Kategori: Çevre | 0 Yorum | 22 Nisan 2024 08:27:58









2019 yılında şiddetli kuraklık yaygın orman yangınlarına yol açtı. 2020 yılında ülke, onlarca yılın en şiddetli yağışları nedeniyle büyük su baskınları yaşadı. 270 milyonu aşan nüfusuyla Endonezya muazzam sosyal ve çevresel zorluklarla karşı karşıya ve bazı uzmanlar dini bir umut ışığı olarak görüyor. Dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkesi olan Endonezya'da çevreye duyarlı İslam çağrıları artıyor. Jakarta'daki Ulusal Üniversite İslami Araştırmalar Merkezi başkanı Fachruddin Mangunjaya, DW'ye şöyle konuştu: "Yeni İslami çevre bilincinin Endonezya'daki tüm ekolojik hareketi güçlendirdiğine şüphe yok."





















Annuqayah Yatılı Okulu öğrencileri Madura'da çöp temizliyor















İklim değişikliğinin ülke için çok büyük ekolojik zorluklar yaratması nedeniyle Endonezya'da İslam'ın çevreye duyarlı bir biçimine yönelik çağrılar artıyor. Uzmanlar bunun toplumun iklim çabalarına yaklaşımını değiştirebileceğini söylüyor. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin endişe verici raporunun yayınlanmasının ardından Endonezya bir kez daha küresel iklim tartışmasının merkezinde yer alıyor. Dünyanın en büyük kömür ve palmiye yağı ihracatçısı olan ülkenin, küresel iklim krizinde büyük etkisi var. Ancak ada devletinin kendisi de aşırı hava olaylarından giderek daha fazla etkileniyor.Çevresel ikilemde olan bir ülke17.000'den fazla adasıyla Endonezya çıkmazda. Atıkların bertaraf edilmesinin yanı sıra, ülkenin iki büyük iklim günahı olan kömür yakıtlı enerji ve ormansızlaşma da sürekli olarak ülkenin manşetlerine çıkıyor.Endonezya yalnızca termal kömürde dünya ihracat şampiyonu değil, aynı zamanda her yıl geniş orman alanlarının ormansızlaşmasına yol açan en büyük palmiye yağı üreticisidir. Kömür ve palm yağı, güvenilir enerji ve palm yağı ihracatı olmadan büyüyemeyen Endonezya ekonomisinin omurgasını oluşturuyor.Öte yandan bu ekonomik model, hizmet etmesi gereken halka, yani Endonezyalılara zarar veriyor. Enerji santrallerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları ve ormansızlaşma, kırsal nüfusun sağlığı ve geçim kaynakları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. İklim değişikliğinin bir sonucu olarak, Endonezya'nın uzak ve yoksul eyaletlerinin çoğu düzenli kuraklıklarla karşı karşıya kalıyor ve bu da ülkedeki yoksulluğu daha da artırıyor.Yeşil İslam umut yaratıyorEndonezya'da nüfusun neredeyse %87'sinin kendisini mensub hissettiği İslam, bu ikilemden bir çıkış yolu sağlayabilir. Endonezyalı antropolog İbnu Fikri DW'ye şöyle konuştu: "Doğanın ve çevrenin korunması İslam'ın emirlerinden biridir. Bu nedenle temiz enerji kullanımı Müslümanlar için etik ve ahlaki açıdan da önemlidir."Amsterdam Özgür Üniversitesi'nden meslektaşı Freek Colombijn ile birlikte Endonezya'da İslami fikir ve öğretilerden ilham alan, insanlarla çevre arasındaki etkileşim anlamına gelen "Yeşil İslam" konusunu araştırıyor. Yeşil İslam siyasette de giderek daha fazla ilgi görüyor. Başkan Joko Widodo'nun hükümeti yakın zamanda İslami liderler ve topluluklarla temas kurarak 2060 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefini belirledi.Bu prensibe bağlı kalarak, geçen yıl Çevre ve Orman Bakanlığı, ülkenin en büyük Müslüman kuruluşu olan Nahdlatul Ulama (NU) ile çevre yönetimini ve