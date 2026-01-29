A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Afganistan'da kölelik yasal oldu… 119 maddelik yeni anayasa

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Haberci | 29 Ocak 2026 00:14:19

ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından Taliban, sessiz sedasız 119 maddelik yeni bir Ceza Usul Kanunu yürürlüğe soktu. Hukuki sistemin vatandaşları değil, rejimi korumayı hedeflediği belirtilirken kölelik yasallaştı. 2021’de ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi, Batı medyasında uzun süren bir savaşın sonu olarak lanse edildi. Ancak Afganlar için savaş bitmedi; sadece şekil değiştirdi. Dünya dikkatini çekerken, Taliban gizlice vatandaşları “insan” yerine “rejime tabi” olarak gören bir hukuki sistem inşa etmeye başladı.

4 Ocak 2026’da Taliban, 119 maddeden oluşan, 10 bölüm ve üç kısımdan oluşan yeni Ceza Usul Kanunu’nu il mahkemelerine uygulamak üzere gönderdi. Süreç kamuya duyurulmadı, ulusal tartışma yapılmadı; kanun, birçok otoriter rejimde olduğu gibi gizlice değiştirilip herkesten uyması beklendi.



The Diplomat'ın haberine göre hak grupları ve Taliban denetimleri altında çalışan az sayıda gazeteci kanunu sızdırdı. Kanun, sadece bir hukuk belgesi değil; aynı zamanda muhalefeti susturmayı, toplumsal kontrolü sağlamayı ve şiddeti meşrulaştırmayı amaçlayan bir otoriter sistemin taslağı olarak görülüyor. İlk bakışta tipik bir hukuk çerçevesi gibi görünse de, devletin amacı vatandaşları korumak değil, onları kontrol etmek.

Temel haklar ortadan kalkıyor

Yeni kanun, modern adalet sistemlerinin sağlaması gereken temel hakları tanımıyor. Avukat erişimi, susma hakkı veya adil yargılanma gibi haklar yok. Suçları kanıtlamada esas yöntem itiraf ve tanıklık olarak belirlenmiş, ancak zorla itiraf ve baskıyla alınan tanıklıklar için hiçbir güvence yok. Afganistan’da istihbarat ve güvenlik güçlerinin işkence ve kötü muameleyle sıkça suçlandığı bir ortamda, bu riskler teorik değil, gerçek bir tehdit olarak duruyor. 

Kölelik yasallaştı

Kanun köleliği yasal olarak kabul ediyor ve “özgür” ile “köle” bireyleri hukuken ayırıyor. Ayrıca, sadece Hanefi mezhebi takip edenler “gerçek Müslüman” olarak tanımlanıyor; diğer mezhep ve inanç grupları “yeni fikirli” veya “sapık” ilan ediliyor. Hanefi mezhebinden çıkmak suç sayılıyor ve cezalandırılıyor. Bu düzenlemeler, dini azınlıkları ve muhalifleri baskı altına almayı amaçlıyor.

Taliban liderine sınırsız yetki

Kanun, Taliban liderine geniş yetkiler veriyor; “yolsuz” veya “sapık” olarak değerlendirilen kişiler için idam onayı verme yetkisi tanıyor. “İsyancı” ilan edilenler ölüm cezasına çarptırılabiliyor. Bu hükümler, siyasi cinayetleri yasallaştırıyor ve adil yargılanma şansını ortadan kaldırıyor.

Kanun, çocuk ve kadın haklarını ciddi şekilde kısıtlıyor. Çocuk istismarına yalnızca ciddi yaralanma durumunda müdahale ediliyor. Babalar, çocukları 10 yaşından itibaren namaz kılmadıkları için dövebiliyor. Kadınlar ise eşlerinin izni olmadan evden çıkarsa cezalandırılabiliyor. Dans etmek veya dans izlemek yasak ve “ahlaksız yerler” belirsiz tanımlanıyor; kuaför, berber veya halka açık mekanlar kapatılabilir. Birleşmiş Milletler’in Afganistan İnsan Hakları Özel Raportörü Richard Bennett, yeni ceza usul kanununun Afganlar için “son derece kaygı verici” etkileri olabileceğini açıkladı.

