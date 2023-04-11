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2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda rekor bekleniyor

Kategori Kategori: Yaşam | Yorumlar 0 Yorum | 11 Nisan 2023 17:14:07

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda rekor kırılması öngörülüyor. İlk kez 32 takımın katılacağı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın maç biletlerine, öncekilere oranla yoğun talep gösterildi. Turnuvanın başlamasına 100 gün kalan Avustralya ile Yeni Zelanda’nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası için şimdiden 650 bin bilet satıldı. Turnuvanın ilk maç gününe kadar toplam 1,5 milyon bilet satışıyla rekor kırılması bekleniyor.



Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan FIFA Genel Sekreteri Fatma Samoura, “FIFA’nın hedefi, şu ana kadar düzenlenen en büyük ve en iyi Dünya Kupası’nı bu yıl gerçekleştirmektir. Turnuvanın başlamasına 100 gün kala, birlikte yaşadığımız bu heyecanın ortak sesi, Dünya Kupası’nda yankılanacak” ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda ile Norveç arasında 50 bin kişi kapasiteli Eden Park Stadı’nda oynanacak açılış maçı öncesinde Auckland kentine, 100 binin üzerinde futbolseverin katılımı bekleniyor.

Taraftarlar, “FIFA.com/tickets” internet sitesinden turnuva maçları için bilet satın alabiliyor. Rezervasyonla yapılan satışlarda, turnuvada tek karşılaşma için yetişkinlerden 20, çocuklardan 10 dolar ücret isteniyor.

64 müsabakaya ev sahipliği yapacak turnuva, 20 Temmuz - 20 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.


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