amerikan makamlarından yapılan açıklamalar hatırlatılarak bu konuda Washington'un askeri bir adım atıp atmayacağı sorusuna ise Ryder, “Bu konuyu inceliyoruz. Şu anda bunları teyit edecek bilgiye sahip değiliz. Dolayısıyla spekülasyon yapmak veya ihtimallere girmek istemem. Beşinci Madde ve güvenlik taahhütlerimize gelince, NATO'nun her karış toprağını savunacağımız konusunda açık olduk.” dedi.ÜLKELERDEN POLONYA’YA DESTEKFRANSA: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki’ye, Fransa’nın Polonya’yla dayanışma içinde olduğunu belirtti. Twitter’dan yaptığı açıklamada, Morawiecki’yle telefonda görüştüğünü vurgulayan Macron, devam eden soruşturmalarda Polonya’nın Fransa’nın desteğine güvenebileceğini ve ülkesinin soruşturmaları desteklemeye hazır olduğunu belirtti.İTALYA: İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Polonya’ya füze düşmesine ilişkin gelişmeleri büyük dikkatle takip ettiklerini bildirdi. Tajani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İtalya Dışişleri Bakanlığı (Farnesina), Polonya’daki gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ediyor. Savunma Bakanlığı, Avrupa ülkeleri ve NATO müttefikleriyle sürekli temas halinde. Hayatını kaybeden kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum. Polonya halkına yakınım.” ifadelerini kullandı.İNGİLTERE: İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Polonya’ya füze düştüğü yönündeki haberleri acilen incelediklerini ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’yla görüştüğünü belirterek, NATO dahil uluslararası ortaklarla koordinasyon halinde olduklarını bildirdi.Sunak, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı James Cleverly ve Savunma Bakanı Ben Wallace’la konuştuğunu kaydederek, “Polonya’da füze saldırısı haberlerini acilen inceliyoruz ve ne olduğunu ortaya çıkaran müttefiklerimizi destekleyeceğiz.” ifadesini kullandı.HOLLANDA: Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, füzelerin NATO üyesi Polonya’yı vurduğuna yönelik ciddi bilgi aldıklarını belirterek, kaynağı henüz belirlenemeyen füzenin düşmesi sonucu can kayıplarının olduğunu bildirdi. Olayın net olarak açıklanmasının önemli olduğunu, Polonya ve diğer NATO üyesi ülkelerle yakın temasta olduklarını belirten Rutte, “Durumu yakından takip ediyoruz.” ifadesini kullandı.ALMANYA: Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Polonya’ya füze düşmesiyle ilgili durumu yakından takip ettiklerini bildirdi. Baerbock, Twitter hesabından, “Durumu yakından izliyoruz ve Polonyalı dostlarımız ve NATO müttefiklerimizle temas halindeyiz.” paylaşımı yaptı. Dışişleri Bakanı Baerbock düşüncelerinin yakın müttefikleri ve komşuları Polonya ile birlikte olduğunu kaydetti.İSVİÇRE: İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Polonya ve Ukrayna’daki son gelişmeler beni çok endişelendiriyor.” ifadelerini kullandı. “Azami itidal” çağrısı yapan Cassis, saldırının kurbanlarının aileleri ve saldırılardan etkilenen herkesle dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.FİNLANDİYA: Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö da Twitter paylaşımında, “Polonya’dan gelen haberler endişe verici. Doğru ve doğrulanmış bilgi almak artık büyük önem taşıyor. Durumu yakından izliyoruz.” ifadelerine yer verdi.LİTVANYA: Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Polonya’ya düşen füzelerle ilgili haberlerin endişe verici olduğunu belirterek “NATO bölgesinin her santimi savunulmalı.” mesajını verdi. Nauseda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Polonyalı yetkililerle yakın temas halinde olduklarını ifade etti.Polonya’ya düşen füzelerle ilgili haberlerin endişe verici olduğuna dikkati çeken Nauseda, “Litvanya, Polonya ile güçlü bir dayanışma içindedir. NATO bölgesinin her santimi savunulmalı.” ifadesini kullandı.LETONYA: Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya’nın Ukrayna sınırındaki köyü “Rus” füzelerinin vurduğunu öne sürdü.Polonya tarafından uygun görülen her türlü eylemi destekleyeceklerinin altını çizen Rinkevics, “Bu, olayları tırmandıran tehlikeli bir adım. Müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz. Rusya tüm sonuçların sorumluluğunu üstlenecek.” ifadelerini kullandı.ESTONYA: Estonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da “Polonya’dan gelen son haberler çok endişe verici. Polonya ve diğer müttefiklerle yakın istişarelerde bulunuyoruz. Estonya, NATO topraklarının her karışını savunmaya hazır. Yakın müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz” ifadelerine yer verildi.Estonya resmi haber ajansı