Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 10 Şubat 2023 08:28:37

“56 ülkeden 6 bin 479 personelin sahada” olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “19 ülkeden daha ekipler 24 saat içinde ülkemizde olacaklar" dedi.









Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM ekiplerinin bölgede hazır bulunduğunu söyledi. BM Acil Durum Fonu, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen insanlara yardım etmek için 25 milyon dolar ayırdı.









Venezuela da 50'den fazla arama kurtarma görevlisinin bulunduğu bir ekibi Türkiye ve Suriye'ye gönderdiğini açıkladı.









Yunanistan'da devlet yetkililerinin yanı sıra tüm siyasi partiler Türk halkının yaşadığı faciadan duydukları derin üzüntülerini paylaşan mesajlar yayımladı. Yunanistan Türkiye’ye 36 arama kurtarma çalışanı, 5 doktor, 2 mühendis ve 3 eğitimli kurtarma köpeği gönderdi.

















Kaynak: BBC









Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından çok sayıda ülkeden Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri ve yardım gelmeye başladı. AFAD'ın Perşembe günü yaptığı son açıklamaya göre, 6 bin 479 yabancı kurtarma görevlisi deprem bölgelerine sevkedildi. Çarşamba günü yapılan açıklamada, 66 ülkeden arama kurtarma ekiplerinin sahada olduğu aktarıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Perşembe günü "95 ülke ve 16 uluslararası kuruluştan yardım teklifi aldık” dedi.Devlet Acil Durumlar Servisi'nin Facebook hesabına göre 87 arama kurtarma görevlisi, doktor ve itfaiyecelerle eğitimli köpekler Türkiye’ye gönderildi. Servis, acil durum görevlilerinin Antakya’da depremzedeler için çadır kurarkenki görüntülerini paylaştı.'den yola çıkan 'Zeytin Dalları' adlı insani yardım ekibi de Türkiye'ye geldi. Yardım ekibi İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Ulusal Kurtarma Bölümü Başkanı Golan Vach tarafından koordine ediliyor. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, "İsrail Devleti adına Türkiye'nin güneyinde yaşanan deprem nedeniyle Türk halkına derin üzüntülerimi bildiririm. Kalbimiz depremden zarar görenlerin yanında" dedi. İsrail Büyükelçiliği Salı günü yaptığı yazılı açıklamada, "öncü ekip bölgeye ulaştıktan sonra 7 Şubat sabahı afet sonrası müdahale konusunda deneyimli 167 kişilik asli ekibin, arama kurtarma köpekleri, 16 ton acil yardım malzemesi ve teknik ekipman ile bölgeye ulaştığını" belirtti.Büyükelçilik ayrıca, deprem bölgesinde sahra hastanesi kurmak üzere, aralarında arama kurtarma uzmanı, tıbbi hekim, doktor, hemşire ve paramedikler bulunan 230 kişilik bir acil yardım ekibinin ve yüzlerce ton malzeme taşıyan 15 İsrail askeri kargo uçağının da 8 Şubat akşamı Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.Büyükelçiliği, Türkiye'ye 725 kişilik ekibin gönderildiğini açıkladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Acil Durumlar Bakanlığı'na (MES) bağlı 420 kişilik kurtarma ekibi, ilgili ekipman ve arama köpekleriyle birlikte 6 Şubat'ta Türkiye'ye gönderildi ve çalışmalarına başladı. Bakanlık, gerekli tıbbi ekipman ve malzemelerle donatılmış Dışişleri Bakanlığı'na ait seyyar sahra hastanesi ve 41 kişilik bir ekibin de bölgeye gönderildiğini duyurdu., 20 AB ülkesinin yanı sıra Arnavutluk ve Karadağ'ın ülkeden arama kurtarma ve sağlık ekibinin Türkiye'ye gitmek için seferber edildiğini söyledi. Toplamda 1400'den fazla kurtarma personeli ve 100 arama köpeği Türkiye'ye gönderildi.AB ayrıca Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere uluslararası toplumdan yardım toplamak için Mart ayında bir konferans düzenleneceğini açıkladı.Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, acil sağlık ekiplerinin depremden etkilenen kişilere temel sağlık hizmeti sağlamak için etkinleştirildiğini söyledi., ilk kurtarma ekiplerinin Türkiye'de çalışmaya başladığını ve ülkeye 5,9 milyon dolarlık acil yardım desteği verileceğini söyledi. Pekin'den Türkiye'ye 82 arama kurtarma görevlisi ve 4 özel eğitimli köpek gönderildi.73 arama kurtarma görevlisinin yanı sır dedektörler, matkaplar, taşınabilir jeneratörler, tıbbi kitler ve gıda gönderdi.Büyükelçiliği, Hindistan ordusunun Hatay’ın İskenderun ilçesindeki sahra hastanesi tıbbi, cerrahi ve acil servis bölümlerinin yanı sıra röntgen laboratuvarı ve ecza deposu ile faaliyetlerine başladığını duyurdu.110'dan fazla kurtarma görevlisi, sağlık personeli ve askeri Salı günü, arama ve kurtarma çalışmalarını desteklemek için depremin olduğu bölgeye doğru yola çıktı. Dışişleri Bakanlığı ayrıca Türkiye'ye acil insani yardım için 5 milyon dolar teklif etti.Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ve Başkan Yardımcısı William Lai, birer aylık maaşlarını deprem kurtarma çalışmaları için bağışlayacaklarını açıkladılar. Kendisi sık sık depremlerle sarsılan Tayvan, şimdiden 2 milyon dolarlık afet yardımı yapacağını duyurdu ve 2 kurtarma ekibi gönderdi.'dan arama kurtarma köpekleri gönderiliyor. 2017'de başkent Meksiko ve çevresini etkileyen, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği depremde önemli görev üstlenen Meksika arama kurtarma köpeği ekibinden 16 köpek de Türkiye'ye gönderiliyor. Meksika, 140'tan fazla arama kurtarma görevlisi de gönderdi.'dan da Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri Çarşamba günü yola çıktı.Acil Durumlar Bakanlığı, 100 kişilik iki IL-76 uçağının Türkiye'ye uçmaya hazır olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ve Suriye'ye Rusya'dan yardım teklifinde bulundu, gerekli yardımı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.Başbakanı Nikol Paşinyan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Suriye'de çok sayıda can kaybına neden olan yıkıcı deprem haberinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ermenistan yardım sağlamaya hazır" dedi.(BAE), yardım malzemesi ve arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra Suriye ve Türkiye'ye 100 milyon dolar yardım göndereceğini açıkladı.'dan 6 ekip gönderildi.'dan 19 kurtarma aracıyla yola çıkan 59 kişilik ekip Pazartesi günü Türkiye'ye vardı. Bulgaristan arama kurtarma ekibi sorumlusu Kaloyan Donçev, "Biz, sizinle komşuyuz ve sizin yaşadığınız her kötü şey bizi çok ciddi derinden etkiliyor. Sizin Türkiye’de çok fazla hazırlığınız olduğunu biliyorum ve gereken her şeyi yapıyorsunuz. Fakat biz komşu olarak göz yumamazdık" dedi.Bir ekip Hatay'da Salı günü arama kurtarma çalışmalarına başladı. Yetkililer Yunan görevlilerinin Hatay’da 5’i sağ 10 kişiyi enkazdan çıkardıklarını söyledi. Yunan deprem dairesi başkanı sismolog Efthimios Lekkas'ın da Türkiye’ye gönderildiği kaydedilmişti. Başbakan Kiryakos Miçotakis Türkçe tweet'inde "Yunanlar ve Türkler hayat kurtarmak için birlikte savaşıyor" dedi. Yunanistan’dan Türkiye’ye gönderilecek 500 çadır, 1500 yatak, 7500 battaniye ve ilaçların ilk kısmı da, Perşembe günü Adana’ya ulaştı. Hükümet yetkilileri toplam 80 ton yardımın gönderileceğini açıkladı.Yunanistan’ın hem cumhurbaşkanı hem de başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak taziyelerini iletmiş ve yardım teklif etmişti. Atina Ortodoks Kilisesi Başpiskopos’u İeronimos da “Dost Türk halkına geçmiş olsun" açıklamasını yaptı., depremden etkilenen bölgelerde sağlık tesisi kuracak. Türkiye'deki İspanya Büyükelçiliği Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda İspanya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın (AECI) depremden etkilenen bölgelerde START Hastaneleri'nin kurulacağını belirtti. Bu tesislerde 2 cerrahi ünite, çeşitli ekipman ve 70 doktorun bulunacağı