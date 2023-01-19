A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Turkey’s Looming Dictatorship | Türkiye diktatörlüğün eşiğinde

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 19 Ocak 2023 23:16:15

The Economist'ten 'Erdoğan'ın İmparatorluğu' özel sayısı: Türkiye diktatörlüğün eşiğinde! "İktidardaki üçüncü on yılına girmeye hazırlanırken Erdoğan, dev sarayında oturup, ona hatalı olduğunu söylemekten korkanlara emirler yağdırıyor" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağına işaret etti. Dünyaca ünlü The Economist dergisi seçimlerle ilgili bir analiz yayınladı.

İngiltere merkezli medya kuruluşu The Economist tarafından yayınlanan analiz haberde, 14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçim öncesi Erdoğan’ın hem cumhurbaşkanlığı yetkisini hem de parlamentoyu kullanarak Türkiye’yi bir felakete sürükleyebileceği iddia edildi. Haberde “Dışarıdan bakanlar, Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hafta 14 Mayıs’ta yapılacağını söylediği Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine dikkat etmeli. Ülke felaketin eşiğinde. Seçimler yaklaşırken Erdoğan’ın davranışı, bugün son derece kusurlu olan demokrasiyi tam gelişmiş bir diktatörlüğe sürükleyebilir” ifadesi kullanıldı.



Erdoğan’ın Mart 2003’te iktidara geldiğinde birçok vaatte bulunduğunun belirtildiği haberde, “Erdoğan iktidarda kaldıkça daha otokratik hale geldi. 11 yıl başbakanlık yaptıktan sonra cumhurbaşkanı seçildi ve daha önce zayıf olan görevini baskın hale getirdi. 2016’daki darbe girişiminin ardından on binlerce kişi işten atıldı ya da hapse mahkum oldu” ifadesi kullanıldı.

Erdoğan’ın kurumları bir işbirliği haline soktuğu ve bu durumun da kontrol ve dengeleri bozduğunun öne sürüldüğü haberde, basın kuruluşlarının çoğunun bir devlet propogandası aracı haline geldiği aktarıldı. Haberde “Rakiplerini ve muhalefeti bastırmak için mahkemeler kurularak yargı sistemine hile karıştırıldı” denildi.

The Economist, Erdoğan’ın giderek tuhaflaşan tutumlarının hızla devlet politikası haline geldiğini belirterek, bağımsız olan merkez bankasına “tamamen çılgınca” bir para politikası dayattığını yazdı. Türkiye’de yaşam standartlarının düştüğünü belirten dergi, muhalefetin en iyi adayının arkasında birleşmesi ve seçimin demokrasilere uygun olarak gerçekleşmesi halinde Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığını dört ay içinde kaybedebileceğini yazdı.

Haberde, “Hayata küskün ve yalnız bir cumhurbaşkanının büyük sorunlara yol açabileceğini herkes biliyor. Yunanistan ve Kıbrıs ile ilgili daha şiddetli bölgesel anlaşmazlıklar için kışkırtma yapılabilir. Suriye’de daha fazla karışıklık ve çekişme yaratılabilir” denildi. Türkiye’nin siyasi ve ekonomik belirsizliğe rağmen doğrudan yabancı yatırımcıyı çekmenin bir yolunu bulabileceği ancak Erdoğan’ın diktatörler kulübüne girerse siyasi, ekonomik ve sosyal olarak olumlu bir durum sağlamayabileceği ifade edildi.


Sayının 'Liderler' bölümünde yer alan, "Türkiye diktatörlüğün eşiğinde olabilir" başlıklı Erdoğan'ı merkezine alan makale şöyle:
"Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci silahlı kuvvetlerine sahip. Sallantılı bir mahallede çok önemli bir rol oynuyor, özellikle de savaşın parçaladığı Suriye'de. Giderek Batı Balkanlar, Doğu Akdeniz ve yakın zamanda da Afrika'da daha fazla etki sahibi oluyor. Her şeyin ötesinde Türkiye, Karadeniz ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşında önemli role sahip: geçen sene Ukrayna tahılının aç kalan dünyaya gönderilmesini sağlayan anlaşmanın imzalanmasına yardımcı oldu.

