Mr.Robot dizisiyle ünlenen Sam Esmail'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, Obama'nın hayranı olduğu Bangladeş kökenli Amerikalı yazar Rumaan Alam'ın aynı adı taşıyan 2020 çıkışlı romanının uyarlaması.

Paylaşıma yorum yapan bir kişi de "Yarına bile kalmayabilir. Obamalar bizi uyarıyor" diye yazdı.









Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın prodüksiyon şirketinden çıkan Leave the World Behind (Dünyayı Ardında Bırak) çeşitli komplo teorilerine konu oldu. Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali ve Kevin Bacon gibi yıldızların oynadığı filmde, New York şehrindeki Long Island'da yapılan bir tatil sırasında yaşanan tuhaf olaylar anlatılıyor. 22 Kasım'da yayımlanan Netflix yapımında internetin çökmesi, telefon hatlarının kesilmesi ve teknolojik cihazların arızalanması gibi bir dizi sıradışı olayın ardından ABD'nin kaosa sürüklenmesi işleniyor.Filmin, Obama ve eşi Michelle Obama'nın 2018'de kurduğu prodüksiyon şirketi High Ground'dan çıkmasıysa sosyal medyada birtakım komplo teorilerini beraberinde getirdi. Twitter'da filmle ilgili yapılan bir yorumda, Gazze savaşı ve Rusya-Ukrayna savaşına göndermede bulunularak, "Burada anlatılanlar gerçekleşiyor. Düşmanla mücadele aşamasındayız. ABD'de de ikinci iç savaş çıkacak" dendi.Bir başka Twitter kullanıcısıysa "Dünyayı Ardında Bırak'ı izlediniz mi? Çok rahatsız edici çünkü bunlar yarın da başımıza gelebilir" ifadelerini kullandı.Bir diğer Twitter kullanıcısıysa "Dünyayı Ardında Bırak, eski bir ABD başkanının yapımcılığını üstlendiği çok tuhaf bir film" ifadelerini kullandı.Yönetmen Esmail, ABD'nin köklü kültür dergilerinden Vanity Fair'a verdiği söyleşide, Obama'nın çekim sürecine aktif katkı sağladığını belirterek, "Deneyimiyle, olayların gerçekte nasıl gelişebileceğine dair bana yol gösterdi" dedi.Hollywood yıldızı Julia Roberts ise bunun kıyamet senaryosu değil bir aile dramı olduğunu söyleyerek, "Filmde üzerinde durulacak çok farklı fikirler ve yaklaşımlar var" yorumunu yaptı.