aktarıldı. Ekipmanların ilk kısmı Perşembe günü Türkiye'ye vardı.Kızılhaçı, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için bir yardım kampanyası başlattı. Kızılhaç’tan yapılan açıklamada, “Enkaz, toz, umutsuzluk, üzüntü. Saniyeler içinde, büyük bir deprem Türkiye ve Suriye'deki insanların hayatını tamamen paramparça etti. Enkaz altındaki insanları aramak, tıbbi yardım sağlamak ve her şeyini kaybetmiş insanlara bakmak için yardım edeceğiz” dendi.Hollanda Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi’ne bağlı 65 kurtarma görevlisi ve 8 özel eğitimli köpek Pazartesi günü Türkiye’ye hareket etti.Hollanda kurtarma ekibine, 15 ton ağır kurtarma ekipmanı bulunan bir kargo uçağı da eşlik etti. Ekipte, asker, polis, itfaiye ekibi ve ambulans görevlileri yer alıyor.Türkiye’de deprem felaketinden etkilenenlere tıbbi yardım sağlamak ve Türk hastaneleri üzerindeki baskıyı hafifletmek için afet bölgesinde bir sahra hastanesi kuracak. Belçikalı sağlık ekipleri depremzedelere dağıtılmak üzere 10 bin uyku tulumuyla birlikte 8 Şubat'ta Türkiye’ye doğru yola çıktı.Belçika hükümetinin kuracağı sahra hastanenin ekibi, acil cerrahi konusunda uzmanlaşmış hekim ve hemşireler ile diğer uzmanlık dallarından doktorlardan oluşacak.Belçika sağlık ekibinde yaklaşık 80 kişi yer alacağı açıklandı.Belçika hükümetinden yapılan açıklamaya göre, sahra hastanesi ihtiyaçlara bağlı olarak birkaç hafta sahada kalacak. En geç hafta sonu da birkaç düzine konteynerden oluşan sahra hastanesinin faaliyete geçmiş olması bekleniyor. Sahra hastanesi ve tıbbi yardım için ülke 8 milyon euro tahsis edilecek.'dan 139 kişilik kurtarma ekibi Adana'ya ulaştı Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği, Fransa'nın Türkiye'de sahada bulunan 136 arama kurtarma ekibine ek olarak, bu tür durumlar için özel olarak tasarlanmış bir sivil güvenlik sahra hastanesi olan ESCRIM'i bölgeye göndereceğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, hastanede sivil savunma ve güvenlikten 81 personelin görev alacağını belirtti.İçişleri Bakanlığı’na bağlı acil durum ve itfaiye ekiplerinden oluşan ilk sivil savunma ekibi, deprem sonrasında arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Pazartesi günü yola çıktı.Başkanı Joe Biden, depremden etkilenen bölgelere acil destek yetkisi verdiğini ve yönetiminin Türkiye'de yetkililerle yakın temasta çalıştığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, depremle ilgili yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu:"ABD, Türkiye'yi ve Suriye'nin kuzeybatısını vuran bu büyük depreme şimdiden yanıt veriyor. Ekibime, bölgenin neye ihtiyacı olduğunu belirlemek için önümüzdeki günlerde Türkiye'deki yetkililer ve insani yardım ortaklarımızla yakın temas halinde olmaları talimatını verdim."Türkiye'ye ilkyardım desteğimiz başladı ve Suriye'deki ABD destekli insani yardım kuruluşları ile çalışarak depremlerin etkilerine yanıt veriyoruz. Önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda bu depremlerlerden etkilenenlere yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız."ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’ndan bir yetkili, her biri 80 kişiden ve arama kurtarma köpeklerinden oluşan iki ekibin Çarşamba günü Türkiye’ye varacağını ve Adıyaman’daki arama ve kurtarmaya çalışmalarına odaklanacağını açıklamıştı.'den cerrahlar, sağlık görevlileri, acil durum sağlık personeli ve lojistik personelin yer aldığı 76 kişilik bir sağlık ekibi Türkiye'ye uçtu. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly gerektiğinde daha fazla destek sağlamaya hazır oldukları mesjını verdi.Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in talimatıyla Türkiye’ye insani yardım, özel ekipman ve 100 kişilik arama kurtarma timi gönderileceği açıkladığını yazdı.