O yüzden dışarıdan bakanlar, Erdoğan'ın bu hafta 14 Mayıs'ta yapılacağını söylediği Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerine dikkat etmeli. Şu durum, seçimi daha da önemli kılıyor: Giderek dengesizleşen Cumhurbaşkanı'nın yönetiminde olan ülke, felaketin eşiğinde. Seçim yaklaşırken Erdoğan'ın davranışları, Türkiye'nin bugünlerde fazlasıyla defolu olan demokrasisini tam anlamıyla bir diktatörlüğe dönüştürebilir.

Mart 2003'te ilk kez Başbakan olduğunda Erdoğan, Türkiye için büyük umut vaat ediyordu. Laik görüşlüler, onun fazlasıyla İslamcı görüşleri olduğunu düşünüyordu; ancak AKP bu türde politikaların peşinden fazla koşmamıştı. İlk yılında Erdoğan'ın hükümeti, ülkeye uzun süredir sahip olmadığı ekonomik ve siyasi istikrarı getirdi. Erdoğan, siyasete çok sık müdahil olan ve darbeler yapan generallerin sivri dişlerini söktü. Ekonomiyi güçlendirecek reformlar yaptı. Hatta uzun süre ordunun elinde acı çeken Türkiye'nin en büyük etnik azınlığı Kürtlere barış mesajları verdi. 2005'te, hak ederek seleflerinin tümünün elinden kaçırdığı ödüle ulaştı: Resmi olarak Türkiye'nin bir gün Avrupa Birliği'ne katılması için müzakereler başlatıldı.

Ancak Erdoğan iktidarda kaldıkça otokratlaşmaya başladı. 11 yıl Başbakanlık yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı seçildi; ve daha önceden zayıf olan bir makamı güçlendirmek istiyordu. 2016'daki darbe girişiminden sonra on binlerce kişiyi işlerinden kovdu veya tutuklattı. Bunu çoğunlukla darbenin arkasında olmakla suçlanan dini grupla bağlantılı olduklarına dair fısıltılara dayanarak yaptı; misal bahsi geçen kişinin çocuklarından birinin o grubun okullarına gittiğini söyleyerek.

Bu özel sayımızda anlatıldığı gibi Erdoğan, istikrarlı olarak kurumları zayıflattı ve denge mekanizmalarını güçsüzleştirdi. Medyanın çoğunu devlet propagandası aracı haline getirdi. İnterneti efektif olarak sansürledi. Kendisini eleştiren birçok kişiyi hapse attı, buna muhalefet liderleri de dahil. AKP içindeki rakiplerini oyun dışı bıraktı. Yargıyı ayarttı, onu rakiplerini taciz etmek için kullandı.

İktidardaki üçüncü on yılına girmeye hazırlanırken Erdoğan, dev sarayında oturup, sarayda ona hatalı olduğunu söylemekten korkanlara emirler yağdırıyor. Giderek daha dengesiz hale gelen inançları hızla milli siyaset haline geldi. Bu doğrultuda daha önce bağımsız olan merkez bankasına açıkça delice olan bir para politikası uygulatıyor. Enflasyonun ilacının parayı daha ucuz yapmak olduğuna inanıyor. Türkiye'de enflasyonun yüzde 64 olmasının ana nedeni bu. Yaşam standardı düşüyor, sinirler yükseliyor.

Özellikle şehirli seçmen direniyor. Üç sene önce Erdoğan'ın partisi üç büyük şehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de belediye başkanlığı seçimlerini kaybetti. Anketler, eğer muhalefet temiz sayılacak bir aday arkasında birleşirse, 4 ay içinde Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını kaybedeceğini gösteriyor.

Bu 'eğer', büyük bir soru işareti. Erdoğan, zaten adil olmayan seçim ortamını kendisi lehine eğmeye kararlı. Erdoğan'ın en ciddi rakibi denilebilecek Ekrem İmamoğlu, kazandığı ilk belediye başkanlığı seçimini geçersiz kılan seçim yetkililerine "ahmak" dediği için hapis cezası ve siyasi yasağa çarptırıldı. İktidar, Anayasa Mahkemesi'nden birçok lideri tutuklu olan en büyük Kürt partisi HDP'yi kapatmasını istiyor. Mahkeme, HDP'nin banka hesaplarını dondurdu. Cumhurbaşkanı'nı yenmek istiyorlarsa muhalefetin Kürt oylara ihtiyacı var.

