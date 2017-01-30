Kategori: Türkiye | 0 Yorum | 30 Ocak 2017 05:01:35





Türkiye’de doğan her bebek dünyaya gözlerini 9 bin 570 lira borçla açıyor. Devletin iç ve dış borçları 752 milyar lirayı aştı. CHP'nin hazırladığı “Gerçek Türkiye'nin Grafikleri” raporuna göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu kuruluşlarının, iç ve dış borçları geçen yılın on bir ayında 74 milyar lira artarak 751.8 milyar liraya kadar yükseldi.Bu artışın 28.1 milyar liralık kısmı iç borçlardan, 45.9 milyar liralık kısmı ise dış borçlardan kaynaklandı. Aynı dönemde dış borçlar dolar cinsinden ise 1.4 milyar dolarlık bir artış kaydetti. Yaşanan artışın büyük kısmı ise kur artışından kaynaklandı.Raporda,denildi.Rapora göre, kamunun, iç ve dış borçlarından oluşan brüt borç stoku AKP iktidarından önceki 80 yılın sonunda 242.7 milyar lira olarak gerçekleşmişti. Borç stoku son 14 yılda 509.1 milyar lira arttı ve Kasım 2016 sonunda 751.8 milyar liraya ulaştı.AKP döneminde kişi başına düşen kamu borcu 5 bin 893 lira artarak 2016'da 9 bin 570 liraya kadar yükseldi. Türk Lirası olarak kişi başına düşen ortalama kamu borcu son 13 yılda yüzde 160.3 oranında arttı.