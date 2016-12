Kategori: Bilim | 0 Yorum | 27 Kasım 2016 23:38:28





Kesin bulgulara varılamaması gibi bir ihtimal olmasına rağmen, niçin bu kadar büyük bir bütçe bu deney için ayrılıyor? Bu deney niçin bu kadar önemli? Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nı yöneten en yetkin isimlerden biri olan CERN İletişim Direktörü James Gillies, İndigo Dergisi’ne konuştu.İsviçre ve Fransa sınırında bulunan ve dünyanın en büyük parçacık fiziği araştırma laboratuarı olan CERN de, bugüne kadar yapılmış olan en kapsamlı fizik deneyi gerçekleştiriliyor. Maddenin yapısını ve maddeyi bir arada tutan kuvvetleri anlamak için temelde parçacık hızlandırıcıların ve dedektörlerin kullanıldığı bu büyük deneyin içeriğini ve olası endişelerin gerçeklik payını öğrenmek üzere CERN Sözcüsü Başkanı James Gillies’e ulaştık ve sorularımızı ilettik.CERN deneylerimiz bizi Big Bang’e çok yaklaştırmıştır fakat evrenin yaradılışını açıklamak bizim girişimimiz olamaz. Bizim araştırmalarımız, evrenin evrim sürecini, bugünkü durumunu ve gelecekteki gelişimini anlamakla ilgilidir. – James GilliesJames Gillies: CERN de çalışan yaklaşık olarak 2300 görevli bulunmaktadır ve çeşitli ülkelerden de 10.000 kadar bilim insanı çalışmalardan yararlanmaktadır. Şu sırada üye olan ülkelerimiz; Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, ve İngiltere’dir. Romanya aday olarak sıradadır. İsrail, sınırlı haklara sahip üye olarak adaylığa adım atmıştır. Hindistan, Japonya, Rusya, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Komisyonu ve UNESCO gözlemci statüsünde olan ülkelerdir. Bütçemiz ise üyeliği olan ülkelerin ulusal net gelirlerinden ayırdıkları paylar ile düzenlenmektedir. Her yıl, katılım paylarının yüzdeleri yeniden hesaplanmaktadır.James Gillies: CERN in yıllık bütçesi tahmin edilenden daha ekonomiktir ve üye ülkelerimizden sağlanan payın toplamına denktir. Üye ülkelerimiz sırası ile değişerek, temel fizik araştırmalarını yönetirler, yeni gelişmeleri gerçekleştirirler, bilim insanları ve mühendisler için önemli eğitimler verirler ve birbirleri ile barışçıl bir şekilde işbirliği yaparak çalışırlar.James Gillies:LHC’nin (Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın), parçacık demetlerini 40MHz. hızında çarpıştırması beklenmektedir. Bugün ise bu işlemin yarısı tamamlanmıştır. Her çarpışmada, pek çok bireysel proton-proton çarpışması olur ve açığa çıkan parçacıklar, parçacık dedektörlerine aktarılır. Bu bulgular 100 milyon kadar veri okuması açığa çıkarır, oluşan veri çokluğunu bir düşünün. Bunların hepsini depolamak tabii ki imkansızdır, bu durumda veri toplama işinin ilk adımı, çarpışma potansiyeli ilginç bulunanların gözlemlenerek kayıt edilmesidir. Saniyedeki yaklaşık 200 demet çarpışması, kayıt altına alınmaz. Bununla birlikte her yıl, yapılan deneyden elde edilen verilerin petabaytları kayıt edilir. Tüm veriler, farklı konumlardaki LHC Bilgisayar Ağı üzerinden altkümeleri ile birlikte CERN deki bir bantta toplanır. CERN de yaklaşık 10.000 işlemci bulunmaktadır ve bunun onlarca misli de Ağ üzerinden işlem yapmaktadır. LHC araştırmacılarına göre, bu verileri ve süreçleri ağ kendiliğinden bilgisayarda gerçekleştirmektedir.James Gillies: Bu isim, Leon Lederman’ın yazdığı kitaptan gelmektedir, parçacık gerçekte Higgs’e aittir ve Tanrı ile de bir ilişkisi yoktur. Kanımca, bu isim ona parçacık fiziğinde çok büyük bir öneme sahip olduğu için verilmiştir. Bu parçacık ya da aynı işlevi yapan bir başkası olmadan, evren çok farklı bir evrim süreci geçirirdi ve bizim varlığımızın temel yapıtaşı oluşamazdı. CERN deneylerimiz bizi Big Bang’e çok yaklaştırmıştır fakat evrenin yaradılışını açıklamak bizim girişimimiz olamaz. Bizim araştırmalarımız, evrenin