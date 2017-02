Türkiye artık daha pahalı.

Kategori: Türkiye | 0 Yorum | 03 Şubat 2017 08:48:07













Enflasyon rakamları açıklandı Ocak ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 2,46 arttı. Aylık enflasyon 5 senenin en yüksek seviyesine çıktı. En son Kasım 2011'de aylık enflasyon yüzde 3.27 artmıştı. Yıllık enflasyon ise yüzde 9,22 ile son 1 yılın zirvesinde gerçekleşti.TÜFE'de (2003=100) 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %2,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,46, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,22 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,76 artış gerçekleşti.AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEAna harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan sağlıkta %4,66, çeşitli mal ve hizmetlerde %4,25, ulaştırmada %3,24 ve eğlence ve kültürde %2,39 artış gerçekleşti.DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP GİYİM VE AYAKKABIAna harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda %6,99 oranında düşüş gerçekleşti.Yıllık en fazla artış %22,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %15,61, çeşitli mal ve hizmetler %12,74, sağlık %12,13, eğitim %9,43 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.EN YÜKSEK ARTIŞ URFA VE DİYARBAKIR’DAİstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %11,07 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %9,3 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti. Ocak 2017'de endekste kapsanan 414 maddeden; 31 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 300 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 83 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.KUR ENFLASYONU ARTIRDIIşık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı kur geçişkenliğinin enflasyon üzerinde etkisi olduğunu vurguladı. İşte Nalbantlı’nın yorumu: Yılın ilk enflasyon rakamı %9.22 ile son 1 yılın en yükseğinde açıklandı. Kur geçişkenliği enflasyon üzerinde etkili oluyor. İlk çeyrek boyunca da bunun etkilerini görmeye devam edebiliriz.En yüksek artış gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yaşandı. Sağlık ve ulaştırma ise bu grubu takip etmiş. Son dönemde muayene ücretlerine yapılan zamlar bu yükselişte etkili oldu. İlaç fiyatlarındaki artışın Şubat ayından itibaren devreye girmesi enflasyonda yukarı yönlü katkı yapacaktır. Enflasyonda gıdanın dışında kurdaki yükselişten etkilenen kalemlere dikkat etmemiz gerekiyor.BASKI YAPIYORÜretici fiyatlarındaki artış diğer dikkat çeken nokta. %13.69 artış gösteren ÜFE kurdaki yükseliş ile birlikte girdi maliyetlerinin artmasından kaynaklanıyor. Bu artış fiyatlara yansıyor yansıyor. Enflasyonu yukarı yönlü etkilerken tüketimi baskılıyor.Bugün beyaz eşyada Nisan ayına kadar ÖTV oranı yüzde 7 yerine yüzde 0 olarak uygulanacağı, aynı şekilde mobilya ürünlerinde KDV oranı ise yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak belirlendiği açıklandı. Bu düzenleme de enflasyonu yukarı yönlü etkileyebilir.Genel olarak baktığımızda enflasyonda yukarı yönlü baskının devam ettiğini düşünüyorum. Kur geçişkenliği devam edecek. Özellikle Mart ve Nisan aylarında enflasyonun %11'lere yaklaştığını görebiliriz.EN AZ 3 AY ÇİFT HANELERDEKapital FX Araştırma Müdür yardımcısı Enver Erkan, Mart ayından sonra enflasyonun en az 3 ay çift hanede seyretmesini öngördüğünü söyledi. Erkan yaptığı açıklamada şöle dedi: Korkarım enflasyon beklentileri de yükselecek. Kurun maliyetleri artırması sonucu yapılacak zamlar Mart ayında enflasyonun çift haneyi görmesine neden olacaktır. Öngörümüz Mart ayından sonra en az 3 aylık süre boyunca enflasyonun çift hanede seyretmesi yönündedir. Yılsonu enflasyon tahminlerinde de yukarı yönlü risk teşkil eden kur faktörü, ortalama kur seviyesinin geçen senenin üzerinde olmasından dolayı yılsonunda da %9 seviyesinde bir enflasyon gerçekleşmesi olmasına neden olabilecektir. Zayıf talebe rağmen, kur geçişkenliğinin fiyatlara bu denli yansıması da düşündürücüdür.Bu noktada da enflasyonun gitmesi öngörülen seviyelerin Merkez Bankası'nın politika ve faiz duruşu bakımından işini zorlaştıracağını öngörebiliriz. Hali hazırda efektif piyasa fonlaması %10,34 seviyesine kadar sıkılaştırıldı. Bu TRY sıkılaştırmasının kısa vadede devam ettirilmesi gerekecek. Belki ilave sıkılaşma tedbirleri gerekebilir, faiz koridorunun genişletilmesinin de bu ihtimaller içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.