ERR’ye konuşan Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, Polonya’dan açıklama beklediklerini ifade etti. Pevkur, konu hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduklarını belirterek, “Maalesef şu anda çok az bilgi var ancak durum kesinlikle çok ciddi. Eğer Polonya topraklarına, NATO topraklarına Ruslar tarafından Ukrayna’ya gönderilen bir füze düştüyse Polonya’daki durum çok ciddi.” ifadelerini kullandı.Estonya ile Polonya’nın durumla ilgili yakın temas halinde olduğunu ifade eden Pevkur, “Elbette Polonya Başbakanı Ulusal Güvenlik Komitesi’ni boşuna toplamaz. Bunun kesinlikle çok ciddi nedenleri var ancak daha fazla bilgiye ihtiyacımız var.” diye konuştu.Pevkur, bir NATO ülkesinin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı veya güvenliği tehdit altında olduğunu düşündüğünde müttefiklerle istişare istemesine imkan veren 4. maddeyi de anımsatarak, bunun da bir seçenek olduğunu belirtti.ÇEKYA: Çekya Başbakanı Petr Fiala, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Rus ordusunun Ukrayna’ya yaptığı “büyük” füze saldırılarını kınadı.Rusya’nın Ukrayna’yı yok etmek istediğini açıkça gösterdiğini öne süren Fiala, “Polonya’ya düşen füzenin Rusya’dan geldiğinin doğrulanması durumunda bu, Rusya tarafından olayların açıkça tırmandırılması anlamına gelecektir. AB ve NATO müttefikimiz Polonya’nın arkasındayız.” ifadelerini kullandı.SLOVAKYA: Slovakya Başbakanı Eduard Heger, ülkesinin, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Przewodow köyündeki patlamalara ilişkin haberlerden son derece endişeli olduğunu belirtti.Heger, Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Slovakya, Polonya'nın Przewodow köyündeki patlamalara ilişkin haberlerden son derece endişeli.” ifadesini kullandı.Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile görüştüğünü aktaran Heger, “Kendisine dayanışma ve tam desteğimizi bildirdim. Bu durum hakkında Polonya ve diğer müttefiklerimizle istişarede bulunacağız.” değerlendirmesini yaptı.NORVEÇ: Norveç kamu yayın kuruluşu NRK’daki habere göre Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeld, Polonya’ya füze düşmesini not ettiklerini belirtti. “Bu çok ciddi bir olay ancak olayın henüz birçok boyutu net değil.” diyen Huitfeld, Polonya makamlarından konuyla ilgili daha fazla açıklama beklediklerini kaydetti.Norveç Dışişleri Bakanlığı, Polonya’nın Ukrayna sınırı yakınındaki köye füze düşmesinden kısa süre önce de sosyal medya hesabından açıklama yaparak Rusya’nın Ukrayna’daki sivil altyapılara saldırdığını, bunu kınadıklarını bildirmişti.DANİMARKA: Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Polonya’dan çok endişe verici bilgiler geldiğini” ifade etti. Polonya halkının yanında olduklarını bildiren Kofod, Polonyalı yetkililer ve NATO ile yakın temas içinde olduklarını vurguladı. Kofod, “Ne olduğunu henüz tam olarak bilmiyoruz. Müttefiklerimizle bunu açıklığa kavuşturmaya çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Polonya’daki füze saldırısı ve Dostluk Petrol Boru hattının kapatılması nedeniyle Savunma Konseyi’ni topladı.Başbakanlık Basın Ofisi Genel Sekreteri Bertalan Havasi, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Başbakan Viktor Orban’ın, Polonya’daki füze saldırısı ve Dostluk Petrol Boru hattının kapatılması nedeniyle Savunma Konseyi’ni topladığını söyledi.Ayrıca, Macaristan Savunma Bakanı Kristóf Szalay-Bobrovniczky’in NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kaynağı henüz belirlenemeyen füzenin düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğü açıklanan Polonya’ya başsağlığı diledi.Suçlunun Rusya olduğunu öne süren Pabriks, “Rus rejimi sadece Ukraynalı sivilleri hedef alan füzeler ateşlemekle kalmadı, aynı zamanda Polonya’daki NATO topraklarına da indi. Letonya, Polonyalı dostlarının yanındadır ve bu suçu kınamaktadır.” ifadelerini kullandı.Pabriks, bir NATO ülkesinin, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı veya güvenliği tehdit altında olduğunu düşündüğünde müttefiklerle istişare istemesine imkan veren 4. maddeyi anımsatarak, “Bu konuda ilk tepkim 4. maddeyi hatırlatmak olurdu.” ifadesine yer verdi.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Polonya eski Başbakanı Donald Tusk, ülkenin zor bir zamandan geçtiğini belirtti.Tusk, “Bir tehlike durumunda, iç çekişmelere ve farklılıklara bakılmaksızın hepimiz birlik olmalı ve dayanışma göstermeliyiz. Bu zor zamanda birlikte olacağız.” ifadelerini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya’nın bugün ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.