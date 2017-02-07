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Yeni köy ağanız hayırlı olsun!!!

Kategori Kategori: 'Hayır'lı Demokrasi | Yorumlar 0 Yorum | 07 Şubat 2017 05:04:35

‘Alternatif Hazine’ye kaynak: Varlık Fonu’na 2.3 milyon metrekare arazi de devredildi. İktidarın ‘mega projeleri’ne kaynak yaratmak için kamuya ait dev kuruluşları bir bir bünyesine katan Türkiye Varlık Fonu, çoğunluğu turizm bölgelerinde toplam 2.3 milyon metrekare Hazine arazisini de ‘yuttu’. Şu ana kadar BOTAŞ, Ziraat Bankası, PTT, Türksat, TPAO, Eti Maden ve Çay İşletmeleri’nin yüzde 100’ü Türk Hava Yolları’nın (THY) yüzde 49,12’si, Halkbank’ın yüzde 51,11’i, Türk Telekom’un 6,68’i, BIST’in yüzde 73.6’sı, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nda 3 milyar TL, çoğu Antalya’da bulunan 46 taşınmaz ve Milli Piyango başta olmak üzere Şans Oyunları ve Türkiye Jokey Kulübü TVF’ye devredilmişti.



Türkiye Varlık Fonu’nun yönetim kurulu üyeliğine, tartışmalı ekonomik görüşleriyle bilinen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un da dahil olduğu isimler atanmıştı.

TVF, yapısı itibariyle Sayıştay denetiminden muaf tutulacak, sadece bağımsız denetim şirketince denetlenebilecek.
Şirketler ve araziler

Resmi Gazete’nin dünkü mükerrer sayısında yayımlanan bakanlar kurulu kararında fona devredilen 46 taşınmazın ayrıntılarına yer verildi. Buna göne aralarında Antalya, Muğla, İzmir gibi turizm bölgelerindeki Hazine taşınmazlarının da bulunduğu çok sayıda arazi Varlık Fonu’na devredildi.

Karara göre arazilerin tescil ve devir işlemleri bitinceye kadar taşınmazlar maliye bakanlığı tarafından yönetilecek.

Varlık Fonu’na devredilen arazilerin bir bölümünün büyüklüğü şöyle:

* Antalya’nın Aksu, Merkez, Kemer ve Manavgat ilçelerinde 700 bin 910 metrekare

* Aydın’ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde 959 bin 713 metrekare

* İstanbul’un Bakırköy ilçesinde 22 bin 866 metrekare

* İzmir’in Selçuk ve Menderes ilçelerinde, 556 bin 891 metrekare

* Muğla Bodrum Gündoğan’da 11 bin 334 metrekare

* Isparta ve Kayseri’de 38 bin 958 metrekare.

Devredilen arazilerin tam listesi şöyle:





Başbakanlığa bağlı Türkiye Varlık Fonu ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Ağustos 2016’da kurulmuştu.

Türkiye Varlık Fonu’nun kuruluş amacı sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik ve büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek olarak açıklanmıştı.

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