Erdoğan bir zamanlar demokrasinin bir araç olduğunu söylemişti: Gideceğin yere ulaştığında inersin. Erdoğan döneminde seçimler nadiren tamamen adil oldu ancak çok sayıda seçmenin katılımıyla, geniş ölçüde özgür oldu. Bu kez endişe ise, kaybetmekten korkan Erdoğan’ın seçimlerin ne adil ne de özgür olmasına izin vereceği.

Batılı liderlerin konuşması gerekiyor. ABD ve Avrupa Birliği, sorunlu ama önemli müttefikini uzaklaştırma korkusuyla Erdoğan’ı eleştirmekten sık sık kaçındı. Kimse Türkiye kadar önemli bir ülkenin tamamen ‘kanun tanımayan devlet’ konumuna gelmesini istemiyor. Hepsi küskün, yalnız bırakılmış bir Türkiye liderinin büyük zararlar verebileceğini biliyor. Yunanistan ve Kıbrıs ile daha şiddetli toprak kavgaları çıkarabilir. Suriye’de daha ileri karışıklık ve itilaf çıkarabilir. Türkiye’deki 5 milyon sığınmacı ve mültecinin Güney Avrupa’ya yelken açmasına izin verebilir; bu, pek çoğunun izin verilse yapacakları bir şey. Ve Erdoğan şu an bir NATO üyesi olmasına rağmen, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerini engellemeye devam ederek Ukrayna’da taraf tutmayı reddettiği konumundan uzaklaşabilir.

Öte yandan Türkiye’nin aynı zamanda Batı’ya ihtiyacı var, özellikle de hırpalanmış ekonomisine bir miktar istikrarı geri sağlamak için. Üyelik görüşmeleri sıkışmış olsa da, Türkiye yine de Avrupa Birliği’yle büyümeyi güçlendirecek gelişmiş ve genişletilmiş gümrük birliğine ulaşma umudu içinde. Türkiye, siyasi ve ekonomik belirsizlik sonucunda altüst olan yabancı doğrudan yatırımı yeniden canlandırmanın bir yolunu bulma ihtiyacı duyuyor ve kendi düşük üretimini geliştirmek için Batı teknolojisine bağlı durumda. Türkiye, Batı silahları da istiyor, özellikle ABD savaş uçakları. Erdoğan sırtını demokrasiye dönüp ‘diktatörler kulübüne’ katılırsa bütün bunları sağlayamazlar. Bütün bunlar, Erdoğan’ı Batı’yla bir arada kalmaya teşvik ediyor.

Bu durum, Batı liderlerine pazarlık gücü vermeli. Erdoğan, çekingenliği kendi avantajı için baskı yapma alanı olarak gören ve sertliği de, son zamanlarda Orta Doğulu komşularıyla yaptığı gibi, gardını indirmek için bir teşvik olarak gören bir zorba. Batı liderleri bu durumda seçimden önce hem özel olarak hem de açık bir şekilde, İmamoğlu ve HDP’ye yönelik muhtemel yasaklarla ilgili konuşarak Erdoğan’a davranışlarını ne kadar umursadıklarını göstermeli. Erdoğan’ı uçurumun kenarından çekmek için geç değil ancak Batı onu uyarmaya şimdiden başlamalı."

The Economist, "Erdoğan'ın İmparatorluğu" dosyasında Cumhurbaşkanı ve onun iktidarını kapsamlı bir şekilde ele aldı. Derginin alternatif kapağında AKP'nin İstanbul Seyrantepe'deki NEF Stadyumu'nda gerçekleştirdiği "Büyük İstanbul Buluşması"nda Erdoğan için yapılan koreografiye yer verildi.