evrim sürecini, bugünkü durumunu ve gelecekteki gelişimini anlamakla ilgilidir.James Gillies: Deneylerimiz, Big Bang’den sonraki milyon saniyenin milyon katı içinde oluşan şartları yeniden oluşturmaya yöneliktir. Bu durum fazla bir şey ifade etmiyormuş gibi görünse de bir parçacık fizikçisi için, Evren’in tarihinin başlangıçta nasıl olduğu ilgi çekicidir. LHC deneyleri kütle hacminin doğası, evrenin yaklaşık dörtte birini oluşturan karanlık maddeyi, doğanın antimadde yerine neden madde formunu tercih ettiği gibi soruların cevaplarını araştırır ve Big Bang’in hemen sonrasındaki madde miktarının saptanması üzerinde çalışır.James Gillies: Eğer yapılan CERN deneyleri Higgs bozonunu bulur ya da formüle ederse bu çok büyük bir buluş olacaktır. 1960’larda Higgs ve diğer bilim insanlarının öne sürdükleri mekanizma, temel parçacıklardan sadece birisinin kütlesini açıklamaya yönelikti fakat başka parçacıklar da bulunuyordu. Bu veri, bir örnek verecek olursak, bizi sadece daha önceden üzerinde çalışılan temel parçacıkların davranışlarını da tanımlayan eksik standart modelin tamamlanmasına değil, onun da ötesindeki karanlık maddenin olası miktarının saptanmasına da yöneltmektedir.James Gillies: Herhangi bir tahminde bulunamam fakat LHC deneylerinin açığa çıkardığı bulguların uygulamaları olacaktır. Söylemek istediğim, LHC tarafından geliştirilen teknolojilerin uygulanmasıdır. İki örnek verecek olursak, LHC tarafından geliştirilen ultra vakum teknikleri günümüzde termal güneş enerjisi kolektörlerinin verimliliğini arttırmada kullanılmakta ve (ayrıca) LHC deneylerinden geliştirilen aygıtlar; medikal tarama cihazları olan PET ve MRI için kullanılan teknikleri birleştiren çalışmalar yapılmaktadır.James Gillies: Herhangi bir dini vakıftan destek almıyoruz ve büyük döngüyü anlatan Maya takvimini de bu bilimsel çalışmaya katmıyoruz. Bilimin, felsefe ya da dinler ile kesiştiği alan benim ilgimi çekmekle birlikte bu CERN in daha sonraki yıllarda araştırma konusu olabilir.“Melekler ve Şeytanlar filmi ile birlikte çalıştık”James Gillies: Benim Lost adlı dizi hakkında pek bir bilgim yok fakat genel olarak güncel yaşamın (popüler kültürün) içinde bilimsellik olması kabul görür. Bu anlamda CERN in Melekler ve Şeytanlar filminin perdeye aktarımında Sony Pictures ile ortak çalıştığını unutmamak gerekir. Artık bilimsel yöntemlerin kullanıldığı teknolojik bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle de bilimin toplum yaşamına olan katkıları önemlidir. Bilimin toplumsal yaşamda yer alması bunun başarıldığının bir göstergesidir.James Gillies: LHC tamamıyla güvenlidir ve dünya için tehlikeli olabilecek bir şey olma olasılığı da yoktur. Tehlikenin olmadığını LHC’nin sadece laboratuar ortamı içinde oluşumlar meydana getirmesi ve doğada oluşanların dışında hiçbir farklı şey olmadığını gözlemlediğimiz için bilmekteyiz. Çarpışmaları, belirlenmiş laboratuar koşullarını oluşturarak yapıyoruz.James Gillies: CERN düzenli olarak teknolojik gelişmeleri bilimsel olarak yaşamın her alanına taşımaktadır. Eminim ki dünya çapındaki bilgisayar ağ bağlantısının burada icat edildiğinin farkındalığı içindesiniz fakat bu buz dağının sadece görünen parçasıdır. 1960’lardan günümüze, CERN de geliştirilen parçacık araştırma teknikleri tıp ve güvenlik tasarımı gibi konularda devrim yaratmıştır ve yeniden yapılandırılan çalışmalarımız, bilgi teknolojilerinin kapasitesini daima yükseltmiştir. Temel fizik alanındaki buluşlarımızın dışında tahminlerde bulunamam. Sadece şunu söyleyebilirim; yirminci yüzyılda fizik alanında yapılan büyük çalışmalar olmasaydı telekominikasyon, GPS gibi modern elektronik aletler bu gün kullanımda olmazdı. Sonuçta insan dehası, daima temel bilimsel bulgulara ulaşacaktır.Röportaj: Burçin İVRENÇeviri: Engin Yıldırım DoğalıKaynak : indigodergisi.com