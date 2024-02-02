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Eski CIA çalışanı Joshua Schulte'ye 40 yıl hapis cezası

Kategori Kategori: Küresel | Yorumlar 0 Yorum | 02 Şubat 2024 12:36:24

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) tarihinin en büyük sızıntısına neden olmakla suçlanan eski CIA çalışanı Joshua Schulte, 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2017'de "Vault 7" takma ismi verilen ve WikiLeaks'e sızdırılan belgelerde, CIA'in geliştirdiği yazılımlarla akıllı telefonlara, bilgisayarlara ve televizyonlara sızmasını sağlayan araçlar ifşa edilmişti. ABD istihbaratının bu araçları kullanarak telefonları dinleme cihazı haline getirebildiği ileri sürülmüştü.



ABD'de bir mahkeme Schulte'yi, çocuk istismarı içeren görüntüler bulundurmaktan da suçlu buldu. 35 yaşındaki Schulte, 2017'de WikiLeaks'e 8 bin 761 gizli belgeyi aktarmakla suçlanıyor. ABD Adalet Bakanlığı'na göre bu CIA tarihindeki en büyük sızıntı.

Schulte suçlamaları reddediyor. Ancak 2020, 2022 ve 2023'teki üç farklı duruşmada farklı suçlamalardan mahkum edildi ve 2018'den bu yana cezaevinde bulunuyor. Son olarak casusluk, bilgisayar korsanlığı, mahkemeye itaatsizlik, FBI'ya yanlış beyanda bulunmak ve çocuk istismarı görselleri bulundurmaktan mahkum edildi.

'Dijital Pearl Harbor'

Yargıç Jesse M. Furman, Schulte'nin eylemlerinin "Dijital Pearl Harbor" olarak görülebileceğini söyleyerek, bunların "ulusal güvenliğe anlatılamayacak kadar zarar verdiğini" kaydetti.

Federal Savcı Damian Williams, "Joshua Schulte Amerikan tarihinin en kötü casusluk suçlarından birini işleyerek ülkesine ihanet etti" dedi.

Mahkemede paylaşılan delillere göre Schulte, "terör örgütleri ve yabancı hükümetlerle ilgili casusluk yapan" bir istihbarat biriminde yazılım mühendisi olarak çalışıyordu.

İddianameye göre Schulte 2016'da gizli bilgileri WikiLeaks'e sızdırdı ve FBI soruşturmasında, sızıntıdaki rolüyle ilgili yalan söyledi.

İddianamede ayrıca Schulte'nin tüm bunları "iş yerindeki anlaşmazlıklarla ilgili öfkesi sonucu" yaptığı da öne sürüldü.

İddiaya göre Schulte, iş yerinde kendisine verilen işlerin tarihlerini hep geciktirdiği için dikkatleri üzerine çekmişti ve müdürlerini bu yolla cezalandırmak istedi.

Savcı Michael Lockard, "Bu intikamıyla, ülkenin ulusal güvenliğine korkunç bir zarar verdi" dedi.

İddianamede, sızıntı nedeniyle ABD istihbaratının yabancı istihbaratlarla ilgili bilgi toplama yetisinin zarar gördüğü, CIA personelinin tehlikeye atıldığı ve ABD'ye yüz milyonlarca dolar zarar verildiği öne sürülüyor.

Savcılara göre Schulte, tutuklandıktan sonra bile bilgi sızdırmaya devam etti, cezaevinde bir telefon elde edip CIA ve bilgi toplama yöntemleri hakkında bilgileri paylaşmaya çalıştı.

Kaynak : BBC


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