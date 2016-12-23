Kategori: Avustralya | 0 Yorum | 23 Aralık 2016 01:33:55









Victoria Polisi, 23 Aralık Cuma sabahı Broadmeadows - Dallas, Meadow Heights, Gladstone Park, Campbellfield ve Flemington’da gözaltına alınan şüphelilerin Pazar günü Flinders Street Tren İstasyonu ve Federation Square’de saldırılar düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.Victoria Polisi Cuma sabahı düzenlediği basın toplantısında, Melbourne’da Flinder Street Tren İstasyonu, Federation Square ve bu meydanın karşısındaki St Paul’s Katedrali’nde terör saldırısı düzenleme hazırlığı yapan kişilerin, bu sabah düzenlenen operasyonlarda tutuklandığı nı açıkladı.Ağır silahlar taşıyan ve 400 polisten oluşan timler Cuma sabahı erken saatlerde Melbourne’da Flemington, Dallas, Meadow Heights, Gladstone Park, Campbellfield semtlerinde bazı evlere baskın düzenleyerek biri kadın 7 kişiyi tutukladı.Victoria Emniyet Müdürü Graham Ashton, tutuklananların Melbourne’daki Flinders Street İstasyonu, kateral ve Federation Square’da Noel günü saldırı planladıklarına inandıklarını söyledi. Ashton, polisin şüphelileri biz süredir izlediğini, aynı anda birden fazla saldırı planladıklarına inandıklarını ekledi. Emniyet Müdürü, şüphelilerin son 15 günde hazırlıklarını hızlandırdıklarını da kaydetti.Polis, gerçekleştirilen operasyonla tehdidin ortadan kalktığına inanıyor.Victoria Başbakanı Daniel Andrews’de, Noel günü halkın kendisini güvenlikte hissetmesi için sokaklardaki devriye polis sayısının artırılacağını söyledi. Başbakan, “bu saldırı planları inanç değil, şeytan eylemleridir” diye konuştu.Graham Ashton, şüphelilerin eylemde bir patlayıcı ve diğer tür silahlar ile bıçak kullanmayı planladığına inandıklarını da ekledi.Tutuklananlarin 20’li yaşlarında biri hariç hepsinin Avustralya doğumlu olan kişiler olduğu, bir kişinin Mısır doğumlu Avustralya vatandaşı olduğu bildiriliyor. Tutuklananlardan bazılarının Lübnan kökenli ailelerden gelen geçnler olduğu da açıkladı. Ashton, şüphelilerin IŞİD’den etkilenerek kendi kendilerini radikalleştirdiklerini, eğer gözlerinden kaçsaydı, saldırının çok büyük sonuçları olacak bir saldırı olacağını da söyledi.Federal Başbakan Malcolm Turnbull, Noel gibi bir mutluluk dönemininin terörle engellenmeye çalışıldığını, ancak başaramadıklarını söyledi.Muhalefet Lideri Bill Shorten da halkı Noel planlarını ertelememeye çağırdı. Shorten, "Avustralyalılar güvenlik birimlerine, polise ve askerlerimize güvenmeli. Biz bu alanda dünyanın en iyilerine sahibiz ve onlar çok iyi iş yapıyorlar" dedi.Kaynak : www.sbs.com.au