Afganistan’da savaş bitmedi sistem değişti

ABD’nin çekilmesinin ardından Afganistan, normalleşmek yerine Taliban’ın korku, eşitsizlik ve şiddet yoluyla hükmettiği bir topluma dönüştü. Yeni Ceza Usul Kanunu, temel insan haklarını ihlal eden, keyfi tutuklamalara ve ağır sınırlamalara yol açabilecek bir uyarı niteliği taşıyor ve dünya tarafından göz ardı edilmemesi gerekiyor.



Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Nipah virüsü nedir, neden endişe yaratıyor?
Afganistan'da kölelik yasal oldu… 119 maddelik yeni anayasa
Davos’ta konuşan Larry Fink’ten itiraf: “Sistem 30 yıldır halka hiçbir şey vermedi”
Küresel Yardım Çöküşüyle Birlikte AB, Belirleyici Bir Sınavla Karşı Karşıya
QENDIL’in Çöküşü, Gölge Filonun Battaniyesi Altında Bir Felaket, Komplo ve Jeopolitik Oyun
Trump'a öfke büyüyor : ABD'de yine bir sivil öldürüldü
Suriye'den Irak'a nakil: 9 bin IŞİD'liye ne olacak?
Avrupa'nın Stratejik Sessizliği ve Grönland Şoku
Avrupa'nın Arktik Anı: Grönland, NATO ve Davos'taki Stratejik Zorunluluk
Açık Sözlü Emperyalizm: Trump, Şantaj ve Venezuela Petrolü

Altın Örümceğin Karanlık Ağı, Türkiye’de Altın Piyasası, Suç, Siyaset ve Kapitalist Çürüme
Türkiye’de konkordato alarmı: 2025’te başvurular tarihi zirveye gidiyor
Dijital Yuan Etki Aracı Olarak: Güneydoğu Asya'nın Para Egemenliği ve Stratejik Özerkliği
ABD-Avustralya Kritik Mineraller Anlaşması Pasifik Tedarik Zincirlerinin Geleceğini Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?
Kalkınma Hakkında Yanlış Bildiğiniz Şaşırtıcı Gerçek
Zulüm Normalleştiğinde Merhamet Radikaldir…
Avrupa’da en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler hangileri?
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği
Köpek ve insanların bazı duyguları aynı genetik kökene sahip

İnsan neden yazar? İçimizdeki toplumsal sorumluluğu aramak
Tora, Stranger Things 5, Upside Down ve İnsan Ruhunun Metafiziği
2025'in Türkiye’deki en önemli 10 arkeolojik keşfi
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Otomotiv devi, 2028'den itibaren insansı robotlarla üretim yapacak.
Avustralyalı teorik fizikçiler: 'Paradoks olmadan zaman yolculuğu yapmak mümkün'
Axiom Raporu: Siber Güvenlik ve Çin-ABD İlişkilerine Etkisi
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.
500 yıllık Da Vinci çizimi sessiz drone teknolojisine ilham verdi.

Roma Yıkım Tabakası Altında Bulunan Mikve, Kudüs’te Dini Pratik, Mekansal Hafıza ve Arkeolojik Tanıklık
Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Bugünün dünyasını şekillendiren, Batı tarihinin unutulan isyan yılı: 1911
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!
Türkiye’de tek kişilik
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda

Amerikada Saklı Karanlık Bir Ailenin Nazi Casusluk Gizemi
Bir Gençlik Çağrısı: Yosef’in Son Akşamı
ABD’deki Korku Duvarını Yıkan Yahudi Kadın, Amerikan Konsantrasyon Kampının İnanılmaz Hikayesi
İnsanın İçindeki Hakikat, Maskelerin Dünyasında Kaybolmayan İman
Türkiye’nin Yeraltı Haritası, Uluslararası Mafya Ağlarının Kavşağına Dönüşen Bir Ülkenin Hikayesi
Hasan Tahsin
SERVET
ŞAKİ...
İCMAL
PALAVRA

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 