Özel dosyada yer alan diğer başlıklar şöyle:

- Türkiye: Türkiye bu yaz kritik bir seçimle karşı karşıya
- Ekonomi: Türkiye ekonomisinin acil olarak reform ve tamire ihtiyacı var
- Dostlar ve ilişkiler: Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınları giderek güçleniyor
- Suriye: Suriye'nin iç savaşının Türkiye üzerindeki etkileri
- Siyasal İslam: Türkiye siyasal İslam'ı yurtdışında teşvik etmeyi bıraktı
- Dış politika: Türkiye'nin yeni, cepheleşmeye yönelik bir dış politikası var
- Siyaset: Türkiye'de muhalefetin seçimi kazanmak için önünde büyük engeller var
- Gelecek: Türkiye hala sadece bir demokrasi, ancak öyle kalacağı kesin değil

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Turkey’s Looming Dictatorship | Türkiye diktatörlüğün eşiğinde
Üst üste 5 kez en mutlu ülke seçilen Finlandiya'nın sırrı ne?
BARIŞ KARIŞ KARIŞ
Katar ve 'OneLove' kol bandı!!!
O stadyumlar için 6 bin 500 işçi öldü... Nasıl seyredeceksiniz?
İmamoğlu'na hapis cezası kararı dünya basında…
Katar'ın rüşvet iddiası: Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Kaili ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı
Almanya Türkiye'den imam gönderilmesine son verecek
Almanya Holodomor'u soykırım olarak tanıyacak
Yüz yıllık bir yıkım süreci mi? Yüz yıllık bir kurulum süreci mi?

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinin sermaye yapısı nasıl?
Gıda enflasyonunda OECD ülkeleri arasında Türkiye zirvede
“ Eat. Play. Cash back”
ŞİRİNKFLASYON
Konya kart batağında, Hakkari bankaların takibinde
Yeni Zelenda: 2009 sonrasında doğanlara sigara yasağı
Avrupa’nın ardından ABD’de maymun çiçeği virüsü alarmı
Ötenazi makinesi “Sarco” İsviçre’de yasal oldu
Yananlar
Zorbalık Nedir? Zorba Kimlere Denir?

Değerli Dost Aydınlık Yürek - HASAN MEYZİNOĞLU
“ŞAİR LÂFI”
"Goblin Modu", “Metaverse”, “I Stand With”
YENİDEN E-KİTAPLARIMIZLA
Peter Gerasimon’un Avustralya Güzelliklerini Gösteren 21 Tablosu
O kadar da şey etmeyin yani
Sandık Lekesi
Seni Kaldır Beni Kaldır…
Yenilenmek
Injured

Doğayı korumak için 'tarihi' anlaşma
Avustralya tehlike altındaki türleri korumak için kolları sıvadı
Akdeniz’e Türkiye’den günde 144 ton plastik atılıyor
Avustralya’nın doğası hiç olmadığı kadar tehlike altında
Dünya 2,4 derecelik bir sıcaklık artışına doğru gidiyor
Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi
Akıl okuyabilen robot tasarladılar
Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik , Metaverse, Sanal Uzay Nedir?
Apple'dan iPhone Uygulamalarına Dev Zam: 1 Dolarlık Uygulama 17 TL Oldu
Yapay Et Şirketi Üretime Hazırlanıyor

UÇAN KÜÇÜK ŞIRINGALAR
Kanser hücrelerini öldüren virüs hastalar üzerinde olumlu sonuç verdi
Çin'de havadaki Covid-19'u tespit eden maske geliştirildi
Orta Çağ'da Bir Mühendislik Dehası Cezeri
Tarihi değiştirecek yazıt… İlk kez geçiyor
Dünyada tutuklu gazeteci sayısında rekor
Türkiye'den AB’ye ilticalarda rekor artış
Umut yolunda 29 bin ölüm
Dünya genelinde 771 milyon kişi okuma yazma bilmiyor
Türkiye’de en mutlu insanlar Ege’de yaşıyor

FAHRİ PETEK SERGİLERİ VESİLESİYLE : “Fotoğrafcılık Bende Çok Eski Bir Tutkudur”
Yepyeni
AFTER MATCH (MAÇTAN SONRA)
KÂBUS
Gönül makamından Gülizar’a seyir
UNUTAMAM
ÇOCUK
TAHT-I REVAN
HİPOKRAT,
İSTANBUL

Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi
Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler
Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 