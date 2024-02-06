Kategori: Çevre | 0 Yorum | 06 Şubat 2024 23:50:30





Komisyon raporunda iklim hedeflerine ulaşabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması ve yeni temiz teknolojilere yatırım yapılması gerektiği ifade edildi.





Avrupa Komisyonu üyesi Hoekstra, Avrupa Parlamentosu'na hitap ettiği konuşmasında "Dengeli bir yaklaşıma sahip olduğumuzdan emin olmalıyız. Vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu iklim değişikliğinin etkilerini görüyor, korunmak istiyor ama aynı zamanda bunun geçim kaynakları üzerinde yaratacağı etkiler konusunda da endişeleniyor” dedi.









Çiftçiler bunun yanı sıra yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetlerini, Ukrayna başta olmak üzere diğer ülkelerden gelen ucuz tahıl ürünlerini, çiftçi desteklerindeki kesintileri protesto ediyor.





AB Komisyonu, iklim krizi ile mücadelede sera gazı emisyonlarını düşürme hedefini yükseltti. Sunulan raporda, net sera gazı emisyonlarının 2040 yılına kadar 1990 yılı seviyesine göre yüzde 90 oranında azaltılması tavsiyesi yer aldı. AB'nin karbondioksit emisyonunun azaltılması konusunda halihazırda muktesebata geçmiş iki hedefi bulunuyor. Buna göre karbondioksit emisyonlarının 2030 yılına kadar yüzde 55 oranında azaltılması ve 2050 yılına kadar sıfırlanması amaçlanıyor.AB Komisyonu'nun iklimden sorumlu üyesi Wopke Hoekstra, bugün açıklanan yüzde 90 hedefinin yeni bir hukuki tavsiyeden ziyade bir diyaloğun başlangıcı olarak algılanması gerektiğini vurguladı. Hoekstra, resmi tavsiyenin, Haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasında oluşturulacak yeni AB Komisyonu tarafından detaylı değerlendirmeler ışığında yapılacağını kaydetti. Mevcut AB Komisyonu'nun görev süresi 31 Ekim'de sona eriyor.2,4 milyon euroluk ek maliyetRaporda, iklim değişikliğiyle mücadelede başarısız olmanın maliyetine de yer verildi. 1990 öncesi döneme göre küresel ısınmanın 1,5 santigrat derece ile sınırlanamaması durumunda, yaşanacak aşırı hava koşullarının 2050'ye kadar 2,4 trilyon euroluk ek maliyet oluşturacağı kaydedildi.Çiftçi protestolarının etkisiSon haftalarda Avrupa çapında yapılan çiftçi protestolarının ardından tarım sektörüne yönelik somut hedeflerin Komisyon raporunda yer almadığı görüldü. Basına sızan taslak metinlerde tüm sektörlerin sera gazı emisyonunu azaltma çabasına katkı sunması gerektiği belirtiliyordu. Ancak metnin yayınlanan son halinde tarım sektörünün emisyonlarının azaltılmasına yönelik somut hedefler yer almadı.Çiftçiler son haftalarda artan üretim maliyetleri sebebiyle Avrupa’nın dört bir yanında protestolar düzenliyor. Büyük şehirlerde sokaklara dökülen tarım işçileri tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini talep ediyor.Pestisit projesinden vazgeçildiAB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün, tarım ilacı pestisit kullanımını 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltma projesini iptal ettiklerini açıklamıştı.AB Komisyonu, geçen hafta da çiftçilerin topraklarının bir kısmını nadasa bırakmalarına ilişkin kuralları gevşetecek bir teklif hazırlamıştı. Çiftçilerin yoğun protestolarının ardından AB ülkelerinin tarım bakanları 26 Şubat’ta Brüksel’de bir araya gelerek sektörün sorunlarını ele alacak.Kaynak : Reuters