sürdürülebilir ormancılığı geliştirmek amacıyla bir ortaklık anlaşması imzaladı.'Farkındalığı somut eyleme dönüştürün'Ancak Fachruddin'e göre bu yeterli değil. İklim bilincinin artırılmasına yönelik aciliyet henüz ülkenin kırsal nüfusunun ve din adamlarının çoğunluğuna ulaşmadı. Katadata İçgörü Merkezi tarafından 2020 yılında yapılan bir anket, Endonezya vatandaşlarının din adamlarından gelen bilgilere en fazla güvendiğini gösteriyor.Sonuç olarak, Fachruddin'in Jakarta'daki enstitüsü, özellikle Müslüman toplumdaki liderler ile çevre bilimciler arasında köprüler kurmaya çalışıyor. Fachruddin, "İslami din adamlarının sadece dini öğretileri değil, aynı zamanda bunların iklim koruma açısından önemini de anlamaları önemlidir, böylece farkındalıklarını somut eyleme dönüştürebilirler." dedi. Şu ana kadar çevre korumasıyla ilgilenen ve ülkenin çeşitli köylerinde eğitim veren yaklaşık 1000 İslam din adamı yetiştirdi ve bu sayı giderek artıyor.İklim aktivizminin çekirdeği olarak yatılı okullarÖzellikle gençlere ulaşılması ve çevre koruma konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Madura adasında İslami bir yatılı okul (Pesantren) işleten Khatibul Umam, "Öğrencilerimizin acil çevre sorunlarına erkenden yanıt bulabilmeleri ve kendi topluluklarına dahil olabilmeleri için geleceğimiz hakkında daha fazla düşünmeliyiz." dedi. DW.İslami yatılı okullar Endonezya eğitim sisteminin önemli bir parçasıdır. Yalnızca Umam'ın yatılı okulunun 11.000 öğrencisi var. Okul, tamamı bölgesel kökenlere sahip olan ve İslam'dan ilham alan yeniden ağaçlandırma, sürdürülebilir tarım ve geri dönüşüm gibi çeşitli çevre koruma projelerini destekleyerek İslam ve çevre korumayı birleştirmeyi temel görevlerinden biri haline getirmiştir.'Yeşil İslam'ın sınırları'Yönü açık olmasına rağmen Umam, Endonezya'daki İslami çevre aktivizminin henüz başlangıç aşamasında olduğunu da biliyor. Umam, "Yalnızca okullarımızda değil, genel olarak toplumda karşılaştığımız en büyük zorluk, insanların bu projelerin neden yalnızca bizim için değil, toplumun her düzeyi ve gelecek nesiller için önemli olduğunu anlamalarını sağlamaya çalışmaktır" dedi. .Son olarak antropolog İbnu Fikri'nin de itiraf ettiği gibi Endonezya'da tek bir İslam yoktur. "Endonezya'da dinin zorunlu olması nedeniyle İslam'ı uygulayanların büyük bir çeşitliliği var. Bazıları için bu günlük rutinlerinin bir parçası. Diğerleri ise kendilerini daha az ait hissediyorlar ve bir din seçmek zorunda oldukları için Müslüman oluyorlar."Çoğulculuk fırsatlar yaratırBu nedenle uzun vadede sadece İslam ve çevre korumanın uzlaştırılması değil, aynı zamanda farklı sosyal grupların da uzlaştırılması gerekiyor. Pek çok uzman kapsamlı, bütün toplumu kapsayan bir yaklaşımın gerekli olduğunu söylüyor. Fachruddin, Endonezya'nın çoğulculuğunu büyük bir fırsat olarak görüyor. "İslam öncesi geleneklerden çok şey öğreniyoruz. Endonezya'daki demokratik durumumuz nedeniyle sadece doğaya ve çevreye değil, tüm insanlara ve onların fikirlerine saygı duyuyoruz."İbnu Fikri de bu izlenimi Endonezya topluluklarında yaptığı saha çalışmasında edindi. Bunu, insanları çevreyi korumaya teşvik eden din, gelenekler ve yerel uygulamaların etkileşimi olan "kültürel çevre bilinci" olarak tanımlıyor.Gidilecek uzun bir yol olsa bile İslam birçokları için hâlâ güçlü bir ilham kaynağı olabilir.Kaynak : Enno Hinz | DW